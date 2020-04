با عرضه گوشی‌های مجهز به دوربین‌های ۴۸، ۶۴ و حتی ۱۰۸ مگاپیکسلی، شاهد داغ شدن نبرد مگاپیکسل‌ها بین شرکت‌های سازنده هستیم. اما به نظر می‌رسد حتی این اعداد هم شرکت‌های موردنظر را ارضا نمی‌کند و به گفته یکی از افشاگران که با نام کاربری Digital Chat Station در شبکه اجتماعی Weibo فعالیت می‌کند، ماه آینده یک گوشی مجهز به دوربین ۱۹۲ مگاپیکسلی معرفی خواهد شد.

این افشاگر همچنین اعلام کرده که گوشی مذکور مجهز به یکی از تراشه‌های سری اسنپ‌دراگون ۷۶۵ است و این یعنی از تراشه پرچم‌دار بهره نمی‌برد. به همین خاطر امیدواریم گوشی موردنظر با قیمت مناسبی روانه‌ی بازار شود. در این بین باید خاطرنشان کنیم که تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۷۶۵ از دوربین های ۱۹۲ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کنند. اما این پشتیبانی فقط برای عکس‌برداری ساده است و در رزولوشن بالا، این تراشه از پس پردازش‌های مربوط به HDR و دیگر قابلیت‌های مبتنی بر ترکیب چند فریم، برنمی‌آید.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود گوشی مذکور از طرف کدام شرکت خواهد بود. بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، ال‌جی قصد دارد ماه آینده از گوشی ۵G مبتنی بر یکی از تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپ‌دراگون رونمایی کند. همچنین شیائومی هم طی سال گذشته با همکاری با سامسونگ موفق شد اولین گوشی‌های ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی را روانه‌ی بازار کند. در هر صورت چنین خبری نشان می‌دهد شرکت‌ها به این زودی‌ها قصد ندارند روند افزایش مگاپیکسل‌ها را متوقف کنند.

منبع: Android Authority

The post ماه آینده احتمالا اولین گوشی دارای دوربین ۱۹۲ مگاپیکسلی معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala