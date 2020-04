آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز در یک لایو اینستاگرامی به ارائه آخرین گزارش‌ها در مورد فعالیت‌های خود و این وزارتخانه پرداخت، از جمله تلاش ۶ ساله این مجموعه برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی که در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارند. جهرمی می‌گوید این پهنای باند سالها قبل برای پخش شبکه‌های آنالوگ کاربرد داشته است، اما در حال حاضر بدون استفاده مانده‌اند چون شبکه دیجیتالی پخش تلویزیون به پهنای باند اندکی نیاز دارد. با این حال صدا و سیما حاضر نیست این باند فرکانسی را برای افزایش سرعت اینترنت سیم کارت‌های موبایل در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد و پیگیری ۶ ساله این وزارت بی‌نتیجه باقی مانده است.

این در حالی است که تاکنون هرکار برای بالا بردن سرعت شبکه موبایل امکان‌پذیر بوده است در وزارت ارتباطات انجام شده و بالاتر بردن سرعت بدون آزادسازی فرکانس‌های بی استفاده صدا و سیما امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته جهرمی صدا و سیما با آزاد نکردن این فرکانس‌ها، راحتی و آسایش کاربران ایرانی را در اختیار خود گرفته است، اما آزاد کردن باند فرکانس صدا و سیما از آزاد کردن خرمشهر سخت‌تر نیست و بالاخره در نهایت انجام می‌شود!

ارتقای رایگان سرعت کاربران ADSL به ۱۶ مگابیت در ثانیه

وزیر ارتباطات می‌گوید هرچند برای بیشتر کردن سرعت شبکه موبایل هرکاری امکانش بوده انجام شده، اما برای اینترنت خانگی کارهایی در حال انجام است. جهرمی می‌گوید از ۳ روز پیش از سرویس دهنده‌های اینترنت خانگی خواسته سقف سرعت کاربران ADSL را تا ۱۶ مگابیت در ثانیه افزایش دهند. به گفته جهرمی این‌کار بدون هزینه انجام می‌شود، البته سیاست مصرف منصفانه یا FUP همچنان به جای خود خواهد بود، یعنی در صورتی که حجم بیشتری مصرف کنید باید هزینه بیشتری هم بدهید، اما حداکثر سرعت بسته به کیفیت خط تلفن شما تا ۱۶ مگابایت آزاد خواهد شد. در حقیقت اینکه شما چه قبلا اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی خریداری کرده باشید و چه ۸ مگابیتی، در هر صورت سرعت شما به ۱۶ مگابیت افزایش پیدا می‌کند اما طبعا مطابق سیاست مصرف منصفانه شخصی که اینترنت ۸ مگابیتی داشته نسبت به سرویس ۵۱۲ کیلوبیتی حجم بیشتری می‌تواند مصرف کند.

ارتقای سرویس کاربران ADSL به VDSL

در سرویس ADSL فاصله شما تا مرکز مخابراتی سرعت اینترنت شما را مشخص می‌کند و هرچه از مرکز مخابراتی خود دورتر باشید سرعت پایینتر خواهد بود. وزرات ارتباطات برای رفع این مشکل می‌خواهد سرویس ADSL را با VDSL جایگزین کند. در این سرویس کافو هایی در مسیر سیم‌های مسی قرار می‌گیرد و این موضوع مثل این است که فاصله شما با مرکز مخابراتی کمتر از ۳۰۰ متر باشد. علاوه بر این در VDSL حداکثر سرعت می‌تواند تا ۷۰ مگابیت بر ثانیه ارائه شود، یعنی ۵ برابر بالاتر از حداکثر سرعت ممکن در ADSL. این کار هم مثل افزایش پهنای باند کاربران ADSL به ۱۶ مگابیت، به شکل رایگان انجام می‌شود اما برای بهره‌مند شدن از این مزیت باید منتظر بمانید تا شرکت ارائه دهنده اینترنت شما تجهیزاتش را بروزرسانی کند و خودتان هم باید یک مودم VDSL خانگی تهیه کنید. البته از مودم ADSL هم می‌توانید استفاده کنید اما سرعت از ۲۰ مگابیت بر ثانیه بالاتر نمی‌رود.

جهرمی می‌گوید تا دیشب ۳۰ هزار کاربر در قم امکان استفاده از سرویس VDSL را پیدا کرده‌اند و در تهران هم روزی ۱۰ هزار نفر از مشترکین اینترنت خانگی دو شرکت مخابرات و شاتل به سیستم VDSL ارتقا پیدا می‌کنند. وزیر ارتباطات می‌گوید قصد داریم طی دو ماه، ۸۵۰ هزار پورت در تهران و قم دایر کنیم. تلاش می‌کنیم طی برنامه‌ریزی‌ها VDSL‌ را به سایر شهرهای کشور هم برسانیم اما چون مشکل اصلی ما روی شبکه تلفن همراه در شهر تهران و قم بود، توسعه این دو شهر را در اولویت گذاشتیم.

افت کیفیت شبکه اینترنت خانگی پس از عرضه بسته‌های ۱۰۰ گیگابایتی

جهرمی با اشاره به بسته‌های هدیه که به کاربران اینترنت خانگی ارائه شد اضافه کرد: ما یک بسته ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ارائه دادیم و پیش‌بینی ۵۰ درصد رشد اینترنت در شبکه ثابت را داشتیم، اما با ۱۰۰ درصد رشد مواجه شدیم که بیش از پیش‌بینی‌های ما بود و شبکه خانگی چند روز با اختلال مواجه شد. البته توسعه شبکه اینترنت خانگی کمی ساده‌تر از شبکه تلفن همراه است که این ارتقاء صورت گرفت و در ۲۷ اسفند شبکه اینترنت خانگی به کیفیت قبل برگشت.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد از کاربران بیش از ۷۰ درصد این اینترنت را استفاده کردند، افزود: اکنون وضعیت شبکه ثابت نسبتا مناسب است البته باید اقدامات بیشتری انجام شود، شبکه تلفن همراه هم پایدار است اما با توجه به رشد استفاده و شرایط فعلی، به نظر می‌رسد روند کاهشی در کیفیت داریم و امیدواریم با آزادسازی این فرکانس بتوانیم این موضوع را پوشش دهیم و کیفیت شبکه را در کوتاه‌مدت برگردانیم.

ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان و اساتید در شرایط تعطیلی آموزشگاه‌ها

آذری جهرمی درباره درخواست کاربران برای ارائه اینترنت رایگان موبایل برای دانشجویان و اساتید گفت: اگر شبکه موبایل ظرفیت داشت، از این اقدام فروگذار نمی‌کردیم. درحال حاضر ظرفیت شبکه موبایل، گذردهی ۱۱ پتابایت است و شبکه موبایل ظرفیتی ندارد که بخواهیم آن را افزایش دهیم، اما اگر فرکانس‌ها آزد شود و ما بتوانیم شبکه را توسعه دهیم، برای دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید هم بسته‌هایی را روی تلفن همراه خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: در شبکه تلفن همراه محدودیت داریم و امکان این کار فراهم نیست، اما روی شبکه اینترنت خانگی سرعت‌ها آزاد شده است. سایت‌هایی که وزارت علوم اعلام کرده برای آموزش از راه دور دانش‌آموزان و دانشجویان، به اپراتورها ابلاغ شده که بنابر مصوبه ستاد ملی کرونا، این سایت‌ها به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خاطر نشان کرد: خیلی از کشورهای دنیا در دوران کرونا هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. ما هم ادعا نداریم همه مشکلات حل شده،‌ اما با تلاشی که صورت گرفته، بخش عمده‌ای از مسائل شبکه‌های ارتباطی حل شد. باید همواره تلاش کنیم سرعت را بهبود ببخشیم. استارت‌آپ‌ها در دوران کرونا، با پویش از خانه بخریم، وظیفه حمل‌ونقل، تهیه کالا و تحویل آنها را بر عهده گرفتند و اکنون حدود ۷.۵ درصد خرید خرد مردم از شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود. البته برخی کسب‌وکارهای ما هم صدمه دیدند و ما تسهیلات ویژه‌ای برای آنها قرار دادیم.

رفع فیلترینگ تلگرام

آذری جهرمی با اشاره به درخواست کاربران برای رفع فیلترینگ تلگرام، گفت: این موضوع واقعا به شبکه ما ضربه می‌زند چون استفاده از فیلترشکن‌ها باعث شده بسیاری از ترافیک داخلی ما هم از اینترنت راهیابی می‌شود و به داخل کشور برمی‌گردد و کار ما را چند برابر کرده است، اما از حوزه اختیارات من خارج است. اگر تصمیم با من بود قطعا رفع فیلترینگ تلگرام تا امروز انجام شده بود.

پهپاد پستی، پیام‌رسان‌های داخلی و پینگ کاربران بازی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به مشکل پینگ و تأخیر بازی‌های آنلاین اظهار کرد: بخش اعظمی از مشکل پینگ بازی‌های آنلاین حل شده است، اما بخشی از آن نیز مربوط به همکاری سایر کشورها برای ارتقای ظرفیت بازی است که به دلیل فراگیری کرونا متوقف مانده است اما به محض اینکه شرایط آن فراهم شود، ما پیگیر آن هستیم.

آذری جهرمی با اشاره به استفاده از پهپاد پستی اظهار کرد: پهپاد ما آماده برای ارسال بسته‌ها و ضدعفونی کردن خیابان‌ها خدمت‌رسانی است، اما مراجعی که مجوز پرواز پهپاد را صادر می‌کنند، مکاتباتی با ما داشتند و اعلام کردند تا زمان اخذ مجوز از پهپاد استفاده نشود و کارمندان پستی هم در مراحل اخذ مجوز برای استفاده از پهپاد برای خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به عملکرد پیام‌رسان‌های بومی بیان کرد: طی این مدت پیام‌رسان‌های داخلی تلاش‌های زیادی کردند و ظرفیت کاربری‌شان رشد قابل توجهی داشته است. برخلاف دفعات قبل که وقتی فشاری به آنها وارد می‌شد با اختلال مواجه می‌شدند، در آزمون کرونا با وجود اینکه بسیاری از آموزش‌های آنلاین روی این پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود، خوب کار کرده و خدمات دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: البته یکی از آنها دچار مشکل فنی و طراحی زیرساخت‌ها شد و اعلام کردند کمبود تجهیزات دارند، اما ما اجازه قانونی ارائه تجهیزات به پیام‌رسان‌ها را نداریم، هرچند هرچه در توانمان بوده به آنها کمک کردیم و ابلاغیه‌ای دادیم که اپراتورها پهنای باندی که این پیام‌رسان‌ها ارائه می‌کنند را بخرند که آنها بتوانند منابع مالی‌شان تقویت کنند و خریدهایشان را انجام دهند. اما این بار وضعیت کارکرد پیام‌رسان‌ها بهتر از قبل بوده است.

وی درباره کاربران اینترنتی که از شبکه موبایل استفاده می‌کنند و به اینترنت خانگی دسترسی ندارند نیز توضیح داد: خرید اینترنت خانگی کار ساده‌ای است و همه شرکت‌های اینترنتی این امکان را روی پرتال‌هایشان فراهم کردند و ما از شرکت‌ها خواستیم حداقل طرف ۲۴ ساعت واگذاری خط فراهم شود. بنابراین مردم می‌توانند اینترنت خانگی خود را فعال کنند و در شرایط فعلی از شبکه موبایل مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

