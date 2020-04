اخیرا پتنتی از گوشی خمیده سامسونگ به ثبت رسیده که از هر چهار طرف خمیده است؛ به این صورت که هم از بغل در این گوشی خمیدگی وجود دارد و هم از بالا و پایین که در این صورت فضای بسیار کمی نیز برای تعبیه کلیدهای سخت‌افزاری روی آن وجود خواهد داشت.

این پتنت در ماه جولای، در کشور چین به ثبت رسید و در ماه مارس نیز به جمع اختراعات موجود در سازمان جهانی مالکیت فکری اضافه شد. این پتنت طراحی بسیار زیبا و جذابی را به نمایش می‌گذارد. تنها حواشی که در آن وجود دارد مربوط به قسمت گوشه‌هاست که بعید به نظر می‌رسد حالا حالاها بتوان آن را حذف کرد. همین مسئله نیز باعث شده اگر گوشی از آن سمت به زمین بیفتد، آسیب بیشتری ببیند و خب اگر قرار است چنین پتنتی بعدا در طراحی یک گوشی مورد استفاده قرار گیرد،‌ بهتر خواهد بود اگر سامسونگ از مواد بسیار با کیفیتی در آن استفاده کند.

خمیدگی از هر چهار طرف شاید زیبایی داشته باشد اما به نظر می‌رسد سخت است تا به این زودی‌ها آن را در قالب یک گوشی شاهد باشیم. چون در این صورت هم تعبیه کلیدهای کنترل صدا و پاور به سختی در گوشی تعبیه می‌شوند و هم پورت USB!

وب‌سایت LetsGoDigital با همکاری Concept Creator و با توجه به آنچه که تصویر این پتنت نشان داده، سعی کرده یک طراحی ۳ بعدی از آن را به نمایش بگذارد. البته در این طراحی جایی برای دوربین سلفی مشخص نشده که خب خوشبینانه بخواهیم بگوییم احتمالا سامسونگ آن را زیر نمایشگر مخفی خواهد کرد. چون نه فضایی برای تعبیه دوربین پاپ آن وجود دارد، نه سامسونگ در طول این سال‌ها به چنین طراحی روی خوش نشان داده!

هواوی P40 پرو را می‌توان تقریبا اولین گوشی دانست که با طراحی نمایشگر خمیده از ۴ طرف راهی بازار شد اما خب قسمت بالا و پایین آن خمیدگی بسیار کم و ناچیزی داشتند. برای بغل گوشی هم هواوی تصمیم گرفت خمیدگی ۹۰ درجه سری میت ۳۰ را در P40 پرو کمی کاهش دهد تا فضای کافی برای تعبیه دکمه‌های سخت‌افزاری وجود داشته باشد.

مشخص نیست گوشی خمیده سامسونگ دقیقا از چه خانواده‌ای خواهد بود! دیر یا زود زمان معرفی گلکسی نوت ۲۰ فرا می‌رسد و از آن جایی که این گوشی‌ها از طراحی صاف و مستطیلی بهره می‌برند،‌ بعید به نظر می‌رسد این پتنت مربوط به آن‌ها باشد.

با همه این تفاسیر،‌‌‌‌ اگر چنین طراحی مد شود،‌ احتمالا بار دیگر شاهد انتشار خبرهای زیادی مبنی بر حذف درگاه USB و کلیدهای سخت‌افزاری از گوشی‌ها خواهیم بود! اگر بخواهیم زیادی در این طراحی غرق شویم،‌ شاید در آینده گوشی‌هایی را شاهد باشیم که کاملا نمایشگر هستند؛ مانند Mi Mix Alpha!

