در حال حاضر، تقریبا نکته‌ی ناگفته‌ای در مورد گوشی‌های وان پلاس ۸ باقی نمانده است. با این حال در رابطه با قیمت این گوشی‌ها گزارش موثقی منتشر نشده بود ولی حالا به لطف یک گزارش جدید، با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد قیمت احتمالی آن‌ها صحبت کنیم.

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت WinFuture که منبع موثقی محسوب می‌شود، مدل استاندارد وان پلاس ۸ با قیمت پایه بین ۷۱۹ تا ۷۲۹ یورو روانه‌ی بازار می‌شود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، این گوشی در آمریکا با قیمت ۷۷۹ دلاری به دست مشتریان خواهد رسید. چنین قیمتی به معنای افزایش قابل توجه قیمت این گوشی است زیرا وان‌پلاس ۷T با قیمت ۵۷۹ دلاری به بازار عرضه شده است.

با این حال، درکشورهای پیشرفته قیمت ۷۷۹ دلاری برای گوشی مبتنی بر تراشه پرچم‌دار، دارای مودم ۵G، دوربین سه‌گانه و مقدار زیادی رم و حافظه داخلی مبلغ خیلی بالایی به حساب نمی‌آید. در این بین، گفته می‌شود قیمت مدل پایه وان پلاس ۸ پرو بین ۹۱۹ تا ۹۲۹ یورو خواهد بود و برای مقایسه می‌توانیم به قیمت ۶۶۹ دلاری مدل پایه وان‌پلاس ۷ پرو اشاره کنیم.

همچنین بهترین مدل وان‌پلاس ۸ پرو که از ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، احتمالا با قیمت بین ۱۰۰۹ تا ۱۰۱۹ یورو به بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که وان‌پلاس ۷ پرو مبتنی بر این مشخصات ۷۴۹ دلار قیمت داشت. به صورت خلاصه، در ادامه می‌توانید قیمت دلاری گوشی‌های وان‌پلاس را بر اساس گزارش WinFuture مشاهده کنید:

وان‌پلاس ۸ (۸ گیگابایت رم/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی) – ۷۷۹ دلار

وان‌پلاس ۸ (۱۲ گیگابایت رم/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی) – ۸۷۹ دلار

وان‌پلاس ۸ پرو (۸ گیگابایت رم/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی) – ۹۷۹ دلار

وان‌پلاس ۸ پرو (۱۲ گیگابایت رم / ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی) – ۱۰۷۹ دلار

در نهایت باید خاطرنشان کنیم که این صرفا یک گزارش به حساب می‌آید و هرچند از طرف منبع موثقی منتشر شده، ولی شاید در دقیقه ۹۰ وان‌پلاس تصمیم بگیرد قیمت دیگری برای آن‌ها تعیین کند. با این حال، بر اساس این گزارش و البته شایعات دیگر، با قاطعیت زیادی می‌توانیم که این سری از گوشی‌های وان‌پلاس نسبت به نسل‌های قبلی بسیار گران‌تر خواهند بود.

