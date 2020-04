گوشی‌های وان پلاس ۸ هفته آینده در تاریخ ۱۴ آوریل رسما معرفی می‌شوند ولی تا حالا اطلاعات زیادی در مورد مشخصات آن‌ها فاش شده است. در همین رابطه، یکی از افشاگران مشهور به نام Roland Quandt بخش قابل توجهی از مشخصات این دو گوشی را لو داده است که شایعات قبلی را تایید می‌کند.

در این گزارش جدید آمده که مدل استاندارد وان پلاس ۸ از نمایشگر ۶.۵۵ اینچی اولد با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. از طرف دیگر، وان‌پلاس ۸ پرو مبتنی بر نمایشگر ۶.۷۸ اینچی اولد با رزولوشن ۳۱۶۸ در ۱۴۴۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است. این کمپانی مدتی قبل اعلام کرد که با بهره‌گیری از تراشه MEMC می‌تواند فریم‌ریت انواع محتوا را بهبود ببخشد ولی طبق این گزارش جدید، تراشه موردنظر محدود به مدل پرو خواهد بود.

در ضمن به نظر می‌رسد مدل پرو از لحاظ مقاومت در برابر نفوذ آب از استاندارد IP68 بهره می‌برد ولی برای مدل استاندارد نباید انتظار چنین مشخصه‌ای را داشته باشیم.

افشای جزییات دوربین

به گفته Quandt، وان پلاس ۸ پرو از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی مبتنی بر سنسور IMX689، دوربین اولترا واید ۴۸ مگاپیکسلی با سنسور IMX586، یک دوربین تله‌فوتو با زوم هیبریدی ۳ برابری و سنسور فیلتر رنگ بهره می‌برد. در گزارش‌های قبلی هم به این مشخصات دوربین‌ها اشاره شده ولی حالا می‌توانید به جزییات بیشتری بپردازیم.

با وجود اینکه تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ از فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کند، اما این دو گوشی به فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه بسنده کرده‌اند. در عوض، وان‌پلاس قابلیت HDR برای رزولوشن ۴K را ارائه می‌دهد و با ترکیب لرزشگیر دیجیتال و اپتیکال کاربران می‌توانند ویدیوهای روان‌تری ضبط کنند.

مدل پرو به‌لطف بهره‌گیری از سه میکروفون، از قابلیت زوم صوتی هم پشتیبانی می‌کند. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد که با زوم کردن بر سوژه، صدای آن بخش از محیط را با وضوح بهتری ضبط کنند. پیش از این شرکت‌هایی مانند HTC، ال‌جی و هواوی چنین قابلیتی را ارائه داده‌اند. در رابطه با سنسور فیلتر رنگ هم گفته می‌شود می‌تواند فیلترها و افکت‌های جذابی را امکان‌پذیر کند. باید ببینیم که این سنسور چه حرفی برای گفتن دارد. همچنین مدل پرو از حالت عکاسی ماکرو هم بهره می‌برد که برای این کار از دوربین اولترا واید استفاده می‌شود.

در این بین، مدل استاندارد وان پلاس ۸ مجهز به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی مبتنی بر سنسور IMX586، اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی است. هر دو گوشی مجهز به دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هستند که البته دیافراگم آن‌ها یکسان نیست.

دیگر تفاوت‌های بین دو گوشی وان پلاس ۸

وان‌پلاس مدتی قبل اعلام کرد که تکنولوژی رم LPDDR5 روانه‌ی این سری می‌شود اما در گزارش موردنظر آمده که تنها مدل پرو از این تکنولوژی جدید بهره می‌برد. مدل استاندارد هم مجهز به حافظه رم مبتنی بر LPDDR4X است. همچنین هر دو مدل دارای حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی غیرقابل افزایش از نوع UFS 3.0 هستند.

مدتی قبل اعلام شد که وان‌پلاس ۸ پرو مجهز به باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی و دارای قابلی شارژ بی سیم است و مدل استاندارد از باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بدون شارژ بی‌سیم بهره می‌برد. در این گزارش جدید هم اطلاعات موردنظر تایید شده است. هنوز در مورد قیمت این دو گوشی با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم صحبت کنیم ولی شرکت وان‌پلاس اعلام کرده که این گوشی‌ها گران‌تر از ۱۰۰۰ دلار نخواهند بود ولی در کل باید انتظار قیمت بسیار بیشتری نسبت به نسل قبلی را داشته باشیم.

منبع: Android Authority

The post مشخصات کامل گوشی‌های وان‌پلاس ۸ لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala