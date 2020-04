سامسونگ یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراشه در جهان محسوب می‌شود و در چند سال گذشته برای به دست آوردن قراردادهای شرکت‌هایی مانند انویدیا، اپل، AMD و کوالکام با رقیب اصلی خود یعنی TSMC رقابت کرده است. بعد از اینکه سامسونگ در سال ۲۰۱۶ مشتری بسیار مهم خود یعنی اپل را به TSMC واگذار کرد، این شرکت مشغول تلاش گسترده برای پیشی گرفتن در زمینه‌ی فناوری‌های نوین از رقیب دیرینه خود بوده است.

مدتی قبل، این شرکت کره‌ای اعلام کرد که قصد دارد تولید انبوه تراشه‌های ۳ نانومتری خود را تا سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. اما بر اساس یک گزارش جدید که DigiTimes منتشر کرده، سامسونگ به دلیل بحران گسترده ویروس کرونا ناچار شده تاریخ موردنظر را به سال ۲۰۲۲ موکول کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت نتوانسته تجهیزات موردنیاز برای تکمیل خطوط تولید جدید را در تاریخ مشخص شده تکمیل کند.

سامسونگ امیدوار است تا سال ۲۰۳۰ به بزرگ‌ترین شرکت تولیدی سیلیکون در جهان تبدیل شود و در این راستا می‌خواهد در نبرد تراشه‌های ۳ نانومتری شرکت TSMC را شکست دهد. این شرکت در حال حاضر در رقابت فناوری ۵ نانومتری از TSMC عقب افتاده و به همین خاطر سامسونگ برای فناوری ۳ نانومتری باید سریع‌تر از TSMC عمل کند.

این شرکت برای ساخت تراشه‌های ۳ نانومتری از تکنولوژی مبتنی بر فناوری GAAFET استفاده می‌کند. در این طراحی جدید، از گیت‌های اطراف کانال‌های درون تراشه برای کاهش نشت انرژی و ارائه کنترل بهتر بر روی کانال استفاده می‌شود و همین طراحی باعث شده سامسونگ در زمانی کوتاه پیشرفت قابل توجهی در این حوزه داشته باشد. اگر بخواهیم دقیق‌تر اظهارنظر کنیم، سامسونگ از فناوری انحصاری MBCFET بهره می‌برد که بر مبنای GAAFET توسعه یافته است.

شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی را دچار مشکل کرده و در این میان عملکرد کارخانه‌هایی در کره جنوبی و تایوان هم مختل شده است. حالا، هم سامسونگ و هم TSMC قصد دارند از سال ۲۰۲۲ تولید تراشه‌های ۳ نانومتری را کلید بزنند. باید ببینیم کدام یک از این دو شرکت می‌توانند در این زمینه زودتر محصولات موردنظر را روانه‌ی بازار کنند و مشتریان را با تراشه‌های بهتر و دارای بهره‌وری بیشتر جذب کنند.

