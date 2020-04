اولین تصویر ثبت شده توسط گوشی Surface Duo منتشر شد

Surface Duo (سرفیس دو) نخستین بار سال گذشته و در رویداد سرفیس مایکروسافت رونمایی شد؛ محصولی که تصورات مایکروسافت از قابلیت‌های یک محصول دو نمایشگری (که با لولا به یکدیگر متصل شده‌اند) را به نمایش می‌گذارد.

روز گذشته اما پانوس پانای، مدیر ارشد محصولات مایکروسافت، اولین تصویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی را در اینستاگرام منتشر کرد. اگر ویدئوی که پیش‌تر از این محصول منتشر شد را مشاهده کرده باشید، خوب می‌دانید که هیچ دوربینی در بخش بیرونی آن وجود نداشت و این یعنی Surface Duo احتمالا از یک دوربین سلفی به منظور فعالیت‌های عکاسی بهره می‌برد.

بنا به گفته پانای، این تصویر توسط پسرش Costas به ثبت رسیده در حالی که درون منزل مشغول بکار بوده! البته اینستاگرام تغییرات زیادی روی تصویر اعمال کرده و لذا نمی‌توانیم بگوییم این دقیقا همان چیزی است که سرفیس دو به ثبت رسانده یا خیر.

با تماشای تصویر اما می‌بینیم که عملکرد این محصول بسیار خوب بوده. نمایش رنگ‌ها و محدوده دینامیکی به خوبی در آن صورت گرفته اما باز هم برای قضاوت کامل توانایی‌های آن باید تا عرضه رسمی منتظر بمانیم. فعلا مایکروسافت قول داده که دوربینی با کیفیت و در کلاس محصولات بالارده در Surface Duo حضور خواهد داشت! اما خب مشخص نیست این ادعا تا چه حد قرار است درست از آب دربیاید!

مایکروسافت همچنان برنامه‌های خود را برای عرضه این گوشی تغییر نداده و قرار است در تعطیلات عید سال بعد از آن رونمایی کند. در ماه فوریه سال جاری نیز خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه مایکروسافت کمی زودتر از برنامه، از گوشی جدید خود رونمایی می‌کند و در آن نیز از سخت‌افزار سال ۲۰۱۹ استفاده خواهد کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد این محصول قرار است اواخر سال جاری راهی بازار شود و لذا بعید به نظر می‌رسد مایکروسافت از جدیدترین سخت‌افزار موجود در آن بهره نبرد!

Surface Duo یک گوشی با دو نمایشگر ۵.۶ اینچی است که توسط یک لولا به یکدیگر متصل شده‌اند و از قلم سرفیس نیز پشتیبانی می‌کند. در بخش نرم‌افزار شاهد حضور اندروید هستیم که توسط مایکروسافت شخصی سازی شده تا برای کاربران محصولات این شرکت آشنا به نظر برسد.

فعلا در مورد مشخصات سخت‌افزاری و بسیاری از موارد دیگر مرتبط با این محصول هیچ اطلاعی در اختیار نداریم و نباید هم انتظار داشته باشیم که به این زودی‌ها خبری موثق از آن بشنویم. با این حال احتمالا بخش بزرگی از اطلاعات این گوشی نیز مانند محصولات دیگر، چند ماهی قبل از انتشار رسمی آن لو خواهد رفت.

