در سال ۲۰۱۸ در دنیای فناوری، گوشی های پرچمدار ۱۰۰۰ دلاری سروصدای زیادی راه انداختند. با وجود اینکه این گوشی‌ها فقط ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار از اغلب رقبای خود گران‌تر بودند، اما عبور از مرز ۱۰۰۰ دلار همواره مورد توجه گسترده‌ای قرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال می‌توانیم به معرفی گوشی‌هایی مانند هواوی P20 پرو، گلکسی نوت ۹ و آیفون X اشاره کنیم که کاربران زیادی در مورد قیمت بسیار بالای این گوشی‌ها اظهارنظر می‌کردند. سامسونگ سال گذشته از یک گلکسی نوت ۱۲۰۰ دلاری رونمایی کرد اما حالا نه‌تنها جدیدترین پرچم‌دار سامسونگ با قیمت ۱۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شده، بلکه شرکت‌های هواوی و اوپو هم چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند.

۱۰۰۰ دلار برای کاربران ساکن کشورهای پیشرفته هم مبلغ زیادی به حساب می‌آید و پذیرش ۱۴۰۰ دلار نسبت به آن بسیار سخت‌تر است. در کشورهایی مانند ایران که کاربران قدرت خرید بسیار کمتری دارند، چنین مقایسه‌ای معمولا انجام نمی‌شود زیرا در هر صورت معمولا کاربران ثروتمند توان خرید چنین گوشی‌هایی را دارند.

در دفاع از گوشی های پرچمدار ۱۰۰۰ دلاری

به راحتی می‌توان از وجود گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری دفاع کرد چون عموما این گوشی‌ها از امکانات جذابی بهره می‌برند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به گلکسی نوت ۹ اشاره کنیم. این گوشی از سخت‌افزار پیشرفته، امکانات جانبی (جک هدفون، درگاه کارت حافظه و دیگر موارد)، باتری بزرگ، نمایشگر و دوربین عالی، اسپیکرهای استریو، قلم S-Pen و دیگر ویژگی‌های جذاب بهره می‌برد.

البته ما در اینجا قصد نداریم بگوییم که تمام کاربران باید ۱۰۰۰ دلار برای خرید گوشی جدید هزینه کنند زیرا حتی در کشورهای پیشرفته هم چنین مبلغی ارزان محسوب نمی‌شود. اما در این میان، باید به قیمت گوشی‌های رقیب نوت ۹ هم اشاره کنیم. پیکسل ۳ ایکس‌ال و ال‌جی V40 در همان سال با قیمت ۹۰۰ دلاری معرفی شده‌اند و نوت ۹ فقط ۱۰۰ دلار از آن‌ها گران‌تر بود. بحث در مورد اینکه آیا این ۱۰۰ دلار اضافی ارزشش را دارد یا نه، در مقایسه با شکاف‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم، به هیچ وجه تناسب ندارد.

۴۰۰ دلار صرف چه بهبودهایی شده است؟

این بحث در حال حاضر بیش از دو سال قبل اهمیت دارد. بسیاری از سازندگان گوشی های پرچمدار از مرز ۱۰۰۰ دلار عبور نکرده‌اند و فعلا سه گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P40 پرو پلاس و اوپو فایند ایکس ۲ پرو قیمت ۱۴۰۰ دلاری را تعیین کرده‌اند. ما دیدیم که سامسونگ با معرفی گوشی ۱۰۰۰ دلاری نوت ۹ توانست ویژگی‌های جذابی را به ارمغان بیاورد. اما در ازای پرداخت ۴۰۰ دلار اضافی، چه چیزهایی نصیب کاربران می‌شود؟

از بین ویژگی‌های شاخص این گوشی می‌توانیم به سنسور دوربین اضافی، زوم ۱۰۰ برابری (که فقط ۴ برابری آن اپتیکال است)، پشتیبانی از اینترنت ۵G و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. هواوی P40 پرو پلاس و اوپو فایند ایکس ۲ پرو هم دارای دوربین همه‌فن‌حریف و ویژگی‌های سخت‌افزاری جذاب و متنوعی هستند. هیچ‌یک از این گوشی‌ها ضعف قابل توجهی ندارند و تجربه کاربری بسیار خوبی را ارائه می‌دهند. اما چنین مشخصه‌هایی هرچند فوق‌العاده هستند، اما هنوز هم نمی‌توانند این اختلاف قیمت وسیع را توجیه کنند.

حدود دو سال قبل، با اختلاف قیمت ۱۰۰ دلاری بین برخی از گوشی های پرچمدار سروکار داشتیم و این موضوع سروصدای زیادی ایجاد کرد. اما حالا که با اختلاف قیمت بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ دلاری سروکار داریم (با توجه به گوشی‌های مورد مقایسه)، چرا این موضوع به اندازه دو سال قبل کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

قیمت‌گذاری از کنترل خارج شده

وقتی به دیگر گوشی‌های سامسونگ نگاهی می‌اندازیم، مشکل عمیق‌تر می‌شود. مدل معمولی گلکسی اس ۲۰ با قیمت ۹۹۹ دلاری، یعنی ۱۰۰ دلار گران‌تر از نسل قبلی، روانه‌ی بازار شده است. گلکسی اس ۲۰ پلاس (به همراه ۵G) هم ۱۱۹۹ دلار قیمت دارد. سامسونگ برای نسل جدید پرچم‌داران خود جانشینی برای گلکسی S10e معرفی نکرد که پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ای محسوب می‌شد. ظاهرا این استراتژی منجر به کاهش فروش این خانواده شده که البته بدون شک بخشی از این موضوع به بحران ویروس کرونا برمی‌گردد.

در حال حاضر قیمت ارزان‌ترین گوشی پرچمدار سامسونگ به اندازه بهترین پرچمدار سامسونگ در دو سال قبلی است. اما در این میان کاربران در ازای پرداخت مبلغی مشابه، تجربه خرید بسیار متفاوتی را پشت سر می‌گذارند. زمانی که در سال ۲۰۱۸ گوشی گلکسی نوت ۹ را خریداری می‌کردید، می‌دانستید که یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی را دریافت می‌کنید. اما با نگاه به مدل معمولی گلکسی اس ۲۰، می‌بینید که سامسونگ برای رساندن آن به قیمت ۱۰۰۰ دلاری، ویژگی‌هایی را حذف کرده است. حذف ویژگی‌های مختلف برای رسیدن به قیمت ۱۰۰۰ دلاری یک جمله عجیب برای تایپ کردن و یک کار عجیب‌وغریب برای انجام دادن است.

زمانی که مبلغ هنگفت ۱۰۰۰ دلار را برای خرید گوشی هزینه می‌کنید، انتظار دارید که بهترین‌ها نصیبتان شود ولی وقتی که می‌فهمید این گوشی فاقد بهترین ویژگی‌ها است، احساس خوبی به شما دست نمی‌دهد. هرچند تکنولوژی با سرعت زیادی به سمت بهتر شدن حرکت می‌کند، ولی حتی موبایل‌ها هم به اندازه این اختلاف قیمت گسترده پیشرفت نکرده‌اند؛ روی هم رفته، به اندازه این اختلاف قیمت هنگفت شاهد بهبودهای گسترده‌ای نیستیم.

خشم درست در زمان اشتباه

دو سال قبل، کاربران بر سر گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری تا حد زیادی اعتراض کردند. اما در واقعیت، چنین قیمتی تنها یک افزایش قیمت نه‌چندان زیاد در برابر گوشی‌های رقیب بود. این در حالی است که چنین خشمی باید در حال حاضر به وجود بیاید. با توجه به اینکه بیشتر گوشی های پرچمدار فعلی حدود ۱۰۰۰ دلار و حتی کمتر قیمت دارند، این فاصله قیمت پرچم‌داران سامسونگ، اوپو و هواوی بیشتر از همیشه شده و به نظر می‌رسد قرار نیست این روند صعودی به پایان برسد.

در رابطه با این افزایش قیمت سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این روند اصلا به ثبات می‌رسد یا نه. اگرچه قیمت ۱۰۰۰ دلار قیمت بالایی به حساب می‌آید، اما عدد رند خوبی بود و به عنوان یک سقف مناسب انجام وظیفه می‌کرد. در حال حاضر، قیمت گلکسی اس ۲۰ اولترا ۲۰ دلار بالاتر از گلکسی Z Flip به حساب می‌آید بنابراین قیمت پرچم‌داران حتی از گوشی‌های تاشو بسیار گران‌قیمت هم قیمت بیشتری پیدا کرده‌اند. این روند چه زمانی به اتمام می‌رسد؟

با قیمت ۱۴۰۰ دلاری، می‌توانیم گوشی های پرچمدار را با دیگر گجت‌های مصرفی جذاب مقایسه کنیم. به‌عنوان مثال می‌توانید تلویزیون بسیار عالی ال‌جی B9 مبتنی بر پنل اولد را با قیمت کمتر از گلکسی اس ۲۰ اولترا خریداری کنید. همچنین با پرداخت ۱۳۰۰ دلار لپ‌تاپ گیمینگ با پردازنده نسل نهم i7 و کارت گرافیک دارای فناوری Ray Tracing نصیبتان می‌شود.

البته در این میان نباید رویدادهای جهانی را از قلم بیندازیم که بر زندگی همه ما تاثیر دارد. به لطف شیوع ویروس کرونا، کشورهای مختلف وارد دوران رکود اقتصادی می‌شوند و در چنین وضعیتی، به سختی می‌توان هزینه‌ی هنگفت برای خرید گوشی جدید را توجیه کرد. در همین رابطه، می‌توانیم به تصمیم دولت آمریکا برای اهدا ۱۲۰۰ دلار به بیشتری آمریکایی‌ها اشاره کرد که در این دوران به‌عنوان کمک‌خرج آن‌ها انجام وظیفه کند. چنین مبلغی از قیمت گلکسی اس ۲۰ اولترا و اوپو فایند ایکس ۲ پرو کمتر است و همین موضوع بار دیگر قیمت هنگفت این گوشی‌ها را حتی در کشور پیشرفته‌ای مانند آمریکا به ما یادآور می‌شود.

در نهایت، میزان ارزش گوشی یک موضوع شخصی است و برخی افراد هیچ مشکلی در مورد پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید گجت‌ها ندارند. با این حال، باید بگوییم که به جایی رسیده‌ایم که افزایش قیمت دیگر امکانات اضافی را توجیه نمی‌کند. به‌عنوان مثال کاربران آمریکایی با پرداخت ۶۰۰ دلار کمتر می‌توانند دو سوم امکانات اس ۲۰ اولترا را با خرید ال‌جی V60 به دست بیاورند. زوم اپتیکال و کیفیت بالای دوربین در محیط‌های کم‌نور بسیار جذاب است، اما نه به اندازه‌ای که این مقدار مبلغ هنگفت را پرداخت کنیم.

سرانجام باید خاطرنشان کنیم این مطلب از دیدگاه یک فرد آمریکایی نوشته شده و در کشورهایی مانند ایران، عمده کاربران فقط می‌توانند گوشی‌های بسیار ارزان‌تری را خریداری کنند و به همین خاطر چنین اختلاف قیمت گوشی های پرچمدار برای این افراد اهمیت زیادی ندارد.

بیشتر بخوانید: ۵ باور نادرست ولی رایج در مورد گوشی‌های هوشمند

منبع: Android Authority

The post آیا باید به حضور گوشی‌های پرچمدار ۱۴۰۰ دلاری عادت کنیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala