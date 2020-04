دو کودک آمریکایی از شرکت گوگل شکایت کردند

دو کودک اهل ایالت ایلینوی آمریکا از گوگل به دلیل جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک میلیون‌ها دانش‌آموز شکایت کرده‌اند. این دو کودک که از آن‌ها به‌عنوان H.K و J.C نام برده می‌شود، تصمیم گرفتند که کمک پدرشان رسما از گوگل شکایت کنند.

طبق گزارش CNET، آن‌ها روز پنج‌شنبه ۲ آوریل در دادگاه سن‌خوزه کالیفرنیا، دادخواست مربوط به این شکایت را ارائه داده‌اند. باید خاطرنشان کنیم که گوگل برای مناطق مختلف آمریکا، کروم‌بوک‌هایی را به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند بدون پرداخت پول، از اپلیکیشن‌های G Suits مانند جیمیل، تقویم و گوگل Docs بهره ببرند. حالا این دو کودک این ادعا را مطرح کرده‌اند که گوگل از این خدمات برای ایجاد الگوهای بیومتریک چهره و الگوهای مربوط به صدای آن‌ها بدون رضایت والدین آن‌ها استفاده می‌کند.

در شکایت موردنظر، به نقض قانون حافظت از حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک ایالت ایلینوی (BIPA) و قانون حافظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان دولت فدرال (COPPA) اشاره شده است. در قانون BIPA، مقرراتی برای تشخیص چهره، انگشت‌نگاری و دیگر فناوری‌های بیومتریک وضع شده و در قانون COPPA هم آمده که سایت‌ها برای دریافت اطلاعات شخصی کودکان ۱۳ ساله یا جوان‌تر باید رضایت والدین آن‌ها را به دست بیاورد.

این کودکان در شکایت خود از گوگل غرامت ۱۰۰۰ دلاری به ازای نقض قانون BIPA برای هرکدام از این تخلف‌های ناآگاهانه درخواست کرده و برای تخلف‌هایی که از روی قصد از طرف گوگل انجام شده، به ازای هر نفر ۵۰۰۰ دلار غرامت درخواست کرده‌اند. گوگل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.

