اولین تصویر از طراحی بخش جلویی آیفون ۱۲ لو رفت

پس از اینکه روز گذشته اولین تصویر از طراحی بخش پشتی آیفون ۱۲ پرو و به خصوص ماژول دوربین‌های آن لو رفت، حالا یک حساب کاربری دیگر در توییتر، تصویر کامل عکس قبلی را منتشر کرده که در آن بخش جلویی آیفون ۱۲ پرو هم قابل مشاهده است.

آنطور که در این تصویر می‌بینیم، آیفون ۱۲ به ناچ یا بریدگی کوچکتری مجهز شده که عرض کمتری نسبت به گوشی‌های خانواده آیفون ۱۱ دارد. این خبر به تنهایی برای علاقه‌مندان به آیفون خوشحال کننده است زیرا دیگر دوران ناچ بزرگ به سر رسیده و یک گام دیگر به حذف کلی آن نزدیک‌تر شده‌ایم. جدا از این موضوع، در این عکس می‌توانیم چینش صفحه خانه در iOS 14 را هم ببینیم که به نظر در درون این صفحه حالا ویجت‌ها هم قرار خواهند گرفت. این تصویر به گونه‌ای است که گویا برای استفاده در راهنمای استفاده از محصول ساخته شده و از همین رو جزئیات بیشتری به ما نشان نمی‌دهد. همچنین باید بگوییم که هنوز درستی و صحت این عکس را نمی‌توان صد درصد تایید کرد و ممکن است آیفون ۱۲ پرو متفاوت از تصویری باشد که می‌بینیم.

اندازه ناچ یا بریدگی نمایشگر، تقریبا یک سوم کوچک‌تر از ناچ کنونی آیفون ۱۱ است. محفظه خروجی بلندگو هم به نظر تغییری در اندازه نسبت به آیفون ۱۱ ندارد اما با این وجود، اندازه کلی ناچ کوچک‌تر شده است. پیش‌تر هم در خبرها و شایعات داشتیم که امسال بالاخره شاهد تغییراتی در ناچ آیفون ۱۲ خواهیم بود اما قرار نیست امسال شاهد حذف کلی آن باشیم.

جدا از این تغییراتی که در این عکس ساده می‌بینیم، طراحی آیفون ۱۲ هم قرار است شامل تغییرات بزرگی شود. برای مثال انتظار داریم بدنه این گوشی‌ها جعبه‌ای تر باشد و بیشتر شبیه به آیفون ۵ و یا آیپد پروهای جدید باشد.

با توجه به کدهای iOS 14 که وب‌سایت ۹To5Mac به آن‌ها دسترسی داشت، تایید شده بود که اپل می‌خواهد ویجت‌ها را همه صفحه‌های iOS بیاورد. تا به امروز ویجت‌ها تنها در یک صفحه در سمت چپ Homecreen قرار می‌گرفتند اما حالا قرار است آن‌ها به باقی صفحات هم بیایند و حتی قابلیت آپدیت شدن برای آن‌ها هم در نظر گرفته شده است. تصویر بالا اگر واقعا درست باشد، اولین نگاه ما به قرار گیری ویجت‌ها در صفحه اصلی iOS است که ظاهر قابل توجهی دارد.

حساب کاربری که این عکس را منتشر کرده، @choco_bit در توییتر است که سابقه قابل اعتمادی در این زمینه دارد. در هر صورت، ناچ کوچک‌تر و آمدن ویجت‌ها به صفحه هوم‌اسکرین، تغییرات مثبتی هستند که قطعا آیفونی‌ها از آن استقبال خواهند کرد. ناچ کوچک‌تر را که فعلا نمی‌دانیم اما تغییرات iOS 14 را در خرداد ماه خواهیم دید که اپل رسما کنفرانس WWDC را به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد تا نسخه‌های جدید سیستم‌عامل‌های خود را معرفی کند. به طور کل شما درباره این تغییرات در آیفون ۱۲ چه فکر می‌کنید؟

