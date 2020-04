اینطور که به نظر می‌رسد، برخی از کاربران گوشی گلکسی نوت ۹ از وجود مشکلی ناگهانی در نمایشگر گوشی خود خبر دادند و مشخص هم نیست دقیقا چرا این اتفاق برای آن‌ها افتاده است!

در حالی که بسیاری از کاربران با خبر عرضه بروزرسانی رابط کاربری One UI 2.1 برای گوشی گلکسی نوت ۹ خوشحال شده بودند، اما خبر رسید که قرار نیست این اتفاق رخ دهد و همین مسئله نیز خشم بسیاری از آن‌ها را برافروخت! حال از همه این‌ها گذشته، یک مشکل دیگر برای کاربران این گوشی بوجود آمد که منشا آن نیز اصلا مشخص نیست!

مشکل نمایشگر گلکسی نوت ۹ برای هزاران نفر اتفاق نیفتاده اما گله و شکایت کاربران در وب‌سایت انجمن سامسونگ آمریکا بسیار زیادتر از چیزی است که بخواهیم آن را نادیده بگیریم. کاربران زیادی در حالی که نمی‌دانند منشا مشکل چیست، از بهم ریختگی رنگ نمایشگر خبر داده‌اند؛ طوری که نمایشگر به رنگ زرد تغییر می‌کند و طراوت و زیبایی خود را از دست می‌دهد.

اگرچه نحوه بروز این مشکل در گوشی‌های مختلف اندکی متفاوت است، اما به نظر می‌رسد منشا همه آن‌ها یک چیز واحد باشد. نمی‌توان گفت نمایشگر در این حالت ناخواناست اما خب اگر شخصی هم بگوید کار کردن با گوشی با این وضعیت غیر ممکن است نباید تعجب کرد.

بیشتر بخوانید: چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

البته این تصویری که می‌بینید جز آن دسته از مشکلاتی است که چندان شدید نیست. برای برخی از کاربران وضعیت به قدری وخیم هست که حتی نمی‌تواند چند ثانیه به نمایشگر نگاه کرد! تا جایی که به نظر می‌رسد سامسونگ باید حتما یک بروزرسانی حاوی رفع مشکل برای آن‌ها عرضه کند تا گوشی مجددا قابل استفاده شود.

اگرچه سامسونگ هنوز تایید نکرده که این مشکل نرم‌افزاری است، اما به نظر می‌رسد همه این موارد از زمانی شروع شد که این شرکت بروزرسانی امنیتی ماه مارس را برای نوت ۹ منتشر کرد. برخی از گزارشات مردم در رابطه با مشکل نمایشگر گلکسی نوت ۹ شامل تغییر رنگ نمایشگر به زرد و سبز و حتی داغ شدن گوشی به هنگام ظاهر شدن این مشکل است!

در حال حاضر هیچ روشی وجود ندارد که بتوان با کمک آن این گوشی را حداقل برای یک روز بدون مشکل نگه داشت و به همین خاطر متخصصین سامسونگ به کاربران توصیه کرده‌اند گوشی خود را به نزدیک‌ترین شعبه‌های رسمی تعمیرات برده تا مشخص شود آیا مشکل سخت‌افزاری است یا خیر.

هرچند به خاطر ویروس کرونا، مردم نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند و این یعنی کاربران سردرگم باید فعلا با مشکل نمایشگر گوشی خود سر کنند تا زمانی که راه حلی برای آن پیدا شود. به شخصه شاهد وجود چنین حالتی در گوشی سامسونگ بوده‌ام اما بعد از یکبار خاموش و روشن کردن، همه چیز به حالت عادی بر می‌گشت.

آیا برای شما هم چنین مشکلی رخ داده؟ لطفا نظرات خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.

بیشتر بخوانید: گلکسی اس ۷ و اس ۷ اج سامسونگ دیگر به‌روزرسانی دریافت نمی‌کنند

منبع: phonearena

The post کاربران گلکسی نوت ۹ از وجود مشکلی جدی در نمایشگر گوشی خود خبر داده‌اند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala