روز گذشته تصویری از بنچمارک گیک‌بنچ گوشی جدید ال جی منتشر شد که نشان می‌دهد این محصول از ۸ گیگابایت رم و یک پردازنده ۸ هسته‌ای ساخت کوالکام بهره می‌برد.

ال جی اخیرا زیاد در صدر خبرها دیده شده و خب اکثر این خبرها نیز چندان خوشایند نبوده. این شرکت قرار بود در ماه می، گوشی‌های سری G را بازنشسته کرده و آن‌ها را با خانواده دیگری جایگزین کند. اکنون نام یک گوشی جدید از این شرکت با شماره مدل LM-G900N در گیک‌بنچ دیده شده که از پردازنده اسنپدراگون با نام رمز Lito با هشت هسته در فرکانس ۱.۸ و ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد.

همچنین به صورت پیش فرض روی این گوشی اندروید ۱۰ قرار دارد و خب با این مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توانست در حالت تک هسته‌ای و چند هسته‌ای به ترتیب امتیاز ۵۰۶ و ۱۵۴۵ را بدست بیاورد. این امتیازات چندان بالا نیستند و خب انتظار دیگری هم نداشتیم چون ال جی اکنون در وضعیت خوبی قرار ندارد و باید جایگاه خود را با عرضه گوشی‌های میان رده در بازار پیدا کند.

این لیست علاوه بر افشای اطلاعات گوشی ال جی، در رابطه با پردازنده‌های کوالکام نیز جزئیات خوبی در اختیارمان قرار داد. طبق گزارشات اخیر، کوالکام در حال کار روی ۴ پردازنده با نام رمز بنگال، اسکوبا، لاگون و لیتو بود. هیچ اطلاعاتی در رابطه با مشخصات این پردازنده‌ها در اختیار نداریم اما گفته می‌شود لیتو پردازنده‌ای از سری ۷ این شرکت است.

اخیرا نیز شایعه شده بود سری جدید گوشی‌های ال جی که قرار است جایگزین خانواده G این شرکت بشوند قرار است از پردازنده سری ۷ کوالکام بهره ببرند و خب همه این شایعات همسو با یکدیگر قرار دارند تا بتوانیم بگوییم آنچه که فعلا در رابطه با این گوشی و مشخصات آن گفته شده به احتمال زیاد حقیقت داشته‌اند.

نظر شما در رابطه با گوشی جدید ال جی چیست؟ آیا این شرکت می‌تواند بار دیگر به روند نسبتا خوب خود بازگردد یا رشد نزولی آن ادامه خواهد داشت؟

