شما می‌توانید تمام روز را با اشتیاق در مورد ویژگی‌های جذابی مانند نمایشگر ۱۲۰ هرتز، دوربین‌های فوق‌العاده یا تراشه همه‌فن‌حریف صحبت کنید اما در نهایت این انرژی باتری است که کارکرد آن‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. عمر باتری عالی ستون فقرات تجربه کاربری گوشی‌های مدرن است و به همین خاطر ما همواره خواستار عمر باتری بیشتری هستیم. در این میان گلکسی اس ۲۰ پلاس یک پرچم‌دار جذاب محسوب می‌شود ولی مدل مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون فقط در چند کشور عرضه شده است و کاربران بسیاری از کشورها از مدل مجهز به تراشه اگزینوس ۹۹۰ استفاده می‌کنند.

برای مقایسه عملکرد تراشه‌های اگزینوس ۹۹۰ و اسنپ‌دراگون ۸۶۵ می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید. روی هم رفته مانند سال‌های گذشته، شاهد عملکرد بهتر تراشه اسنپ‌دراگون هستیم و از آنجایی که بسیاری از کاربران به گلکسی اس ۲۰ مبتنی بر اسنپ‌دراگون دسترسی ندارند، این موضوع بار دیگر اعتراضات برخی کاربران را به همراه داشته است.

اما در مورد عمر باتری این دو مدل چه می‌توان گفت؟ در گذشته، مدل اگزینوس از لحاظ عمر باتری با مدل اسنپ‌دراگون همخوانی نداشته است و باید ببینیم آیا این بار هم شاهد تکرار این اتفاق هستیم یا نه.

عمر باتری چگونه مورد بررسی قرار گرفته است؟

راه‌های زیادی برای آزمایش طول عمر باتری وجود دارد. ساده‌ترین کار، بررسی زمان لازم برای روشن ماندن نمایشگر است اما این معیار به شدت به نحوه استفاده کاربر از گوشی بستگی دارد. اگر شما یک گیمر هستید، عمر باتری گوشی شما به احتمال زیاد بسیار بدتر از کسی است که صرفا برای تماس‌های تلفنی یا گوش دادن به موسیقی از موبایل خود استفاده می‌کند.

سایت Android Authority برای این آزمایش، از روشی موسوم به Speed Test G استفاده کرده که در آن حداکثر توان پردازنده و پردازنده گرافیکی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. همچنین روشنایی نمایشگر هر دو مدل هم بر روی ۲۰۰ نیت تنظیم شده و پردازش‌های پیچیده و اقداماتی دیگر می‌توانند بدترین شرایط را برای باتری شبیه‌سازی کنند. بار دیگر باید خاطرنشان کنیم این آزمایش قرار نیست عمر طبیعی باتری گلکسی اس ۲۰ در شرایط عادی را نشان دهد و فقط می‌خواهیم بدانیم در چنین شرایط پرفشاری، باتری کدام مدل حرف بیشتری برای گفتن دارد.

مقایسه عملکرد دو مدل گلکسی اس ۲۰ پلاس

خانواده گلکسی اس ۲۰ اولین گوشی‌های سری گلکسی اس هستند که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند و این رفرش ریت مطابق انتظار با سرعت زیادی شارژ باتری را خالی می‌کند. برای آزمایش، هر سه حالت نمایشگر یعنی فول اچ‌دی ۶۰ هرتز، فول اچ‌دی ۱۲۰ هرتز و WQHD با رفرش ریت ۶۰ هرتز مورد مقایسه قرار گرفته است. تمام این تست‌ها هم چند بار انجام شده‌اند تا برای نتیجه‌گیری داده‌های کافی وجود داشته باشد. در ادامه می‌توانید نتیجه این آزمایش را مشاهده کنید.

نتایج این آزمایش غافلگیرکننده هستند. در هر سه حالت، باتری مدل اگزینوس گلکسی اس ۲۰ پلاس موفق شده عمر باتری بیشتری نسبت به مدل اسنپ‌دراگون ۸۶۵ ارائه کند.

در رزولوشن فول اچ‌دی و رفرش ریت ۶۰ هرتز، باتری مدل اسنپ‌دراگون ۸۶۵ توانسته ۲۵۳ دقیقه دوام بیاورد که بیش از ۴ ساعت محسوب می‌شود. از طرفی دیگر، عمر باتری مدل اگزینوس به ۲۸۴ دقیقه می‌رسد که این یعنی نسبت به مدل اسنپ‌دراگون ۳۱ دقیقه طول عمر بیشتری ارائه می‌کند.

حالا وقت آن است نتایج این آزمایش در حالت رفرش ریت بالاتر مورد بررسی قرار دهیم. با انتخاب رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اگرچه عمر باتری هر دو مدل کاهش یافته، ولی این کاهش به شدت مورد انتظار نیست. در حقیقت، عمر باتری مدل اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در این حالت ۲۴۷ دقیقه به حساب می‌آید که فقط ۶ دقیقه کمتر از حالت ۶۰ هرتز است. مدل اگزینوس در این حالت کاهش بیشتری را تجربه کرده و عمر باتری ۲۶۲ دقیقه‌ای به ارمغان آورده است و در کل ۱۵ دقیقه بیشتر از مدل اسنپ‌دراگون محسوب می‌شود.

در نهایت باید به نتایج مربوط به رزولوشن WQHD و رفرش ریت ۶۰ هرتز اشاره کنیم که عمر باتری در این حالت تقریبا مشابه با حالت فول اچ‌دی ۶۰ هرتز است. در این بررسی، مدل اسنپ‌دراگون ۸۶۵ عمر باتری ۲۵۳ دقیقه‌ای و مدل اگزینوس عمر باتری ۲۸۶ دقیقه‌ای ثبت کرده است.

کدام مدل گلکسی اس ۲۰ پلاس عمر باتری بهتری دارد؟

در نهایت این آزمایش چه معنایی برای شما دارد؟ به صورت خلاصه در شرایط پرفشار مدل اگزینوس ۹۹۰ این گوشی طول عمر باتری بیشتری نسبت به مدل اسنپ‌دراگون ۸۶۵ ارائه می‌کند ولی تفاوت بین آن‌ها چندان گسترده نیست. در همین رابطه، باید خاطرنشان کنیم در این بررسی‌ها حداکثر توان سخت‌افزاری مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که اسنپ‌دراگون ۸۶۵ تراشه قدرتمندتری محسوب می‌شود، در استفاده معمولی به اندازه تراشه اگزینوس ۹۹۰ به خود فشار وارد نمی‌کند و به همین خاطر در شرایط عادی عمر باتری آن‌ها تقریبا برابر خواهد بود.

در هر صورت این آزمایش نشان می‌دهد که سامسونگ برای اگزینوس ۹۹۰ توانسته وضعیت عمر باتری را بهبود ببخشد ولی از طرف دیگر از نظر عملکردی نسبت به رقیب خود حرف کمتری برای گفتن دارد. نسخه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ گلکسی اس ۲۰ پلاس اگرچه ممکن است عمر باتری نسبتا ضعیف‌تری داشته باشد، ولی نباید عملکرد بهتر آن را فراموش کنیم.

