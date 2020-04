در سال ۲۰۲۰ بسیاری از گوشی‌ها با نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا عرضه می‌شوند که می‌توانند انواع محتوا را به‌صورت روان‌تر و جذاب‌تری نمایش دهند. هواوی هم با عرضه گوشی‌های P40 پرو و P40 پرو پلاس به این جریان ملحق شده است. اما این گوشی‌ها دارای نمایشگر ۹۰ هرتز هستند و این در حالی است که خانواده گلکسی اس ۲۰ سامسونگ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند.

حالا مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی در زمینه‌ی دلیل استفاده از نمایشگر ۹۰ هرتز برای این گوشی‌ها شفاف‌سازی کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت چینی ITHome، این تصمیم برای کاهش مصرف انرژی اتخاذ شده است.

گوشی‌های هواوی P40 پرو و P40 پرو پلاس برخلاف برخی از رقبای خود فاقد نمایشگر ۱۲۰ هرتز هستند.

روی هم رفته هرچقدر رفرش ریت نمایشگر کمتر باشد، مصرف انرژی آن هم پایین‌تر است. این موضوع به‌خصوص برای گوشی‌های ۵G اهمیت بیشتری دارد زیرا مودم‌های ۵G انرژی قابل توجهی را مصرف می‌کنند. بنابراین ترکیب مودم ۵G و نمایشگر ۱۲۰ هرتز باعث می‌شود گوشی موردنظر به باتری بسیار بزرگ‌تری نیاز پیدا کند.

همچنین اگر تراشه موردنظر به اندازه کافی قدرتمند نباشد، نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا فشار زیادی بر پردازنده وارد می‌کند و این موضوع می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد شود. البته نمی‌توانیم مزایای نمایشگر ۱۲۰ هرتز را کتمان کنیم که به‌خصوص برای اجرای بازی‌ها تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شوند. روی هم رفته در مورد رفرش ریت گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا رفرش ریت ۱۲۰ هرتز زیاده‌روی است و همان ۹۰ هرتز یا حتی ۶۰ هرتز کافی به نظر می‌رسد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

