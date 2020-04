سامسونگ قصد ندارد تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ را به تعویق بیندازد

به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا سامسونگ را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد چون مانند سری اس ۲۰،‌ تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ نیز قرار نیست با تاخیر مواجه شود!

اگر خاطرتان باشد، سامسونگ زمانی از گوشی‌های سری اس ۲۰ رونمایی کرد که ویروس کرونا در حال شدت گرفتن بود و اتفاقا بعد از مراسم رونمایی از پرچم‌داران این شرکت بود که نمایشگاه‌ها یکی پس از دیگری لغو شدند و معرفی گوشی‌ها و یا عرضه آن‌ها نیز به وقت دیگری موکول شد. اما اس ۲۰ جز آن دسته از گوشی‌هایی بود که درست سر وقت معرفی و به بازار عرضه شد.

اگرچه سری اس ۲۰ فروش خوبی را به خاظر ویروس کرونا تجربه نکردند،‌ گوشی‌های بسیاری از شرکت‌ها با کمبود قطعات مواجه شدند و حتی اپل هم احتمالا تاریخ عرضه آیفون ۱۲ خود را به تعویق انداخت،‌ به نظر می‌رسد مادامی که صحبت از پرچم‌داران سامسونگ است،‌ تغییری در برنامه‌ها ایجاد نمی‌شود!

معمولا در نظر کاربران، تنها گوشی که می‌تواند آیفون‌ها را شکست دهد یک محصول از سری نوت سامسونگ است. اما از آن جایی که این گوشی‌ها چند ماهی زودتر از آیفون راهی بازار می‌شوند، پیش‌بینی می‌شد امسال سامسونگ نتواند مطابق برنامه گوشی‌های خود را عرضه کند. این در حالی بود که بسیاری‌ها تمایل داشتند رقابت حساس بین نوت ۲۰ و آیفون ۱۲ را مشاهده کنند. اما عجیب است که می‌بینیم یک رسانه کره‌ای در گزارشی ادعا کرده سامسونگ در حال آماده‌سازی است تا سری نوت را رونمایی کند و هیچگونه تاخیری نیز در تاریخ آن رخ نخواهد داد.

بیشتر بخوانید: تصویر منتسب به گلکسی نوت ۲۰ اینبار در تبلیغات اسپلیت سامسونگ دیده شد!

تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ بدون تغییر خواهد ماند

اینکه سامسونگ در حال آماده‌سازی است به نقل از یک اینسایدر است که نام او فاش نشده ولی یک خبرگزاری رسمی کره‌ای آن را منتشر کرد. هرچند هیچ توضیح بیشتری نیز در رابطه با عدم تغییر تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ ارائه نشد. بنابراین بهتر است با نگاهی به گذشته نتیجه بگیریم ماه آگوست همان زمانی است که سری نوت به بازار عرضه می‌شوند. جالب است بدانید یکی دو ماه پیش گفته می‌شد سامسونگ به دنبال این است که سری نوت ۲۰ را خیلی زود به بازار عرضه کند!

ممکن است بسیار عجیب به نظر برسد اما اگرچه جهان فعلا در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و برای بازارها و کسب و کار مختلف نیز مشکلات زیادی بوجود آمده،‌ امکان برگزاری رویداد آنپکد سامسونگ در ماه جولای همچنان یکی از گزینه‌هایی است که در مورد لغو آن حرفی به میان نیامده. آن هم مسلما به این خاطر است که مقر اصلی سامسونگ در کشور کره بنا شده و خب مهندسین و کارگران معمولی می‌توانند در دفاتر خود مشغول بکار باشند.

بیشتر بخوانید: وان پلاس۸ پرو در بنچمارک‌ Geekbench 5، گلکسی اس ۲۰ اولترا را شکست داد!

البته منظور از رویداد احتمالا آن رویدادی نیست که هزاران نفر در آن به صورت فیزیکی شرکت داشته باشند چون بعید به نظر می‌رسد اصلا کسی به این کنفرانس برود. بنابراین احتمال برگزاری یک رویداد آنلاین بسیار زیاد است. هرچند هنوز هیچ چیزی مشخص نشده و ممکن است وخامت اوضاع تا حدی پیش برود که اصلا شاهد معرفی این محصول در زمان مقرر نباشیم!

شنیده می‌شود اپل قرار است تاریخ عرضه گوشی‌های خود را مدت زمان زیادی به تعویق بیندازد ولی در رابطه با نوت ۲۰ هنوز چنین خبری منتشر نشده و بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی هم رخ دهد و احتمالا نماینده سامسونگ زودتر روانه بازار می‌شود.

گلکسی نوت ۲۰ می‌تواند محصولی رویایی باشد!

در مورد مشخصات سخت‌افزاری، طراحی ظاهری و قابلیت‌های نوت ۲۰ فعلا شایعات بسیار کمی وجود دارد و خب طبیعی هم هست. در حال حاضر فقط شکل تغییر یافته گلکسی اس ۲۰ اولترا را می‌بینیم که به همراه قلم S-Pen و با گوشه‌های تیز در وب‌سایت‌ها ظاهر می‌شود که خب ادعا می‌کنند قرار است نوت ۲۰ باشد! از عجیب‌ترین خبرهایی هم که تاکنون منتشر شده یک بنچمارک به ظاهر معتبر است که نشان می‌دهد گلکسی نوت ۲۰ پلاس احتمالا با حافظه رمی کمتر از گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵G راهی بازار شود و خب این مسئله واقعا دور از ذهن است! مسئله اما زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این حرف را مکس وین‌بچ،‌ یکی از افشاگران معروف سامسونگ بیان کرده!

اگرچه رسانه کره‌ای هیچ خبر موثقی در رابطه با مشخصات احتمالی و یا مدل‌های مختلف گلکسی نوت ۲۰ نداشته،‌‌ یک قابلیت جذاب می‌تواند آن‌ها را از سایر پرچم‌دارها و حتی سری اس ۲۰ متمایز کند. احتمالا می‌دانید در مورد چه قابلیتی حرف می‌زنیم؛ دوربین سلفی زیر نمایشگر!‌ قابلیت جذابی که سامسونگ چند سالی به دنبال محقق کردن آن است اما خب هنوز به وقوع نپیوسته. این در حالی است که در یکی دو سال اخیر بارها از طریق شایعات و خبرهای گوناگون شنیده بودیم که به زودی شرکتی یک محصول با دوربین زیر نمایشگر تولید می‌کند و خب سامسونگ هم همیشه در راس این خبرها بوده.

حتی نمونه اولیه یک محصول با دوربین زیر نمایشگر هم رونمایی شد اما متخصصین و تحلیل‌گران حوزه فناوری معتقدند به وقوع پیوستن آن حالا حالا‌ها امکان پذیر نیست و باید بیشتر روی آن کار شود. در طراحی گوشی‌های هوشمند،‌ از این دست فناوری‌ها کم ندیدیم که با عجله در یک محصول بکار رفته و نتیجه بدی هم داشتند. نمونه آن را هم می‌توانیم گلکسی فولد سامسونگ در نظر بگیریم! این شرکت برای طراحی و عرضه یک محصول متفاوت چنان عجله کرد که حتی یک سری موارد پیش افتاده نیز در آن رعایت نشد و در نهایت هم همه این گوشی‌ها برای بررسی وضعیت و تغییر در طراحی به سامسونگ بازگشت داده شد.

بیشتر بخوانید: ویدیوی تست مقاومت گلکسی فولد سامسونگ در برابر خط و خش

اگرچه بسیاری‌ها معتقدند چنین طراحی فعلا به وقوع نمی‌پیوندد،‌ اما رسانه کره‌ای اصلا چنین ایده‌ای ندارد و خب اگر در ماه جولای یا آگوست، شاهد معرفی محصولی از سوی سامسونگ بودیم که دوربین سلفی زیر نمایشگر داشت اصلا نباید تعجب کنیم. چون سامسونگ به طراحی دوربین سلفی تمایلی ندارد و از طرفی دوربین سلفی حفره‌ای نیز واقعا طراحی تکراری به حساب می‌آید.

گزارش امروز به قلم S-Pen بهبود یافته برای گلکسی نوت ۲۰ و نمایشگر عظیم ۷ اینچی آن نیز اشاره کرد. اما اصلا در رابطه با جزئیات آن توضیحی داده نشد. آن چیزی که نمی‌دانیم اما بسیار به دانستنش مشتاقیم،‌ نسخه‌های مختلف گلکسی نوت ۲۰ است و اینکه بالاخره قرار است چه طراحی برای آن در نظر گرفته شود. نمایشگر حفره‌ای، نمایشگر دارای ناچ، دوربین پاپ آپ،‌ یا دوربین پنهان شده زیر نمایشگر؟ سامسونگ آنقدر در زمینه نوآوری غیرقابل پیش‌بینی است که در عین حال که می‌توان همه این فرضیه‌ها را ممکن دانست، می‌توان به تحقق آن نیز شک کرد!

بیشتر بخوانید: پتنت جدید سامسونگ از وجود یک گوشی با نمایشگری خمیده خبر می‌دهد!

رسانه کره‌ای در رابطه با گلکسی فولد ۲ اما توضیحی نداد و فقط به صورت مختصر به آن اشاره کرد. اما بر اساس آنچه که پیش‌تر در شایعات آمده می‌دانیم این محصول اندازه بزرگ‌تری به نسبت سری قبل دارد و نمایشگر آن از جنس همان شیشه‌ای است که در گوشی گلکسی Z Flip بکار رفته. همچنین گفته می‌شود سامسونگ قرار است با کاهش قیمت این سری از گوشی‌های تاشو خود کاربران را سورپرایز کند.

با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد. هرچه که سامسونگ برای طراحی آماده کرده باید زمانی عرضه شود که بدانیم دیگر خطری از بابت کرونا مردم را تهدید نمی‌کند. همه چیز بسته به پیشرفت این بیماری دارد. اگر تا ماه‌های آتی وضعیت رو به بهبود باشد، مطمئنا می‌توانیم از معرفی یک گوشی هوشمند با قابلیت‌های فراوان لذت ببریم، اما اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، شاید همانند آیفون ۱۲، باید انتظار تاخیر در عرضه گلکسی نوت ۲۰ را داشته باشیم!

نظر شما در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ چیست؟ کدام طراحی را برای دوربین سلفی این محصول می‌پسندید؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید: بخشی از مشخصات ظاهری و سخت‌افزاری هر ۴ مدل آیفون ۱۲ فاش شد

منبع: phonearena

The post سامسونگ قصد ندارد تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ را به تعویق بیندازد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala