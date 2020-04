شیائومی در تلاش است نمایشگرهای آبشاری را به ابزاری کاربردی تبدیل کند

در حالی که اکنون شرکت‌هایی مانند سامسونگ در حال بازگشت از نمایشگرهای خمیده به نمایشگرهایی با طراحی تخت هستند، شیائومی در حال حرکت در خلاف جریان است. این شرکت چینی با ثبت پتنت‌های جدید خود قصد دارد تا نمایشگرهای آبشاری را به ابزاری کاربردی برای کاربران تبدیل کند.

وب‌سایت LetsGoDigital به تازگی به پتنت‌هایی از شیائومی دست پیدا کرده که رابط کاربری جدیدی را برای گوشی‌های مجهز به نمایشگر آبشاری تعریف می‌کنند. در این پتنت به یک گوشی ناشناخته از این شرکت اشاره شده است که به نمایشگری با خمیدگی در اطراف مجهز است که میزان خمیدگی آن حتی از هواوی P40 پرو نیز بیشتر به نظر می‌رسد.

این نمایشگر به حدی در اطراف گسترش پیدا کرده است که می‌تواند میزبان کلیدهای میان‌بر و اپ‌های مختلف رابط کاربری باشد. در حالتی که کاربر در صفحه اصلی (هوم اسکرین) است، این لبه‌های خمیده اطلاعاتی مانند میزان شارژ باقیمانده باتری و علائم مرتبط با وضعیت شبکه را نمایش می‌دهند.

یکی از نمونه‌هایی که در این پتنت به نمایش گذاشته شده به پخش محتوا مربوط است که دکمه‌هایی مانند پخش و توقف را در بخش خمیده نمایشگر قرار داده است. با دیدن این طرح، به نظر می‌رسد شیائومی قصد داشته باشد نسخه‌ای ارزان‌تر از می میکس آلفا را تولید کند. نسخه اصلی این گوشی یک محصول عجیب و غریب است که به نمایشگری (تقریبا) ۳۶۰ درجه مجهز است.

البته پتنت‌ها همیشه به معنی تولید قطعی یک محصول و عرضه آن به بازار نیستند. با توجه به این که پتنت جدید بر رابط کاربری متمرکز شده است، نمی‌توانیم با قطعیت درباره محصولی که قرار است از این رابط بهره ببرد صحبت کنیم. اما LetsGoDigital در گزارش خود به نکته‌ قابل توجهی اشاره کرده است و آن نبود هیچ اثری از ناچ (بریدگی بالای نمایشگر) یا حفره دوربین سلفی در این رابط کاربری است. در نتیجه انتظار داریم در آینده محصولی با نمایشگر آبشاری و دوربین سلفی درون نمایشگر یا حتی دوربین سلفی پاپ‌آپ را ببینیم.

شیائومی در گذشته چند گوشی هوشمند مجهز به دوربین سلفی پاپ‌آپ تولید کرد که از میان آن‌ها می‌توان به ردمی K30 پرو و سری می ۹T اشاره کرد. همچنین، این شرکت در سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که مشغول توسعه فناوری دوربین سلفی مخفی دورن نمایشگر است. پیش از این نیز شاهد تلاش‌های شرکت‌هایی مانند اوپو برای تولید دوربین دورن نمایشگر بوده‌ایم و گفته می‌شود نوکیا هم در پرچم‌دار بعدی خود از این فناوری استفاده خواهد کرد.

لو ویبینگ، مدیر ارشد محصولات ردمی، در ماه ژانویه از محدودیت‌های فنی حال حاضر سخن گفته بود که دسترسی به فناوری دوربین درون نمایشگر را ناممکن کرده‌اند. با این حال، شیائومی در سال گذشته ویدیویی از فناوری دوربین درون نمایشگر خود منتشر کرد که در پایان این مطلب با دیگر آن را تماشا خواهیم کرد.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala