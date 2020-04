در جریان نمایشگاه CES 2020، شرکت TCL از طراحی و برخی مشخصات گوشی های سری TCL 10 رونمایی کرد. ساعاتی قبل، این گوشی‌ها رسما معرفی شدند که شامل سه گوشی TCL 10 5G، ۱۰ Pro و ۱۰L هستند. ویژگی مشترک هر سه گوشی هم این است که علی‌رغم داشتن امکانات پیشرفته، قیمت بسیار مناسبی دارند.

گوشی TCL 10 5G



اول از همه باید به گوشی ۵G این خانواده بپردازیم. این گوشی به لطف فناوری ۵G می‌تواند از حداکثر سرعت دانلود ۲.۳ گیگابیت در ثانیه بهره ببرد. گوشی TCL 10 مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با رزولوشن Full HD+ است و در ضمن نباید نسبت ۹۱ درصدی نمایشگر به بدنه را از قلم بیندازیم. قلب تپنده آن اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است که در کنار آن ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است. باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن هم از فناوری شارژ QuickCharge 3.0 پشتیبانی می‌کند.

در پنل پشتی این گوشی، شاهد چهار دوربین هستیم که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور مختص محیط‌های کم‌نور ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در ضمن در پنل جلویی هم یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را برعهده دارد.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به وجود جک هدفون و پشتیبانی از کارت حافظه microSD اشاره کنیم. گوشی TCL 10 5G در سال جاری با قیمت ۳۹۹ دلار روانه‌ی بازار کشورهای مختلف خواهد شد.

گوشی TCL 10 Pro



گوشی TCL 10 Pro نخستین گوشی کمپانی TCL است که از نمایشگر AMOLED خمیده بهره می‌برد. اندازه این نمایشگر Full HD به ۶.۴۷ اینچ می‌رسد و در ضمن از محتواهای HDR 10 هم پشتیبانی می‌کند. این شرکت با کاهش حاشیه‌های نمایشگر موفق شده نسبت نمایشگر به بدنه ۹۳ درصدی را محقق کند. حسگر اثر انگشت این گوشی هم در زیر نمایشگر تعبیه شده است.

وظیفه‌ی پردازش‌های این گوشی بر عهده تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵ قرار دارد که به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی انجام وظیفه می‌کند. تصمیم TCL برای بهره‌گیری از یک تراشه ساخته شده در سال ۲۰۱۸ کمی نگران‌کننده است ولی امیدواریم این گوشی از لحاظ عملکردی با مشکل خاصی مواجه نشود. این گوشی مانند برادر بزرگ‌تر خود از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

در پنل پشتی همچنان شاهد ۴ دوربین هستیم که سه دوربین مشابه مدل ۵G این خانواده است ولی برای دوربین اولترا واید از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی استفاده شده و در ضمن لنز آن زاویه کمتری از منظره را پوشش می‌دهد. همچنین باید به دوربین سلفی هم اشاره کنیم که در این مدل شاهد تعبیه دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی هستیم.

این گوشی هم دارای جک هدفون و درگاه کارت حافظه microSD است و در سه‌ماهه دوم سال جاری با قیمت ۴۴۹ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود.

گوشی TCL 10L



در نهایت باید به ارزان‌ترین عضو خانواده یعنی گوشی TCL 10L بپردازیم. این گوشی مانند مدل ۵G مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی Full HD+ با نسبت نمایشگر به بدنه ۹۱ درصدی است. اما برای تراشه از اسنپ‌دراگون ۶۶۵ استفاده شده و نباید ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت حافظه رم را از قلم بیندازیم.

با توجه به قیمت پایین‌تر، بهره‌گیری از دوربین‌های ضعیف‌تر کاملا منطقی است و برای این گوشی از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور مختص محیط‌های کم‌نور ۲ مگاپیکسلی استفاده شده است. یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی هم عکس‌های سلفی ۱۶ مگاپیکسلی ثبت می‌کند. این گوشی هم در سه‌ماهه دوم سال جاری با قیمت ۲۴۹ دلار به دست مشتریان می‌رسد.

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های TCL 10 با قیمت مناسب و امکانات جذاب معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala