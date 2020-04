نمونه تصاویر ثبت شده در شب با دوربین وان پلاس ۸ پرو منتشر شد

به‌‌تازگی اعلام شد که قیمت وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو ۵G حدود ۱۰۰۰ دلار پیش‌‌بینی شده است. اگرچه وان پلاس همیشه به عرضه پرچم‌داران ارزان قیمت معروف بوده است، اما با وجود پشتیبانی از شبکه ۵G، استفاده از دوربین‌های رده بالا و برخورداری از ویژگی‌های یک پرچم‌دار امروزی، می‌توان این افزایش قیمت را منطقی دانست.

بیشتر بخوانید: گوشی‌های وان پلاس ۸ با چه قیمتی روانه‌ی بازار می‌شوند؟

چند سالی است که مدیر عامل وان پلاس پیش از معرفی رسمی پرچم‌داران شرکتش، از نمونه تصاویر ثبت شده توسط آن‌ها رونمایی می‌کند. این بار نیز پیت لاو ۴ تصویر را در توییتر منتشر کرده است که ۲ مورد از آن‌ها توسط وان پلاس ۸ پرو به ثبت رسیده‌اند. گفته می‌شود دو تصویر دیگر توسط پرچم‌دار دیگری ثبت شده است که البته به نام آن اشاره‌ای نشد، اما شایعات این تصاویر را به آیفون ۱۱ نسبت می‌دهند.

با وجود این‌که دو تصویر منتسب به وان پلاس ۸ پرو در شب ثبت شده‌اند، رنج دینامیکی شگفت انگیزی دارند و رنگ‌های زنده و شفافی را به نمایش می‌گذارند. این در حالی‌ است که دو تصویر دیگر تاریک‌تر هستند و حتی یکی از آن‌ها به‌گونه‌ای است که تصور می‌شود از افکت vignette استفاده کرده است؛‌ حالتی که در آن به دلیل محدودیت لنز، گوشه‌های عکس تاریک‌تر می‌شوند.

کیفیت بالای عکس‌های ثبت شده با وان پلاس ۸ پرو نه تنها قدرت دوربین پرچم‌دارهای آینده این شرکت را به نمایش می‌گذارد، بلکه از نرم افزار مناسب برای دوربین نیز حکایت دارد که احتمالا بهره‌گیری‌اش از هوش مصنوعی سبب شده تا تصاویر شفافیت و درخشندگی بالاتری داشته باشند. اما استفاده از قدرت نرم افزاری برای ثبت تصاویر با کیفیت در شب تنها مختص وان پلاس نیست و پیش از این نیز گوگل در سری پیکسل خود از قابلیتی به نام Night Sight رونمایی کرده است که عملکرد خیره‌ کننده‌ای داشت. همچنین، اپل نیز در آیفون‌های خود از حالت مشابهی به نام Night mode بهره گرفته است. البته هر یک از این شرکت‌ها از روش‌های خاص خود برای توسعه حالت عکاسی در شب استفاده کرده‌اند و به همین دلیل تصاویر خروجی دوربین پرچم‌داران آن‌ها نیز متفاوت است.

یکی از دو تصویر دیگری که به پرچم‌داران رقیب نسبت داده شده است، با استفاده از لنز فوق عریض به ثبت رسیده. عدم استفاده از حالت عکاسی در شب در این تصویر احتمال ثبت آن با آیفون ۱۱ را قوت می‌بخشد؛ زیرا آیفون ۱۱ نمی‌تواند به‌صور هم‌زمان از دوربین فوق عریض و حالت عکاسی در شب (Night mode) استفاده کند.

انتظار می‌رود پرچم‌داران وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو در هفته آینده و در روز ۱۴ آوریل رونمایی شوند.

منبع: Phone Arena

The post نمونه تصاویر ثبت شده در شب با دوربین وان پلاس ۸ پرو منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala