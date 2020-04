گلکسی اس ۷ و اس ۷ اج در سال ۲۰۱۶ همراه با اندروید ۶ معرفی شدند و بعد از آن ۲ نسخه بعدی اندروید را هم دریافت کردند. آخرین نسخه اندروید عرضه شده برای آن‌ها اندروید ۸ بود که در سال ۲۰۱۸ ارائه شد و بعد از آن تا ماه گذشته این گوشی‌ها آپدیت‌های امنیتی را دریافت می‌کردند.

حالا سامسونگ این دو گوشی را از فهرست مربوط به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری کنار گذاشته است. آخرین آپدیت عرضه شده برای آن‌ها، آپدیت امنیتی مربوط به مارس ۲۰۲۰ محسوب می‌شود و کنار گذاشتن آن‌ها از این فهرست قابل پیش‌بینی بود.

گوگل و وان‌پلاس از جمله شرکت‌هایی هستند که برای سه سال آپدیت اصلی و امنیتی را روانه‌ی گوشی‌های خود می‌کنند. از طرف دیگر، پرچم‌داران سامسونگ به مدت دو سال آپدیت اصلی مربوط به اندروید را دریافت می‌کنند و تا چهار سال هم آپدیت‌های امنیتی برای آن‌ها عرضه می‌شود که چنین اقدامی قابل تحسین است.

سامسونگ شاید در آینده برای گلکسی اس ۷ و گلکسی اس ۷ اج آپدیت‌های امنیتی منتشر کند ولی چنین کاری تنها زمانی انجام می‌شود که حفره‌های امنیتی خطرناکی در این گوشی‌ها کشف شود. از طرف دیگر، باید خاطرنشان کنیم که گلکسی اس ۷ اکتیو با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ معرفی شده، ولی هنوز در فهرست مربوط به آپدیت‌های امنیتی دیده می‌شود. البته احتمالا این گوشی هم در این ماه آخرین آپدیت خود را دریافت کند.

