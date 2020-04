گلکسی اس ۲۱ احتمالا به دوربین سلفی زیر نمایشگر مجهز خواهد شد

با در نظر گرفتن تغییراتی که معمولا سامسونگ در پرچم‌داران نوت و اس خود اعمال می‌کند، احتمال دارد در سری نوت ۲۰ شاهد تغییر چندانی در طراحی نمایشگر نباشیم. اما بعید به نظر می‌رسد طراحی دوربین حفره‌ای که بسیار نیز تکراری شده در پرچم‌داران سال بعد این شرکت نیز حضور داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت گوشی گلکسی اس ۲۱ یا اس ۳۰ احتمالا اولین پرچم‌داران سامسونگ خواهند بود که از دوربین سلفی زیر نمایشگر بهره می‌برند.

در طول سال‌های گذشته، شاهد رونمایی از دوربین‌های پاپ آپ، حفره‌ای و قطره‌ای بودیم و همه این‌ها در جهت تخصیص فضای بیشتر به نمایشگر و حذف حاشیه‌های اضافی بالای گوشی صورت گرفت. اما اینطور که به نظر می‌رسد، هیچ یک از این راهکارها نتوانست آنطور که باید رضایت مشتریان را جلب کند.

البته اوپو یک نمونه اولیه از دوربین سلفی زیر نمایشگر را به نمایش گذاشت و ال جی نیز پتنتی با طراحی مشابه به ثبت رساند، اما هنوز هیچ شرکتی نتوانسته اقدام به تولید انبوه چنین گوشی‌هایی کند. گوشی‌هایی مجهز به دوربین پاپ آپ هم آنقدرها جالب توجه نیستند چون در این صورت باید با تشخیص چهره خداحافظی کرد (به دلیل تاخیر در باز شدن دوربین). همچنین بسیاری‌ها از بابت امنیت و کیفیت آن دو دل هستند. دوربین‌های حفره‌ای هم نتوانستند جایگزین خوبی باشند چون باز هم بخشی از نمایشگر را اشغال می‌کنند. همین مسئله نیز موجب برهم خوردگی یکنواختی آن می‌شود و شاید برای برخی از کاربران چنین ظاهری چندان جذاب نباشد!

موسسه Ice Universe اما که معمولا اخبار درستی منتشر می‌کند معتقد است در سال ۲۰۲۱، سامسونگ گلکسی اس ۲۱ را به دوربین زیر نمایشگر مجهز می‌کند. این موسسه هنگ کنگی با انتشار پستی در توییتر اعلام کرد گلکسی اس ۲۱ احتمالا اولین گوشی غول کره‌ای خواهد بود که از دوربین سلفی زیر نمایشگر بهره می‌برد. در این پیام هیچ منبعی ذکر نشده اما با توجه به متن توییت، می‌توان گفت سامسونگ در حال بررسی شرایط بکارگیری دوربین زیر نمایشگر است و پرچم‌دار بعدی سری اس نیز اولین میزبان این فناوری خواهد بود.

سامسونگ در نظر دارد ابتدا گلکسی اس ۲۱ را به دوربین سلفی زیر نمایشگر مجهز کند و فعلا در حال بررسی امکان بکارگیری این فناوری است.

بدیهی است این پیام باید به عنوان یک شایعه در نظر گرفته شود اما از زبان افشاگر غیرموثقی خارج نشده! با نگاهی به گذشته می‌توانیم به خوبی به ادعاهای درست این منبع پی ببریم اما خب هرچه باشد باز هم خبری رسمی نیست و ممکن است اتفاقات بسیار زیادی، مانع تحقق چنین هدفی شود.

باید منتظر بمانیم و ببینیم گلکسی نوت ۲۰ چه طراحی خواهد داشت چون به نظر می‌رسد همه چیز به این محصول بستگی دارد. اگر سامسونگ در سری نوت ۲۰ طراحی دوربین سلفی را تغییر دهد، احتمالا گلکسی اس ۲۱ نیز از همان زبان طراحی پیروی خواهد کرد. اما اگر باز هم شاهد دوربین سلفی حفره‌ای در پرچمدار بعدی سری نوت باشیم، احتمالا گفته Ice Universe محقق خواهد شد.

