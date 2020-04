گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو قرار است در تاریخ ۱۵ آوریل رسما معرفی شوند و طبق تصاویر و اطلاعات مختلف مطرح شده، این گوشی‌ها بر خلاف نسل قبلی فاقد دوربین پاپ آپ خواهند بود. وان‌پلاس ۷ پرو و ۷T پرو دارای دوربین پاپ آپ بودند اما حالا قرار است حفره نمایشگر جایگزین آن‌ها شوند. ولی این تغییر صرفا یک تغییر در رویکرد طراحی وان‌پلاس نیست بلکه بر اساس شواهد گوناگون شاهد پایان این مشخصه در گوشی‌های هوشمند هستیم. اما چرا دوربین های پاپ آپ به این سرعت دچار جوان‌مرگی شدند؟

نوآوری پر سروصدا

بعد از اینکه بسیاری از رقبای وان‌پلاس به بهره‌گیری از دوربین های پاپ آپ روی آوردند، این شرکت هم تصمیم گرفت به این قافله ملحق شود. اوپو فایند ایکس یکی از اولین پرچم‌داران مهمی بود که با این مشخصه روانه‌ی بازار شد ولی با توجه به اینکه نسل دوم آن فاقد این ویژگی است، چنین تصمیمی را می‌تواند میخ نمادین نهایی در تابوت این دوربین‌ها در نظر گرفت.

از دیگر شرکت‌هایی که از این مشخصه استفاده کردند ولی به نظر می‌رسد دیگر قصد انجام چنین کاری را ندارند، می‌توانیم به موتورولا، ریلمی و آنر اشاره کنیم. حتی شرکت ویوو که برای نخستین بار گوشی مجهز به این قابلیت را در بازار عرضه کرد، برای جدیدترین گوشی کانسپت یا به اصطلاح مفهومی خود این قابلیت را کنار گذاشته شده است. در این میان، از بین گوشی‌های جدید تنها ردمی K30 پرو و K30 پرو زوم دارای دوربین پاپ آپ هستند که همانند نسل قبلی خود، با این مشخصه عرضه شده‌اند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم عوامل مربوط به جوانمرگی دوربین های پاپ آپ را تشریح کنیم و در ابتدا به مزایای آن‌ها می‌پردازیم.

جذابیت دوربین های پاپ آپ

این نوآوری بسیار جالب توجه بود و سازندگان گوشی‌ها با ارائه‌ی چیزی غیر منتظره و انجام کاری کاملا متفاوت توانستند توجهات زیادی را جلب کنند. در ضمن این ایده به سازندگان اجازه می‌داد که برای دوربین سلفی از لنز بزرگ‌تر و بهتری استفاده کنند.

با وجود تمام شک و تردیدها، مکانیسم پاپ‌آپ تحت فشار دوام زیادی از خود نشان داد. برای عملی کردن این ایده، شرکت‌ها موفق شدند دوام قابل توجهی را عملی کنند تا کاربران بدون استرس از گوشی‌های دارای دوربین پاپ‌آپ بهره ببرند. البته به دلیل وجود قطعات متحرک، بسیاری از کارشناسان نگران مدت‌زمان عمر مفید این قطعات بودند ولی در هر صورت این گوشی‌ها هیچ‌وقت به صورت گسترده مشکلی ایجاد نکردند و حاشیه خاصی به همراه نداشتند.

از دیگر دلایل مربوط به ارائه‌ی این مشخصه می‌توان به امکان تعبیه نمایشگر یک‌دست در گوشی‌ها اشاره کرد. با مخفی کردن دوربین سلفی، شرکت‌ها توانستند از بهترین راهکار موجود برای افزایش نسبت نمایشگر به بدنه استفاده کنند و به همین خاطر دیگر شاهد بریدگی، حفره، حاشیه ضخیم یا مکانیسم کشویی نبودیم. اگر هم از جمله کاربرانی هستید که علاقه زیادی به ثبت عکس‌های سلفی ندارید، به ندرت این دوربین از بدنه خارج می‌شود و این در حالی است که در اکثر گوشی‌ها به دلیل وجود بریدگی یا حفره نمایشگر نمی‌توان از نمایشگر یکپارچه لذت برد.

همچنین دوربین پاپ آپ برای افرادی که نگران حریم خصوصی بودند، عالی بود. اگر حتی اندکی اهل خبرهای تکنولوژی باشید، مطمئنا می‌دانید که گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. همچنین در رابطه با مورد وان‌پلاس باید بگوییم که داشتن دوربین پاپ آپ باعث شد که وان‌پلاس ۷ پرو و ۷T پرو در بازار آمریکا در برابر دیگر گوشی‌ها بیشتر به چشم بیایند. زیرا دیگر گوشی‌های چینی مبتنی بر این قابلیت، هیچ‌وقت به‌صورت گسترده در بازار آمریکا عرضه نشده‌اند.

چه چیزی دوربین پاپ آپ را به کشتن داد؟

با وجود تمام این ویژگی‌های مثبتی که اشاره کردیم، دوربین‌های پاپ‌آپ هیچ‌گاه نتوانستند مورد توجه گسترده عموم کاربران قرار بگیرند. در عوض، برای دوربین سلفی قابلیت حفره نمایشگر به‌عنوان یک راهکار جایگزین معرفی شد که استفاده از آن نیازی به تعبیه قطعات متحرک هم ندارد.

یک گوشی دارای حفره نمایشگر بهتر از گوشی دارای بریدگی است ولی این قابلیت در نهایت آن آینده‌ای که سزاوارش هستیم، به ارمغان نمی‌آورد. اگرچه این حفره بسیار کوچک خللی در تجربه کاربری ایجاد نمی‌کند، ولی در هر صورت بخشی از نمایشگر اشغال شده که این بخش می‌توانست میزبان پیکسل‌هایی باشد.

در این راستا، گام بعدی استفاده از دوربین سلفی زیر نمایشگر است ولی به گفته مدیران شیائومی، هنوز این فناوری به طور کامل آماده نشده و معلوم نیست چه زمانی می‌توان گوشی‌های مجهز به چنین مشخصه‌ای را روانه‌ی بازار کرد. البته در رابطه با دوربین‌های پاپ‌آپ نباید معایب آن‌ها را از قلم بیندازیم که در تصمیم شرکت‌ها برای کنار گذاشتن آن نقش بسزایی داشته است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل شرکت‌ها برای کنار گذاشتن این مشخصه، بحث کمبود فضا و نیاز فراینده به افزایش تعداد قطعات داخلی بوده است. در ابتدا پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به تصویر GIF زیر بیندازید:

همان‌طور که می‌بینید، بخش قابل توجهی از فضای داخلی گوشی وان‌پلاس ۷ پرو به قطعات متحرک دوربین پاپ آپ آن اختصاص داده شده. به همین خاطر بدون اینکه نیازی به ارائه‌ی تحلیل‌های پیچیده داشته باشیم، کاملا واضح است که شرکت‌ها می‌خواهند از چنین فضای زیادی برای کارهای دیگری استفاده کنند.

به‌عنوان مثال، در حال حاضر بسیاری از گوشی‌ها از باتری‌های بزرگ‌تر از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برند و حذف دوربین پاپ‌آپ به آن‌ها اجازه می‌دهد از باتری‌های بزرگ‌تری استفاده کنند تا کاربران در عوض برای ساعات بیشتری از شارژ باتری گوشی خود بهره ببرند. شیائومی، چند روز قبل سرنخ‌های مهمی در رابطه با این موضوع ارائه داد.

در پستی که مدیرکل برند ردمی منتشر کرده، در رابطه با تعبیه دوربین پاپ‌آپ به چالش‌های مهمی برای مدیریت گرما اشاره شده و در ضمن با توجه به مصرف انرژی بیشتر گوشی‌های ۵G، این گوشی‌ها نیازمند بهره‌گیری از باتری‌های بزرگ‌تری هستند. از آنجایی که قرار است سری وان‌پلاس ۸ هم از اینترنت ۵G پشتیبانی کنند، بدون شک این شرکت با چنین چالش‌هایی مواجه شده است.

در هر صورت با توجه به شواهد فعلی، با وجود اینکه در سال ۲۰۲۰ هم گوشی مجهز به چنین قابلیتی معرفی شده، ولی در نهایت باید جوان‌مرگی دوربین های پاپ آپ را بپذیریم و دیگر کمتر شرکتی حاضر است با چالش‌های مربوط به این قابلیت دست و پنجه نرم کند.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا در دسته طرفداران این قابلیت قرار دارید یا اینکه بود و نبود دوربین‌های پاپ‌آپ تفاوتی برای شما ندارد؟ در بخش کامنت‌ها نظرات خود را با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

