ممکن است عرضه آیفون ۵G به ماه دسامبر یا پس از آن موکول شود

در حال حاضر، وضعیت آیفون‌ ۵G یا همان خانواده آیفون ۱۲ به یکی از مهم‌ترین ابهامات دنیای گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است. در شرایط عادی، معمولا آیفون‌ها در ماه سپتامبر معرفی و مدت کوتاهی پس از آن راهی بازار می‌شوند. اما اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا همه‌چیز متفاوت است.

در ماه فوریه و زمان اوج‌گیری این ویروس در خواستگاهش، کشور چین، شرکای اپل مانند فاکس‌کان و Wistron به‌ناچار خطوط تولید خود را تعطیل کردند. پس از چند هفته، این شرکت‌ها دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و انتظار می‌رود خط تولید آیفون‌های ۲۰۲۰ در ماه جولای راه‌اندازی شود. تا آن زمان، اپل باید از تولید تعداد قطعات مورد نیاز توسط زنجیره تامین خود اطمینان حاصل کند تا بتواند به‌موقع و بدون مشکل فرایند تولید گوشی‌ها را آغاز کند.

احتمال ۱۰ تا ۱۵ درصدی عرضه آیفون ۵G تا ماه اکتبر

مدتی قبل جین مانستر، تحلیل‌گر Loup Ventures،‌ از عرضه آیفون‌ها در فصل پاییز و طبق معمول هر سال خبر داده بود؛ زیرا فرایند تولید هر یک از مدل‌ها از طرح اولیه تا عرضه، حدود ۴ سال زمان نیاز دارد و با این حساب، تا الان باید مراحل زیادی از این فرایند به پایان رسیده باشد. همچنین جانی سروجی، رئیس تکنولوژی‌های سخت افزاری اپل، در مصاحبه‌ای این برنامه زمانی را تایید کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده‌ای از فرایند طراحی و برنامه ریزی برای زنجیره تامین تا کنون انجام شده است. اما بر خلاف مانستر، بعضی از تحلیل‌گران معتقدند که ممکن است مدل‌های رده بالای یا همان مدل‌های «پرو» تا ماه نوامبر آماده نشوند و همین عامل سبب خواهد شد تا عرضه آیفون‌های جدید به سال ۲۰۲۱ موکول شود.

طبق اعلام دو تحلیل‌گر از Wedbush، اپل برای عرضه خانواده آیفون ۱۲ تا ماه اکتبر شانس بسیار کمی دارد. دنیل آیوز و استرکز بک، تحلیل‌گران این موسسه، معتقدند که شانس اپل برای عرضه آیفون ۵G تا ماه اکتبر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. این دو می‌گویند زنجیره تامین هنوز در حال طی کردن فرایند عادی‌سازی (بازگشت به شرایط قبل از قرنطینه) است و بسیاری از کشورها همچنان با قرنطینه ناشی از شیوع ویروس مرگبار کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند که همین مسئله عرضه دستگاه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. طبق گفته آن‌ها، سرمایه‌گذاران اکنون به عرضه آیفون‌های جدید در ماه دسامبر امید دارند تا ارزش سهام اپل دوباره روند نزولی به‌ خود بگیرد. در روز ۱۲ فوریه ارزش هر سهم معادل ۳۲۷.۲۰ دلار بود اما اکنون با ۱۸.۷ درصد کاهش، ارزش آن به ۲۲۶.۰۷ دلار رسیده است.

آیوز و بک معتقدند ما باید از هرگونه تاخیر احتمالی در مراسم ۳۰ آوریل درس بگیریم؛ زیرا ممکن است اتفاق مشابهی برای مراسم معرفی و یا عرضه آیفون‌ ۱۲ نیز رخ دهد. مراسم ۳۰ آوریل رویدادی است که تیم کوک به عنوان مدیر عامل شرکت میزبانی آن را بر عهده دارد و گزارش‌های مالی شرکت در سه ماهه نخست سال را ارائه می‌کند. طبق اعلام اپل به وال استریت ژورنال، این شرکت انتظار دارد در سه ماهه نخست سال با کاهش سود مواجه شود.

مینگ‌چی کو، مشهورترین تحلیل‌گر مسائل مرتبط با اپل، پیش‌بینی می‌کند این شرکت در پاییز امسال ۴ مدل آیفون جدید را معرفی خواهد کرد:

دو مدل استاندارد به نام‌های آیفون ۱۲ (۵.۴ اینچ) و آیفون ۱۲ پلاس (۶.۱ اینچ) و دو مدل پرو با نام‌های آیفون ۱۲ پرو (۶.۱ اینچ) و آیفون ۱۲ پرو مکس (۶.۷ اینچ).

هر ۴ مدل به پردازنده ۵ نانومتری A14 Bionic مجهز خواهند بود که از ۱۵ میلیارد ترانزیستور بهره می‌گیرد. در مقام مقایسه، بد نیست بدانید A13 Bionic که در خانواده آیفون ۱۱ استفاده شد، از ۸.۵ میلیارد ترانزیستور استفاده می‌کند. در نتیجه، آیفون‌های جدید قدرت پردازشی بیشتر و مصرف انرژی کمتری خواهند داشت. همچنین، همه آیفون‌های جدید از نمایشگر AMOLED استفاده می‌کنند که انتظار می‌رود از نرخ ریفرش ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی کنند. اما مدل‌های پرو علاوه بر ابعاد بزرگتر، نسبت به مدل‌های استاندارد برتری‌های دیگری هم دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان تفاوت در میزان حافظه رم و ماژول دوربین را نام برد.

طبق شایعات، مدل‌های استاندارد به ۳ گیگابایت حافظه رم مجهز خواهند بود، اما این میزان در مدل‌های پرو به ۶ گیگابایت افزایش خواهد یافت. در بخش دوربین مدل‌های پرو به سنسورهای عریض، فوق عریض، تله‌فوتو و سنسور مدت پرواز LiDar (برای تشخیص عمق و قابلیت‌های واقعیت افزوده) مجهز خواهند بود؛ در حالی‌که نسخه‌های استاندارد تنها از سنسورهای عریض و فوق عریض بهره خواهند برد.

با وجود تفاوت‌های مذکور، هر ۴ مدل خانواده آیفون ۱۲ در پشتیبانی از انواع شبکه ۵G (زیر ۶ گیگاهرتز و امواج میلی‌متری) با هم اشتراک دارند. اما همان‌طور که در ابتدای مطلب از پیش‌بینی‌ها گفتیم، آیا باید برای خرید آیفون‌های ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ صبر کنیم؟

در پاسخ به این سوال باید به سخنان الکس یانگ، مدیر روابط سرمایه گذاری فاکس‌کان، اشاره کنیم که در گردهمایی با سرمایه گذاران این کمپانی اعلام کرد حتی با تاخیرهای ایجاد شده، آیفون‌های ۲۰۲۰ در فصل تعطیلات سال نو در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.

