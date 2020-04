مدتی قبل گزارشی منتشر شد که در آن آمده بود ال جی قصد دارد گوشی‌های سری جی را کنار بگذارد و در عوض سری جدیدی را معرفی کند. حالا در همین زمینه یک سایت کره‌ای به نام Naver News گزارشی منتشر کرده که در آن آمده که در تاریخ ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) گوشی‌های جانشین سری جی رسما معرفی می‌شوند.

بر اساس این گزارش جدید، کمپانی ال جی با برگزاری یک جلسه برای سه شرکت مخابراتی مهم کره جنوبی، تاریخ این رونمایی را اعلام کرده است. همچنین از دیگر جزییات اعلام شده می‌توانیم به پشتیبانی این گوشی‌ها از فناوری ۵G و تراشه‌های سری ۷ اسنپ‌دراگون اشاره کنیم.

ال‌جی تصمیم گرفته توجه بیشتری به گوشی‌های میان‌رده نشان بدهد.

اگرچه این تراشه‌ها هم سطح اسنپ‌دراگون ۸۶۵ نیستند، اما به گوگل اجازه می‌دهند برای گوشی‌های جدید قیمت‌های بسیار مناسب‌تری را در نظر بگیرد. باید خاطرنشان کنیم که در استراتژی جدید این شرکت، ال جی تصمیم گرفته توجه بیشتری به سمت گوشی‌های میان‌رده معطوف کند.

هنوز معلوم نیست که ال‌جی برای این گوشی‌ها چه نامی در نظر گرفته ولی در این زمینه شایعه‌ای مطرح شده که اگر صحت داشته باشد، شاهد بازگشت برند قدیمی شکلات خواهیم بود. این گوشی‌ها ظاهرا قرار است با حدود قیمت ۷۲۰ دلاری روانه‌ی بازار شوند. باید ببینیم این تغییر در رویکرد می‌تواند هوای تازه‌ای برای بخش موبایل ال‌جی به ارمغان بیاورد یا اینکه این شرکت همچنان به سقوط ادامه خواهد داد.

