با توجه به گفته‌های پن جیوتانگ، یکی از شرکای بخش سرمایه‌گذاری شیائومی، احتمال کاهش قیمت گوشی‌های هوشمند در ماه‌های آتی وجود دارد!

شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش فروش چشم‌گیر گوشی‌ها باعث شده شرکت‌های مختلف جهت ترغیب کاربران برای خرید محصولات خود، تخفیف ویژه‌ای روی آن‌ها اعمال کنند که یکی از این شرکت‌ها اپل است. اپل در بازار چین، قیمت گوشی‌های سری آیفون ۱۱ را به شدت کاهش داد و این مسئله باعث شد شرکت‌های چینی نظیر هواوی، شیائومی و … با چالشی جدی روبرو شوند! به نظر می‌رسد این شرکت‌ها برای جا نماندن از رقابت به ناچار باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

در کشور چین، تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند اصلا نمی‌خواهند در رقابت با سری آیفون ۱۱ شکست بخورند. علاوه بر این‌ها، پیشرفت چین در زمینه اینترنت ۵G و همچنین افزایش چشمگیر گوشی‌های چینی مجهز به این نسل از اینترنت همراه باعث شده کاربران دیگر تمایلی به گوشی‌های ۴G که هنوز بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند نداشته باشند.

علت دیگر کاهش قیمت گوشی‌های هوشمند همانطور که گفته شد کرونا است که بازار اروپا، آمریکای شمالی و بسیاری جاهای دیگر را به شدت تحت تاثیر قرار داد و به همین خاطر شرکت‌ها باید این مدت زمان کوتاه را برای ماندن در رقابت، با تخفیف‌های ویژه پشت سر بگذارند.

دلیل تحفیف‌های خوب اپل نیز همین است! فروش گوشی‌های این شرکت آنطور که انتظار می‌رفت نبود و بخش بزرگی از آن نیز به خاطر ویروس کرونا است. حال جالب اینجاست که حتی معرفی و عرضه گوشی‌های سری جدید اپل که گفته می‌شود از اینترنت ۵G بهره می‌برند در زمان مقرر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد!

در نهایت به نظر می‌رسد کاهش قیمت گوشی‌های ۴G نکته‌ای است غیر قابل اجتناب. حال باید دید این موضوع تا چه حد گسترده می‌شود و در چه بازارهایی شاهد بیشترین تخفیف خواهیم بود.

منبع: gsmarena

