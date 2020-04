گزارش‌های مختلفی در مورد عرضه ۴ مدل از سری آیفون ۱۲ مطرح شده است. حالا به لطف یک توییت از یکی از افشاگران نه‌چندان معروف، می‌توانیم به تعدادی از ویژگی‌های احتمالی این گوشی‌ها بپردازیم.

در این توییت، به اندازه ۴ مدل از سری آیفون ۱۲ اشاره شده است. کوچک‌ترین مدل از نمایشگر ۵.۴ اینچی بهره می‌برد و در کنار آن نباید مدل ۶.۱ اینچی و یک مدل ۶.۱ اینچی اصطلاحا پرو و در نهایت مدل ۶.۷ اینچی پرو مکس را از قلم بیندازیم. بین مدل‌ها تفاوت‌های مختلفی وجود دارد و به‌عنوان مثال مدل‌های پرو و پرو مکس مبتنی بر بدنه‌ای از جنس فولاد ضد زنگ هستند. این در حالی است که دو مدل دیگر از بدنه آلومینیومی بهره می‌برند.در ضمن ظاهرا بریدگی نمایشگر این گوشی‌ها کوچک‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود.

هنوز در مورد نام‌گذاری کامل این گوشی‌ها گزارش موثقی منتشر نشده ولی در کل برای دو مدل از این گوشی‌ها می‌توانیم انتظار پسوند پرو و پرو مکس را داشته باشیم. همچنین از آنجایی که دو مدل ۶.۱ اینچی وجود دارد، اپل از طریق نامگذاری آن‌ها باید بتواند آن‌ها را متمایز کند.

از نظر ویژگی‌های سخت‌افزاری هم ظاهرا مدل‌های پرو و پرو مکس آیفون ۱۲ از دوربین سه‌گانه به همراه سنسور LiDAR بهره می برند و دو دوربین دیگر هم مجهز به دوربین دوگانه خواهند بود و برای آن‌ها نباید انتظار تعبیه سنسور LiDAR را داشته باشیم. هر ۴ گوشی مجهز به تراشه A14 هستند و از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند. در زمینه تاخیر در تاریخ عرضه این گوشی‌ها گزارش‌هایی منتشر شده که به نظر نمی‌رسد صحت داشته باشند و اپل در تلاش است این گوشی‌ها در تاریخ همیشگی به دست مشتریان برسند.

منبع: UberGizmo

The post بخشی از مشخصات ظاهری و سخت‌افزاری هر ۴ مدل آیفون ۱۲ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala