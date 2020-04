به تازگی تصویری در یک حساب کاربری در توییتر منتشر شده که گفته شده چینش دوربین‌های اصلی در گوشی آیفون ۱۲ پرو را نشان می‌دهد. این تصویر توسط حساب کاربری @Choco_bit منتشر شده که سابقه خوبی در لو دادن اطلاعات اپلی دارد. در این تصویر می‌توانیم جایگاه سه دوربین عکاسی در پشت گوشی را ببینیم و جایگاه چهارم هم متعلق به سنسورهای LiDAR است که با آیپد پرو ۲۰۲۰ شاهد معرفی این سنسورها بودیم.

با توجه به این تصویر، سه دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو، جایگاه مشخصی دارند و حفره چهارم در پایین سمت راست، متعلق به سنسورهای LiDAR است. تا به امروز تقریبا تمام شایعات گفته بودند که امسال بالاخره اپل دوربین‌های ToF را به گوشی‌های خود اضافه خواهد کرد و LiDAR هم دقیقا همان نوع از دوربین‌های سنجش عمق میدان است. این سنسورها درواقع با ارسال نقاطی به سطوح و اندازه‌گیری زمان بازتاب آن‌ها، می‌توانند محیط را به صورت سه بعدی اسکن کنند.

در این چینش جدید دوربین‌ها، فلش LED به وسط ماژول دوربین منتقل شده و میکروفون هم در بخش پایینی قرار خواهد گرفت. سری گوشی‌های آیفون ۱۲ انتظار می‌رود که در پاییز امسال معرفی و عرضه شوند اما همزمان شایعاتی هم شنیده می‌شود که ممکن است به دلیل شیوع ویروس کرونا، تولید این گوشی‌ها با مشکل و تاخیر مواجه باشد.

در هر صورت و با توجه به اطلاعاتی که تا به امروز به دست آورده‌ایم، امسال اپل می‌خواهد چهار گوشی در خانواده آیفون ۱۲ معرفی کند. کوچک‌ترین گوشی اندازه ۵.۴ اینچی خواهد داشت، سپس دو مدل ۶.۱ اینچی خواهیم داشت و در نهایت بزرگ‌ترین مدل نمایشگر ۶.۷ اینچی خواهد داشت. همچنین تمام این آیفون‌ها قرار است به نمایشگر OLED مجهز شوند و احتمالا پشتیبانی از ۵G هم به آن‌ها اضافه خواهد شد. دوربین چهارتایی شامل سنسور LiDAR اما در دو مدل رده بالای آیفون ۱۲ یعنی گوشی‌های iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max حاضر خواهد بود.

از نظر طراحی نیز انتظار می‌رود امسال شاهد استفاده از طراحی جعبه‌ای شکل در آیفون ۱۲ باشیم که یادآور گوشی آیفون ۴ خواهد بود. هنوز اما عکس‌ها و جزئیات زیادی در این باره منتشر نشده و فعلا تنها دستگاه اپل که چنین طراحی دارد، آیپد پرو است.

در پایان باید بگوییم سنسور LiDAR در آیفون‌ها نه تنها به کمک اپلیکیشن‌های مخصوص به واقعیت افزوده خواهد آمد بلکه احتمالا برای عکاسی پرتره هم استفاده خواهد شد. آنطور که ۹To5Mac هم گزارش داده بود، اپل در حال ساخت یک اپلیکیشن واقعیت افزوده است که در فروشگاه‌های این شرکت و برای نمایش محصولات به کاربران، کاربردی خواهد بود. شما درباره تصویر بالا و آیفون ۱۲ پرو چه فکر می‌کنید؟

