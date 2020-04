اینطور که به نظر می‌رسد، بر خلاف انتظارات، قدرتمندترین و البته گران‌ترین پرچم‌دار سامسونگ یعنی گلکسی اس ۲۰ اولترا توانسته بیشترین سهم از بازار را در بین پرچم‌داران سری اس ۲۰ از آن خود کند!

با شیوع ویروس کرونا، نه تنها زمان عرضه برخی از گوشی‌ها به تعویق افتاد، بلکه آن محصولاتی که قبل از آن هم عرضه شدند در فروش به شدت به مشکل برخوردند و سری اس ۲۰ نیز یکی از آن‌هاست. البته بجز اس ۲۰ اولترا!

انتظار می‌رفت با قابلیت‌های فوق‌العاده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که سری اس ۲۰ برای کاربران به ارمغان می‌آورند، کاربران نسخه ساده یا پلاس آن را بیشتر از نسخه اولترا خریداری کنند چون هم پشتیبانی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، هم پردازنده و اینترنت ۵G و هم دوربین با قابلیت فیلم‌برداری ۸K در هر سه محصول حضور داشت و انتظار نمی‌رفت قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری دیجیتال و ۴ برابری اپتیکال آنقدر جذاب باشد که کاربران تا این اندازه به بهترین مدل این سری تمایل داشته باشند!

بیشتر بخوانید: آیا دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌تواند جایگزین دوربین DSLR شود؟

البته پیش‌تر نیز شنیده بودیم این مدل در فروش، وضعیت بهتری از دو سری دیگر دارد. هرچند به طور کلی فروش سری اس ۲۰ اصلا مطابق نقشه سامسونگ پیش نرفت، اما مدل اولترا از طرفی دیگر برخلاف انتظارات ظاهر شد! با توجه به گفته یکی از تامین کنندگان، سامسونگ تولید دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض پنل پشتی و ۴۰ مگاپیکسلی سلفی اس ۲۰ اولترا را به شدت افزایش داده و خب همین مسئله به خوبی نشان دهنده تقاضای بالا برای این گوشی است!

قبل از عرضه این گوشی‌ها، کمتر کسی چنین آینده‌ای را برای آن‌ها پیش‌بینی می‌کرد. بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند کاربران به خاطر ارزش بالای دو مدل ساده و پلاس در ازای قیمتی که برایشان پرداخت می‌شود، بیشتر به سمت خرید آن‌ها تمایل نشان می‌دهند اما به نظر می‌رسد ارزش خرید در رابطه با سری اس ۲۰ اصلا برای کاربران مهم نبوده و اس ۲۰ اولترا با برچسب قیمتی ۱۴۰۰ دلار تا اینجای کار توانسته با قدرت پیش برود.

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین هواوی P40 پرو، P30 پرو، گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس

منبع: gsmarena

The post فروش گلکسی اس ۲۰ اولترا تاکنون بیش از انتظار بوده است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala