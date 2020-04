بر اساس گزارش جدید DigiTimes، با بالا رفتن محبوبیت گوشی‌های ۵G، شرکت‌های سامسونگ و مدیاتک امیدوارند که بتوانند مودم های ۵G گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده هواوی را تامین کنند.

ظاهرا هواوی می‌خواهد وابستگی خود را به مودم‌های ۵G کوالکام کم کند و سامسونگ هم این شرکت را به چشم یک مشتری بالقوه در نظر گرفته است. باید خاطرنشان کنیم شرکت تراشه‌سازی HiSilicon زیرمجموعه هواوی است و تا حالا دو مودم ۵G به نام Balong 5G01 و Balong 5000 تولید کرده است. مورد آخر سال گذشته رونمایی شد و در درجه اول برای گوشی‌های پرچم‌دار طراحی و ساخته شده است.

در همین رابطه، سامسونگ هم تا حالا از دو مودم ۵G مستقل به نام‌های اگزینوس ۵۱۰۰ و اگزینوس ۵۱۲۳ رونمایی کرده است. مورد اولی با تراشه‌ای رده‌بالا مانند اگزینوس ۹۸۲۰ و ۹۸۲۵ مورد استفاده قرار گرفته و مورد دوم هم همراه با تراشه پرچم‌دار اگزینوس ۹۹۰ در گوشی‌های موردنظر تعبیه شده است. اگر هواوی با سامسونگ به توافق برسد و این شرکت کره‌ای مودم ۵G جدیدی معرفی نکند، احتمالا یکی از این مودم‌ها برای گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده هواوی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در هر صورت باید ببینیم که اگر هواوی برای استفاده از مودم‌های ۵G ساخت شرکت‌های دیگر جدی است، در نهایت کدام شرکت می‌تواند نظر هواوی را برای این موضوع جلب کند.هواوی با وجود تحریم‌های آمریکا، همچنان میلیون‌ها گوشی را روانه‌ی بازار کشورهای مختلف می‌کند و به همین خاطر شرکت‌های زیادی خواستار همکاری با این کمپانی چینی هستند.

