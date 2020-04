گوشی‌های پرچم‌دار ال‌جی طی چند سال گذشته طراحی بسیار مشابهی داشته‌اند. به همین خاطر اگر حافظه خوبی برای تعداد دوربین‌ها نداشته باشید، تشخیص گوشی‌های G7، V40، G8، V50، G8X و V60 از یکدیگر کار چند راحتی نیست. با این حال، بعد از مدت‌ها انتظار ال جی قصد دارد زبان طراحی گوشی بعدی خود را تغییر دهد.

در این زبان طراحی شرکت ال جی شاهد دوربین چندگانه مشابه قطره‌های باران هستیم که دوربین اصلی در بالا قرار می‌گیرد و دوربین‌ها و فلش LED مانند قطره‌های باران با اندازه کوچک‌تر زیر آن تعبیه شده‌اند. ال‌جی خاطرنشان می‌کند که این رویکرد در تضاد با روند جاری برای تعبیه دوربین‌های بزرگ برجسته است.

همچنین ال‌جی به طراحی مبتنی بر منحنی‌های متقارن در پنل پشتی و جلویی هم اشاره کرده که معلوم نیست این مشخصه چطور می‌تواند طراحی گوشی موردنظر را منحصر به فرد کند. شرکت‌های مختلفی طی سال‌های گذشته از این منحنی متقارن برای گوشی‌های خود استفاده کرده‌اند و چنین مشخصه‌ای دیگر نوآورانه به حساب نمی‌آید.

جزییات دیگری در مورد جدیدترین گوشی ال‌جی اعلام نشده اما بر اساس بیانیه منتشر شده، به نظر می‌رسد این زبان طراحی جدید محدود به صرفا یک گوشی نخواهد بود و این شرکت قصد دارد برای تمام گوشی‌های خود از طراحی جدیدی بهره ببرد.

مدتی قبل یکی از سایت‌های کره‌ای گزارش داد که ال‌جی قصد دارد در ۱۵ ماه May از گوشی جدید خود با نام و طراحی تازه رونمایی کند به امید اینکه موفقیت گوشی‌های سری شکلات این شرکت تکرار شود. گفته می‌شود این گوشی میان‌رده از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ به همراه مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد و قیمت مناسبی خواهد داشت. باید ببینیم گوشی جدید چطور خواهد بود اما این شرکت فعلا انتظارات را برای طراحی گجت موردنظر بالا برده است.

