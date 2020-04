جک دورسی، مدیرعامل توییتر و پلتفرم پرداخت دیجیتال Square، شب گذشته با انتشار مجموعه توییتی اعلام کرد که ۱ میلیارد دلار از سهم خود در شرکت Square را به صندوق Start Small اهدا می‌کند تا برای مبارزه با اثرات ویروس کرونا در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد. او در این توییت‌ها خاطرنشان کرده که این مبلغ معادل ۲۸ درصد از کل ثروت او به حساب می‌آید. این کار، مهم‌ترین اقدام بشردوستانه از سوی این مدیرعامل مشهور ۴۳ ساله در طول فعالیت وی محسوب می‌شود.

ثروت مدیرعامل توییتر اصلا قابل مقایسه با افراد مشهوری مانند مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، بیل گیتس، یکی از موسسین مایکروسافت و جف بزوس، مدیرعامل آمازون نیست. با این حال، جک دورسی به دلیل عملکرد خوب سهام هر دو شرکتی که وظیفه‌ی مدیریتشان را بر عهده دارد، یک میلیاردر به حساب می‌آید و تا سال گذشته برنامه‌ای برای اهدای مبالغ قابل توجه برای اهداف بشردوستانه اعلام نکرده بود. در این میان جک دورسی با تاسیس صندوق Start Small تلاش کرده در این زمینه فعال‌تر باشد.

به گفته این مدیرعامل مشهور، ۱ میلیارد دلار اهدایی به این صندوق به طور عمومی ردیابی خواهد شد و حتی آدرس یک فایل Google Sheets هم منتشر کرده که جزییات مخارج این صندوق را به اطلاع افراد می‌رساند. این نهاد خیریه، به‌عنوان اولین کمک ۱۰۰ هزار دلار را به صندوق غذای آمریکا اهدا کرده است. او می‌گوید پس از اینکه این بیماری همه‌گیر را خلع سلاح کردیم، تمرکز ما به سمت سلامت و آموزش و پرورش دختران و درآمد ابتدایی همگانی معطوف خواهد شد.

در توییت نهایی آمده: «چرا الان؟ زیرا نیازها به طور فزاینده‌ای ضروری شده‌اند و می‌خواهم تاثیر این اقدامات را در طول زندگی‌ام مشاهده کنم. امیدوارم این اقدام من دیگران را تشویق کنند تا کاری مشابه را انجام دهند. زندگی بسیار کوتاه است. پس بیایید همین امروز هر کاری که می‌توانیم برای کمک به مردم انجام دهیم.»

