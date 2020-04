وان پلاس ۸ پرو در بنچمارک‌ Geekbench 5، گلکسی اس ۲۰ اولترا را شکست داد!

با توجه به جزئیاتی که از نتیجه بنچمارک گوشی وان پلاس ۸ پرو منتشر شده، می‌بینیم که این محصول توانسته حتی گلکسی اس ۲۰ اولترا را نیز پشت سر بگذارد!

در حال حاضر گلکسی اس ۲۰ اولترا قدرتمندترین گوشی هوشمند اندرویدی است که وجود دارد و حتی در بررسی‌ها توانست از نظر سرعت، آیفون ۱۱ پرو مکس را نیز پشت سر بگذارد! اما به نظر می‌رسد قبل از اینکه اپل دست بکار شود و با عرضه آیفون ۱۲ پایانی باشد بر سلطه کهکشانی سامسونگ، این اتفاق کمی زودتر و بدست یک شرکت چینی مشهور با نام وان پلاس رقم خورد!

تصویر بدست آمده در وب‌سایت Slashleakers و توسط فردی با نام کاربری SUNILPANCHOLI منتشر شده که اسکرین شاتی از وب‌سایت Geekbench Browser است. جایی که می‌توانید نتایج بنچمارک Geekbench 5 گوشی‌های مختلف را دریافت کنید.

اما در این وب‌سایت اگرچه دقیقا نوشته نشده وان پلاس ۸ یا ۸ پرو، اما وجود ۱۲ گیگابایت رم و پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ بدین معناست که OnePlus IN2025 دقیقا همان وان پلاس ۸ پرو است که به زودی شاهد معرفی آن نیز خواهیم بود. در مقایسه با گلکسی S20 اولترا با امتیاز ۸۰۵ و ۳۰۷۶ در بخش تک و چند هسته‌ای (نتیجه بنچمارک وب‌سایت tomsguide از این گوشی به ترتیب ۸۰۹ و ۲۶۹۹ در حالت تک و چند هسته‌ای بود)، وان پلاس ۸ پرو با اخلاف فاحشی عملکرد بهتری از خود نشان داد!

یکی از دلایلی که وان پلاس توانست این امتیاز را کسب کند شاید استفاده از رم‌های DDR5 به جای DDR4 بوده باشد که به گفته مدیر این شرکت، می‌تواند در انتقال داده‌ها، دوبرابر از نسل قبل سریع‌تر عمل کند. این در حالی است که مصرف آن‌ها نیز ۴۵ درصد بهینه‌تر شده! وان پلاس حتی روی حافظه داخلی گوشی نیز تمرکز ویژه‌ای داشته و استاندارد قدرتمند UFS 3.0 را با فناوری‌هایی نظیر Turbo Write و Host Performance Booster بهبود بخشیده!

البته این امتیاز در مقایسه با آنچه که آیفون ۱۱ با A13 Bionic بدست آورده همچنان فاصله دارد چون این گوشی‌ها اگرچه از میزان رم کمتری بهره می‌برند اما آنقدر پردازنده قدرتمندی دارند که تمام فعالیت‌های سنگین آن‌ها را به سرعت انجام می‌دهد. وان پلاس ۸ پرو در بخش چند هسته‌ای حدودا ۱۰۰ امتیاز کمتر از آیفون ۱۱ پرو بدست آورده و این در حالی است که در بخش تک هسته‌ای نتیجه از این هم بدتر است! (۱۳۳۶ در مقابل ۹۰۶).

علاوه بر قدرت فوق‌العاده بالایی که قرار است از این محصول شاهد باشیم، حتما می‌دانید که اینترنت ۵G نیز در آن حضور دارد که در کنار نمایشگر ۱۲۰ هرتز، قرار است تجربه‌ای شگفت‌انگیز از کار با یک گوشی اندرویدی را برای کاربران به ارمغان بیاورد. همچنین گفته می‌شود پرچم‌دار جدید وان پلاس از یک شارژر ۳۰ واتی، شارژر بی‌سیم و گواهی IP86 بهره می‌برد.

طبق آخرین شنیده‌ها، وان پلاس ۸ پرو قرار است به همراه دو مدل کوچک‌تر خود در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) راهی بازار شود.

