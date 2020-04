راهنمای خرید بهترین مودم VDSL در ایران

با تصمیم آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مبنی بر افزایش سرعت اینترنت از طریق طراح تغییر سرویس اینترنت خانگی از ADSL به VDSL در شهرهای تهران و قم آغاز شده و به مرور در شهرهای دیگر هم انجام می‌گیرد. بر همین اساس کاربران زیادی به دنبال تغییر مودم خود هستند و می‌خواهند بدانند بهترین مودم VDSL برای خریدن کدام است، چون اگر مودم ADSL خودتان را با یک مودم VDSL تعویض کنید، سرعت اینترنت شما می‌تواند ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر شود.

با توجه به اینکه این فناوری به تازگی در کشور ما راه‌اندازی شده است مودم‌هایی که در بازار وجود دارند نیز هیبریدی هستند و در کنار پشتیبانی از ADSL، امکان سرویس گرفتن از VDSL را هم برای کاربر فراهم می‌کنند و کمتر به مودمی برمی‌خورید که اختصاصا و فقط برای سرویس VDSL طراحی شده باشد.

اما انتخاب مودم در هر حال کمی از گجت‌های دیگر مثل گوشی موبایل فنی‌تر به نظر می‌رسد و لازم است خریدار حداقلی از اطلاعات را داشته باشد تا بتواند گزینه مناسب خود را انتخاب کند. برای مثال شما باید بدانید که مودم با چند آنتن می‌خواهید، درگاه یو اس بی هم نیاز دارید یا خیر و مشخصات و قابلیت‌های دیگر.

در خرید مودم VDSL و البته ADSL، فرکانس هم نکته مهمی است. فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز از نظر برد، محدوده زیادی را پوشش می‌دهد اما تداخل امواج مانند تلفن بی‌سیم و … روی کیفیت آن به شدت تاثیر منفی می‌گذارند. همچنین این فرکانس‌ها از موانع سخت مثل دیوار نیز به خوبی عبور می‌کنند. فرکانس ۵ گیگاهرتز اما اوضاع کاملا متفاوتی دارد. این فرکانس از نظر سرعت انتقال داده بدیهی است که بهتر از ۲.۴ گیگاهرتز عمل می‌کند اما وقتی به محدوده پوشش که می‌رسد می‌بینیم بسیار ضیف‌تر عمل می‌کند. البته در برابر تداخل امواج، فرکانس ۵ گیگاهرتز عملکرد بهتری دارد ولی از طرفی پس از برخورد با مانع به شدت ضعیف می‌شود.

به طور کلی نتیجه‌گیری این چنین می‌شود: سرعت انتقال بالاتر: ۵ گیگاهرتز بهتر است / برد بیشتر: ۲.۴ گیگاهرتز بهتر است / تضعیف کمتر: ۲.۴ گیگاهرتز بهتر است / تداخل موج و نویز کمتر: ۵ گیگاهرتز بهتر است. همچنین اگر آنتن‌دهی برایتان مهم است، می‌توانید مودم‌های دسته n را انتخاب کنید که تا ۳۰۰ متر را پوشش می‌دهند و برای استفاده کاربران معمولی مناسب است. برای آنتن‌دهی بسیار زیاد نیز سری ac مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکات بیشتر در مورد راهنمای پیش از خرید مودم را می‌توانید در اینجا بخوانید. همچنین برای آشنا شدن با فناوری VDSL به این مطلب مراجعه کنید: فناوری VDSL چیست و با ADSL چه تفاوتی دارد؟

اما اگر به دنبال خرید مودم VDSL هستید لازم نیست تمام این اطلاعات را بدانید. ما برای شما بهترین مودم‌های VDSL که در حال حاضر در بازار ایران عرضه می‌شوند را لیست کردیم و در مورد تفاوت‌های اصلی آنها توضیح می‌دهیم. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

۱. ایسوس مدل DSL-N16

ایسوس یکی از شرکت‌های شناخته شده در بخش سخت‌افزار و لوازم جانبی کامپیوتری است و به نظر می‌رسد DSL-N16 نیز یکی از آن محصولات بسیار خوب و با کیفیت این شرکت باشد. این مودم از دو راه DSL و Ethernet برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کند. راه‌اندازی، نظارت و کنترل شبکه در این مودم به آسانی و بالاترین سرعت ممکن صورت می‌گیرد و از بابت آنتن‌دهی، سرعت انتقال داده و کیفیت نیز جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

خلاصه‌ای از بهترین قابلیت‌های این محصول به شرح زیر است.

فناوری اینترنت: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL تعداد آنتن: ۲ عدد خارجی

۲ عدد خارجی نشانگر LED: دارد

دارد تعداد پورت RJ-11: دارد – ۱ عدد

پورت RJ-45: دارد – ۴ عدد

دارد – ۴ عدد سرعت پورت: ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فرکانس: ۲.۴ گیگاهرتز

۲.۴ گیگاهرتز حافظه: ۶۴MB DDR2 / 16MB Flash

۶۴MB DDR2 / 16MB Flash ابعاد: ۳.۵ × ۱۹۰ × ۲۳۵ میلی‌متر

۳.۵ × ۱۹۰ × ۲۳۵ میلی‌متر وزن: ۲۲۵ گرم

۲۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیستم‌عامل‌: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 2000, Windows XP

برای مشاهده مشخصات کامل این مودم و خرید آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

۲. زایکسل مدل VMG5301-T20A

یکی دیگر از مودم‌هایی که از فناوری VDSL پشتیبانی می‌کند و قیمت مناسبی هم دارد، محصولی از شرکت معروف زایکسل است. زایکسل VMG5301-T20A یکی از مودم‌های ایستاده و خوب بازار با بازخورد مثبت فراوان است که با قابلیت‌های زیادی که دارد می‌تواند انتخابی ایده‌ال برای کاربران عادی باشد. زایکسل تقریبا تمام قابلیت‌های ضروری یک مودم گران قیمت را در T20A جمع کرده تا این محصول به یکی از بهترین‌های بازار در محدوده قیمتی خود تبدیل شود.

خلاصه‌ای از بهترین قابلیت‌های این محصول به شرح زیر است.

فناوری اینترنت: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL تعداد آنتن: ۲ عدد خارجی

۲ عدد خارجی نشانگر LED: دارد

دارد تعداد پورت RJ-11: دارد – ۱ عدد

پورت RJ-45: دارد – ۴ عدد

دارد – ۴ عدد قدرت آنتن: ۵dBi

سرعت پورت: ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فرکانس: ۲.۴ گیگاهرتز

۲.۴ گیگاهرتز استانداردهای بی‌سیم: IEEE 802.11 b/g/n

IEEE 802.11 b/g/n قابلیت‌ها: قابلیت اتصال از طریق WDS – پشتیبانی از چند SSID تا ۴ عدد – دارای یک پورت FXS برای VoIP – قابلیت TR-069 برای نصب خودکار و پشتیبانی سریع توسط شرکت سریس‌دهنده

برای مشاهده مشخصات کامل این مودم و خرید آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

۳. دی-لینک مدل DSL-2877AL

مودم دی-لینک مدل DSL-2877AL به عنوان یک مودم خانگی طراحی شده ولی قابلیت‌های آن نیازهای فراتر از مصارف خانگی را پوشش می‌دهد. در این مودم از استاندارد بی‌سیم ۸۰۲.۱۱ ac استفاده شده و این یعنی می‌توانید پهنای باند بسیار بالایی را با این مودم تجربه کنید. یکی از نقاط قوت کلیدی این محصول، ارائه فرکانس ۲.۴ و ۵ گیگاهرتزی به صورت همزمان است که باعث می‌شود در مجموع، پهنای باند انتقال اطلاعات این مودم به ۷۵۰ مگابیت بر ثانیه برسد!

همچنین مودم DSL-2877AL از یک پورت USB نیز بهره می‌برد که با استفاده از آن می‌توانید تصاویر، فیلم و فایل‌های صوتی خود را به صورت بی‌سیم درون شبکه به اشتراک بگذارید. افزون بر این، کاربر می‌تواند دانگل‌های ۴G را نیز از طریق این پورت به مودم متصل کند و علاوه‌ بر اینترنت ADSL، از اینترنت ۴G که سرعت به مراتب بیشتری دارد نیز بهره ببرد.

خلاصه‌ای از بهترین قابلیت‌های این محصول به شرح زیر است.

فناوری اینترنت: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL تعداد آنتن: ۳ عدد خارجی غیر قابل جدا شدن

۳ عدد خارجی غیر قابل جدا شدن نشانگر LED: دارد

دارد تعداد پورت RJ-11: دارد – ۱ عدد

پورت RJ-45: دارد – ۴ عدد

دارد – ۴ عدد پورت USB: دارد – ۱ عدد

سرعت پورت: ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فرکانس: ۲.۴ گیگاهرتز – ۵ گیگاهرتز

۲.۴ گیگاهرتز – ۵ گیگاهرتز کلیدها: یک کلید خاموش/روشن کردن دستگاه – یک کلید باند ۲.۴ گیگاهرتزی – یک کلید باند ۵ گیگاهرتزی – یک کلید راه‌اندازی مجدد

ابعاد: ۲۰ × ۱۴۵ × ۲۰۰ میلی‌متر

۲۰ × ۱۴۵ × ۲۰۰ میلی‌متر وزن: ۳۵۰ گرم

برای مشاهده مشخصات کامل این مودم و خرید آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

۴. دی لینک مدل DSL-224

مودم بعدی، باز هم از شرکت خوب دی-لینک است که از استاندارد بی‌سیم سری N بهره می‌برد و این یعنی حداکثر سرعت آن ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه است! البته باید دقت داشته باشید که این ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه سرعتی است که خود مودم از آن پشتیبانی می‌کند و در نهایت شما همان سرعتی را خواهید داشت که سرویس دهنده ارائه می‌کند. مودم دی لینک مدل DSL-224 برای خانه‌‌ها و دفاتر کوچک بهترین انتخاب می‌تواند باشد.

خلاصه‌ای از بهترین قابلیت‌های این محصول به شرح زیر است.

فناوری اینترنت: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL تعداد آنتن: ۲ عدد خارجی قابل جدا شدن

۲ عدد خارجی قابل جدا شدن نشانگر LED: دارد

دارد تعداد پورت RJ-11: دارد – ۱ عدد

پورت RJ-45: دارد – ۴ عدد

دارد – ۴ عدد تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN: دارد – ۱ عدد

قدرت آنتن: ۲dBi

سرعت پورت: ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فرکانس: ۲.۴ گیگاهرتز

۲.۴ گیگاهرتز ابعاد: ۴۵ × ۱۲۱ × ۱۶۰ میلی‌متر

برای مشاهده مشخصات کامل این مودم و خرید آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

۵. تی پی-لینک مدل Archer VR600_V2

یکی از مودم‌های گران قیمت اما فوق‌العاده عالی که از فناوری VDSL نیز پشتیبانی می‌کند، Archer VR600_V2 شرکت تی پی-لینک است. همانند DSL-2877AL، این مودم نیز از دو فرکانس ۲.۴ گیگاهرتزی و ۵ گیگاهرتزی بهره می‌برد که سرعت تبادل اطلاعات در آن‌ها به ترتیب ۳۰۰ و ۱۳۰۰ مگابیت بر ثانیه است! آنتن دهی بالا، آنتن‌ سه‌گانه جداشدنی با توان ۲dBi به ازای هر کدام در فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز و ۳dBi در فرکانس ۵ گیگاهرتز، خیال شما را از بابت پوشش گسترده و پایدار راحت می‌کند.

خلاصه‌ای از بهترین قابلیت‌های این محصول به شرح زیر است.

فناوری اینترنت: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL تعداد آنتن: ۳ عدد خارجی قابل جدا شدن

۳ عدد خارجی قابل جدا شدن نشانگر LED: دارد

دارد تعداد پورت RJ-11: دارد – ۱ عدد

پورت RJ-45: دارد – ۳ عدد

دارد – ۳ عدد تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN: دارد – ۱ عدد

پورت USB: دارد – ۱ عدد

سرعت پورت: ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فرکانس: ۲.۴ گیگاهرتز – ۵ گیگاهرتز

۲.۴ گیگاهرتز – ۵ گیگاهرتز کلیدها: یک کلید خاموش/روشن کردن دستگاه – یک کلید باند ۲.۴ گیگاهرتزی – یک کلید باند ۵ گیگاهرتزی

ابعاد: ۳۶.۸ × ۱۶۴ × ۲۱۶ میلی‌متر

برای مشاهده مشخصات کامل این مودم و خرید آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

۶. تی پی-لینک مدل TD-W9970

آخرین محصول لیست، باز هم از شرکت تی پی-لینک است و بازخورد مثبت فراوانی داشته. نظیر دیگر مودم‌های بالا، این محصول نیز از فناوری VDSL پشتیبانی می‌کند اما قدرت آنتن‌های دوگانه این محصول به ۵dBi می‌رسد و این یعنی محیط وسیعی در محدوده پوشش آن قرار می‌گیرد! کاربران در صورت بهره‌مندی از اینترنت VDSL می‌توانند تا سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه روی توانایی‌های این مودم حساب کنند که رقم کاملا مناسبی است. با یک درگاه USB 2.0، اشتراک‌گذاری فایل بین کامپیوترهای مختلف نیز به سادگی صورت می‌گیرد.

خلاصه‌ای از بهترین قابلیت‌های این محصول به شرح زیر است.

فناوری اینترنت: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL تعداد آنتن: ۲ عدد خارجی با قدرت ۵dBi

۲ عدد خارجی با قدرت ۵dBi نشانگر LED: ندارد

ندارد تعداد پورت RJ-11: دارد – ۱ عدد

پورت RJ-45: دارد – ۳ عدد

دارد – ۳ عدد تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN: دارد – ۱ عدد

پورت USB: دارد – ۱ عدد

سرعت پورت: ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فرکانس: ۲.۴ گیگاهرتز

۲.۴ گیگاهرتز ابعاد: ۳۶ × ۱۳۰ × ۱۹۵ میلی‌متر

برای مشاهده مشخصات کامل این مودم و خرید آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

به عنوان یک نمونه ارزان‌ قیمت‌تر که از رابط USB بهره نمی‌برد اما همه قابلیت‌های خوب این مدل در آن وجود دارد، کاربر می‌تواند مودم تی پی-لینک مدل TD-W9960_V1 را نیز مد نظر داشته باشد.

The post راهنمای خرید بهترین مودم VDSL در ایران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala