مدت زمان زیادی است که در مورد پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل که تحت عنوان کامت لیک S شناخته می‌شوند خبرهای زیادی می‌شنویم. روز گذشته اما خبری از رسانه وابسته به خود اینتل منتشر شده که مشخصات بهترین پردازنده هر کلاس سری کامت لیک S را به نمایش می‌گذارد.

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که تا عرضه رسمی این محصولات و یا انتشار خبری رسمی از سوی اینتل، نمی‌توان به خبرهای پیرامون آن‌ها اعتماد کاملی داشت ولی چند سالی است که همه چیز در حوزه فناوری به همین شکل پیش می‌رود و قبل از عرضه، تقریبا همه چیز را در رابطه با آن‌ها متوجه می‌شویم.

در بخش پردازنده‌های موبایل، اینتل هم اکنون سری کامت لیک Y و کامت لیک U را در سبد محصولات خود می‌بیند که در لپ تاپ‌های سبک وزن و رده پایین وجود دارند. کامت لیک H نیز در لپ تاپ‌های رده بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بین اما به شدت جای خالی سری دسکتاپ در فضایی که AMD با سری موفق رایزن ۳۰۰۰ خودنمایی می‌کند حس می‌شود. مدت زمان زیادی است که در رابطه با کامت لیک S شایعاتی منتشر شده اما همانطور که گفته شد، خبری که اخیرا منتشر شده در حال حاضر از موثق‌ترین منبعی بدست آمده که تاکنون اقدام به افشای اطلاعات پردازنده‌های سری جدید کرده‌اند.

به نقل از وب‌سایت Videocardz، مشخصات پردازنده‌های بالارده i7 10700K، i9 10900K و i5 10600K در برگه بازاریابی اینتل لیست شد. هر سه مدل همانطور که از نامشان مشخص است، جز پردازنده‌های ضریب باز به حساب می‌آیند و این یعنی کاربر می‌تواند در صورت نیاز آن‌ها را اورکلاک کند. با توجه به اطلاعات منتشر شده، دو مدل i7 و i9 حتی به فرکانس بیش از ۵ گیگاهرتز نیز می‌رسند! به طور خلاصه مشخصات این سه پردازنده به شرح زیر است.

Core i9 10900K – تعداد هسته: ۱۰ – تعداد رشته: ۲۰ – فرکانس: تا ۵.۳ گیگاهرتز

Core i7-10700K – تعداد هسته: ۸ – تعداد رشته: ۱۶ – فرکانس: تا ۵.۱ گیگاهرتز

Core i5-10600K – تعداد هسته: ۶ – تعداد رشته: ۱۲ – فرکانس: تا ۴.۸ گیگاهرتز

مسلما جزئیات کامل این محصولات بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در این لیست وجود داشته. برای مثال، فرکانس ۵.۳ گیگاهرتزی پردازنده i9 10900K با استفاده از فناوری Thermal Velocity Boost بدست می‌آید که اگر دمای پردازنده کنترل شود بسیار بیشتر از فرکانس پایه این محصول است! به عبارتی باید فناوری Thermal Velocity Boost را یک آدرنالین برای پردازنده در نظر گرفت که برای عملکرد صحیح حتما باید از یک خنک کننده فوق‌العاده بهره ببرد.

با استناد به آنچه که پیش‌تر منتشر شده بود می‌توانیم بگوییم i9 10900K در حالت توربو تک هسته، فرکانسی معادل ۵.۱ گیگاهرتز دارد و این مقدار در حالت توربو ۳.۰ به ۵.۲ و در حالت توربو به ۴.۸ گیگاهرتز می‌رسد. در جدول زیر می‌توانید مشخصات کامل پردازنده‌های سری ۱۰ اینتل را مشاهده کنید.

در پردازنده‌های اینتل، کلمه K به سری ضریب باز اطلاق می‌شود که می‌توان آن‌ها را به فرکانس بالاتری اورکلاک کرد. سری F به مدل‌های بدون گرافیک داخلی گفته می‌شود و سری KF هم به پردازنده‌های ضریب باز بدون گرافیک. در این جدول به ترتیب از چپ به راست شاهد نام پردازنده، تعداد هسته و رشته، فرکانس پایه، فرکانس یک هسته در حالت توربو، فرکانس پردازنده در حالت مکس توربو ۳.۰، فرکانس همه هسته‌ها در حالت توربو، فرکانس پردازنده از طریق فناوری Thermal Velocity Boost و توان مصرفی هستیم.

البته این جدول مربوط به آنچه که اخیرا منتشر شده نیست و آن را با توجه به شایعات و اخبار اخیر در اینجا قرار دادیم چون با آنچه که گفته شده مطابقت دارد. مطمئنا به زودی در مورد دیگر مدل‌ها نیز همه چیز روشن خواهد شد. بسیاری‌ها معتقدند اینتل در تاریخ ۳۰ آوریل سال جاری (۱۱ اردیبهشت ۹۹) از پردازنده‌های نسل ۱۰ خود رونمایی می‌کند. همچنین گفته می‌شود زمانی که اینتل پردازنده‌های خود را راهی بازار می‌کند، ۱ ماه بعد از رونمایی آن‌ها و در تاریخ ۲۷ مه است. حال باید دید تا چه حد این خبرها و گمانه‌زنی‌ها درست است.

اینتل در حالی پردازنده‌های سری ۱۰ خود را برای عرضه آماده می‌کند که AMD با سری رایزن ۳۰۰۰ بسیار خوش درخشیده و توانسته رضایت بسیاری‌ها را بدست آورد. البته هنوز اینتل به خاطر فرکانس بالای پردازنده‌هایش در انجام بازی عملکرد بهتری دارد اما آنقدر گران هستندکه کاربران چند فریم بالاتر را ترجیح ندهند. باید دید آیا این شرکت پرآوازه سیاست خود را در قبال قیمت محصولات تغییر می‌دهد یا خیر! سیاستی که شرکت رقیب را در طول سال‌ها از فرش به عرش رساند.

