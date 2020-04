AMD هم اکنون پردازنده رایزن ۴۰۰۰ مخصوص لپ تاپ را به بازار عرضه کرده اما به نقل از افراد آگاه در یکی از شرکت‌های سازنده مادربرد و به گزارش دیروز DigiTimes، رایزن ۴۰۰۰ مخصوص دسکتاپ هم امسال روانه بازار می‌شوند. هیجان‌انگیز‌تر از همه این‌ها اما زمان عرضه دیگر پردازنده‌ها به بازار است که همین منبع آن را فاش کرده!

منبعی که DigiTimes خبرها را از آن دریافت کرده ادعا می‌کند AMD در ابتدا قصد داشت سری رایزن ۴۰۰۰ دسکتاپ را که با نام رمز ورمیر (Vermeer) شناخته می‌شود، در نمایشگاه Computex 2020 ماه مه رونمایی کند. اما خب همانطور که می‌دانید Computex هم مانند بسیاری از نمایشگرهای دیگر به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.

شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه این رویداد ممکن است کاملا لغو شود چون همه چیز بسته به این است که تا آن زمان ویروس تا چه حد پیش می‌رود. با این حال منبع DigiTimes ادعا کرده AMD بعد از آگوست یا سپتامبر از پردازنده رایزن ۴۰۰۰ دسکتاپ رونمایی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بهترین پردازنده‌های AMD که می‌توان در سال ۲۰۲۰ با بودجه‌های مختلف خریداری کرد

Vermeer نام رمز پردازنده جدید AMD است که از معماری Zen 3 این شرکت بهره می‌برد. با توجه به رابطه AMD و TSMC،‌‌ احتمالا شرکت تایوانی از قابلیت‌های خود را برای این چیپ‌ها نهایت استفاده را خواهد کرد. اما اینبار به نظر می‌رسد AMD از فناوری بهبود یافته ۷ نانومتری TSMC برای پردازنده‌های خود بهره ببرد.

این خبر هنوز تایید نشده اما به نظر می‌رسد چیپ‌های ۷ نانومتری جدید با همان مادربردها با سوکت AM4 سازگار باشند. گفته می‌شود ورمیر در مادربردهای سری ۶۰۰ بکار خواهد رفت اما خب به نظر می‌رسد علاوه بر آن،‌‌ امکان نصب این پردازنده‌ها در سری‌های قبلی نیز وجود خواهد داشت با این تفاوت که شاید برخی از قابلیت‌های آن در دسترس نباشد.

بیشتر بخوانید: عملکرد پردازنده اینتل Core i9-10999X، دو برابر بهتر از نسل قبل است!

زمان عرضه پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل (کامل لیک S)

خوشبختانه علاوه بر اعلام نه چندان دقیق زمان رونمایی از پردازنده‌‌های AMD،‌ منبع یاد شده در رابطه با پردازنده‌های دسکتاپ اینتل که تحت عنوان کاملت لیک S شناخته می‌شوند نیز توضیحاتی داد. اینطور که به نظر می‌رسد،‌ اینتل قصد دارد پردازنده‌های نسل ۱۰ دسکتاپ را اواخر ماه آوریل معرفی کند. یعنی زمانی که مادربردهای سری ۴۰۰ نیز از راه می‌رسند. اطلاعاتی که توسط این شخص داده شده با خبری که اخیرا منتشر شده بود در رابطه با اینکه اینتل، ۳۰ آوریل سال جاری سری کامت لیک اس را رونمایی می‌کند مطابقت دارد و هر دو آن‌ها به چنین زمانی اشاره داشتند.

ساخت مادربرد برای این پردازنده‌ها نیز دو مرحله را پشت سر می‌گذارد. یکی از آن‌ها تولید سری بالارده Z490 را در بر می‌گیرد که قرار است اوایل ماه مه روانه بازار شوند. دیگری نیز سری میان رده H470 و B460 هستند که به گفته DigiTimes،‌ تا آخر ماه مه نیز شاهد عرضه آن‌ها به بازار نخواهیم بود.

انتظار می‌رود با ورود پردازنده‌های سری ۴۰۰۰ شرکت AMD و نسل ۱۰ اینتل، نبرد بزرگی بین این دو شرکت در بگیرد چون هر دو آن‌ها با پردازنده‌های بسیار قدرتمندی قرار است سال جدید را به اتمام برسانند. تفاوت این دو سری این است که اینتل همچنان از فناوری ۱۴ نانومتری اسکای لیک بهره می‌برد ولی AMD از لیتوگرافی ۷ نانومتری! باید دید آیا این موضوع در عمل هم می‌تواند پردازنده‌های تیم سرخ را در صدر قرار دهد یا خیر. فعلا که این شرکت به لطف سیاست قیمتی خود در وضعیت ایده‌آلی قرار دارد و اگر اینتل کوچک‌ترین لغزشی در این نسل داشته باشد،‌ احتمالا باید منتظر باشد بخش بزرگی از بازار را از دست بدهد.

نظر شما در رابطه با این پردازنده‌ها چیست؟ AMD رایزن ۴۰۰۰ یا اینتل کامت لیک S؟

بیشتر بخوانید: مشخصات پردازنده‌های دسکتاپ نسل ۱۰ اینتل (کامت لیک S) منتشر شد

منبع: tomshardware

The post پردازنده رایزن ۴۰۰۰ سری دسکتاپ ماه سپتامبر روانه بازار می‌شود! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala