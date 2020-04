وان پلاس ۸ و ۸ پرو قرار است هفته آینده معرفی شوند و تا همین امروز هم تصاویر مختلفی از آن‌ها لو رفته است. اما حالا حساب کاربری @evleaks در توییتر که سابقه درخشان و طولانی در زمینه لو دادن اطلاعات گوشی‌ها دارد، چند تصویر جدید از این گوشی و البته لوازم جانبی اختصاصی آن منتشر کرده است. این تصاویر شامل محافظ صفحه نمایش وان پلاس برای پرچمداران جدید خود و همچنین اولین شارژر بی‌سیم این شرکت می‌شود.

جدا از محافظ صفحه نمایش، تصاویری از وان پلاس ۸ در قاب شفاف ساخته شده برای این گوشی هم منتشر شده است. همانطور که در تصاویر زیر می‌بینیم، دو رنگ سبز و گردینت جدید هم قابل مشاهده هستند.

تصویر بعدی اما یک ویژگی که بسیاری در گوشی‌های وان پلاس منتظر آن بودند را تایید می‌کند؛ این عکس‌ها متعلق به شارژر بی‌سیم وان پلاس هستند که به احتمال زیاد OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger نام خواهد گرفت. آنطور که از نام این شارژر پیداست، قادر خواهد بود که گوشی‌های OnePlus 8 را تا سرعت ۳۰ وات شارژ کند که فوق العاده است. همچنین یک چراغ LED در جلوی این شارژر قرار دارد که نشان می‌دهد گوشی به درستی روی شارژر قرار گرفته یا خیر.

در تصویر سوم بخش پشتی این شارژر بی‌سیم را هم می‌بینیم که دارای محفظه‌ای برای خنک کردن شارژر است. همچنین احتمالا در داخل بدنه این شارژر یک فن هم تعبیه شده تا بتواند سطح شارژر بی‌سیم و سیم‌پیچ‌های آن را خنک کند تا شارژر بتواند با سرعت بالای ۳۰ واتی خود برای طولانی مدت کار کند. البته یک نکته در رابطه با این شارژر این است که احتمالا تنها همین مدل می‌تواند OnePlus 8 را با سرعت ۳۰ وات شارژ کند و دیگر شارژر‌های بی‌سیم، با سرعت کمتری پرچمداران وان پلاس ۸ را شارژ خواهند کرد. شما درباره OnePlus 8 و تغییرات آن نسبت به نسل‌های قبلی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

