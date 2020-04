ژائو مینگ، مدیرعامل آنر، روز گذشته تصاویر رسمی گوشی مورد انتظار آنر ۳۰ پرو را منتشر کرد. محصولی که قرار است به همراه مدل استاندارد این سری در تاریخ ۱۵ آوریل رونمایی شود.

با توجه به تصویری که منتشر شده، آنر ۳۰ پرو از یک مجموعه ۴ تایی دوربین در پنل پشتی بهره می‌برد. مجموعه‌ای که گفته می‌شود از یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی ساخت سونی تحت عنوان IMX700 بهره می‌برد که اندازه سنسور آن به عدد فوق‌العاده ۱/۱.۲۸ اینچ می‌رسد! در کنار آن، یک لنز پریسکوپی به همراه دو دوربین دیگر نیز حضور دارند که مشخصات آن‌ها به زودی فاش خواهد شد.

تصویر جدیدی که منتشر شده باز هم این گوشی را در دو رنگ بنفش و نقره‌ای به نمایش می‌گذارد که پیش‌تر نیز شاهد آن بودیم. طبق آخرین شنیده‌ها، آنر ۳۰ پرو با یک نمایشگر ۶.۷ اینچی از نوع OLED با وضوح +FHD، چیپست کایرین ۹۹۰ ۵G، باتری ۳۹۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، ۸/۱۲ گیگابایت رم و تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار می‌شود.

بیشتر بخوانید: آنر ۳۰S با مودم ۵G و دوربین چهارگانه معرفی شد

تنها نقطه ضعف این گوشی شاید به باتری آن برگردد که با اینترنت ۵G و نمایشگر بزرگی که دارد اصلا قابل قبول نیست و باید دید آیا در عمل هم مثل روی کاغذ، توانایی کمی از خود نشان می‌دهد یا خیر. معمولا گوشی‌هایی که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند حداقل از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند اما در اینجا نه تنها پشتیبانی از ۵G را داریم، بلکه اندازه نمایشگر نیز به ۶.۷ اینچ می‌رسد!

با این اوصاف تا زمانی که این محصول منتشر نشده نمی‌توان نظر قطعی در رابطه با کیفیت و عملکرد آن داد. فعلا کایرین ۹۹۰ ۵G روی پرچم‌دارهای سری P40 هواوی مورد استفاده قرار گرفته و توانایی آن نیز اثبات شده است. بنابراین می‌توان گفت آنر ۳۰ پرو در بخش سخت‌افزار محصول توانایی است.

به نظر می‌رسد این گوشی نیز به خاطر تحریم‌های آمریکا نتواند از سرویس‌های گوگل بهره‌مند شود ولی تا ۱۴ آوریل ۵ روز زمان باقی مانده و ممکن است تا آن موقع اتفاق‌های زیادی رخ دهد. به محض دریافت اطلاعات بیشتر از این گوشی و اتفاقات پیرامون آن، شما را در جریان آن‌ها خواهیم گذاشت.

بیشتر بخوانید: هدفون جدید آنر مجیک Earbuds به نویز کنسلینگ در هنگام تماس مجهز شده است

منبع: gsmarena

The post تصاویر رسمی گوشی مورد انتظار آنر ۳۰ پرو منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala