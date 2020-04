اینطور که به نظر می‌رسد، در سال ۲۰۲۰ قرار است شاهد انتشار تعداد زیادی گوشی ۵G سامسونگ از خانواده A باشیم. سامسونگ در سال ۲۰۱۹ از گوشی‌های میان رده بسیار زیادی رونمایی کرد و تقریبا در هر رده قیمتی یک محصول از این شرکت برای خرید وجود داشت! از A10 گرفته تا A90، و حتی گوشی‌های میان رده سری M! غول کره‌ای دیگر قرار نیست از سری میان‌رده J محصولی راهی بازار کند به همین دلیل شاهد افزایش محصولات میان‌رده با پسوند A هستیم.

در سال ۲۰۲۰ اما این شرکت تصمیم گرفت با تغییری جزئی در نام این سری، آن‌ها را با سخت‌افزار و نرم‌افزار بروزتری راهی بازار کند. برای امسال فعلا ۶ گوشی از این شرکت را شاهد هستیم که از ۱۱۰ دلار شروع شده و در نهایت به گلکسی A71 5G با قیمت ۶۰۰ دلار می‌رسیم. همانطور که از نام این محصول پیداست کاربران می‌توانند با خرید آن به اینترنت پر سرعت ۵G دسترسی داشته باشند و این یعنی هم پردازند قوی‌تری در آن بکار رفته هم احتمالا باتری بزرگ‌تری دارد.

در سری ۵G، یک محصول مقرون به صرفه‌تر هم وجود دارد که تحت عنوان گلکسی A51 5G شناخته می‌شود و ۵۰۰ دلار قیمت دارد. خبر خوب اما اینجاست که می‌بینیم تمام این محصولات با سیستم عامل اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری One UI 2.0 و پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری راهی بازار می‌شوند.

دو گوشی از این لیست ۶ عددی روز گذشته راهی بازار شدند اما ۴ تای دیگر قرار است در تابستان در دسترس کاربران قرار گیرند. بنابراین تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به مشخصات آن‌ها روی کاغذ تا ببینیم سامسونگ گوشی‌های میان‌رده جدید خود را تا چه حد ارتقا داده است.

گلکسی A01

گلکسی A01 نام‌گذاری عجیبی دارد! این محصول که دیروز راهی بازار شد، ۱۱۰ دلار قیمت دارد و از پردازنده هشت هسته‌ای اسنپدراگون ۴۳۹ (۱۲ نانومتری)، دوربین ۵ مگاپیکسلی سلفی، ۱۳ مگاپیکسلی اصلی و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق بهره می‌برد. نمایشگر ۵.۷ اینچی این گوشی وضوح +HD پلاس را ارائه می‌دهد و از نوع PLS TFT است. دوربین سلفی نیز به صورت V شکل در بالای این نمایشگر تعبیه شده.

باتری بکار رفته در گلکسی A01 حجمی معادل ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت دارد که برای تغذیه نمایشگر نسبتا کوچک با وضوح تصویر پایین آن مناسب است. ۲ گیگابایت حافظه رم، ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی به علاوه پشتیبانی از کارت حافظه جانبی، دیگر مشخصات این محصول هستند. ورایزن در آمریکا اولین اپراتوری است که گلکسی A01 از طریق آن به فروش می‌رسد و در هفته‌های آتی دیگر شرکت‌ها نیز به آن دسترسی خواهند داشت.

گلکسی A51

گلکسی A51 را می‌توان رقیبی برای گوگل پیکسل ۳A یا حتی پیکسل ۴A دانست! جانشین گلکسی A50 قیمتی در حدود ۴۰۰ دلار دارد و به نمایشگری ۶.۵ اینچی با وضوح +FHD از نوع OLED مجهز شده است. دوربین سلفی این گوشی درون حفره‌ای کوچک و در بالای نمایشگر تعبیه شده و سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل دارد.

پنل پشتی گوشی نیز میزبان یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، یک دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۲۳ درجه، یک دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو و یک دوربین ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق است. با دوربین گلکسی A51 می‌توان ویدئوهایی با وضوح ۴K ضبط کرد و به ادعای سامسونگ، این فرایند به کمک لرزشگیر بکار رفته در آن بسیار لذت بخش‌تر هم خواهد شد.

استفاده از پردازنده اگزینوس ۹۶۱۱ با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری، ۴-۸ گیگابایت رم، ۶۴-۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از حافظه جانبی تا ۵۱۲ گیگابایت، از دیگر قابلیت‌های خوب این محصول هستند که ارزش خرید آن را در قیمت پایه ۴۰۰ دلار بیش از پیش می‌کنند.

ورایزن اولین اپراتوری است که به این گوشی دسترسی داشته و فروش آن را نیز از دیروز آغاز کرده است. اپراتور اسپرینت قرار بود فروش این محصول را از امروز آغاز کند و دیگر شرکت‌ها نیز احتمالا در هفته‌های آتی به آن دسترسی خواهد داشت. AT&T اعلام کرده از ماه مه، اقدام به فروش گلکسی A51 می‌کند!

گلکسی A11

بین گوشی‌های گلکسی A51 و گلکسی A01، یک محصول مقرون به صرفه قرار می‌گیرد که از قابلیت‌های خوبی برخوردار است. گلکسی A11 تنها ۱۸۰ دلار قیمت دارد و قرار است در تابستان امسال عرضه شود. بهره‌مندی از پردازنده ۸ هسته‌ای، ۲-۳ گیگابایت رم،‌ ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی،‌ دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق، نمایشگر ۶.۴ اینچی با وضوح +HD و یک حفره در قسمت بالایی آن برای تعبیه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی، بخشی از مهم‌ترین مشخصات و قابلیت‌های این محصول به حساب می‌آیند.

برای تغذیه گلکسی A11 یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده که با توجه به مشخصات فنی آن باید مناسب باشد. اگرچه این گوشی از نمایشگری با فناوری TFT بهره می‌برد و شاید به اندازه AMOLED در مصرف باتری بهینه نباشد!

گلکسی A21

گلکسی A21 تنها کمی از A11 بزرگ‌تر بوده و نمایشگر آن ۶.۵ اینچی از نوع سوپر امولد است. تفاوت عمده دیگر آن‌ها به دوربین بر می‌گردد جایی که در این محصول شاهد ۴ دوربین روی پنل پشتی هستیم که در کنار سه دوربین بکار رفته در A11، یک دوربین ماکرو نیز به آن‌ها اضافه شده. البته در این محصول اندازه سنسورها به این صورت است: دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی،‌ دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق و ماکرو. در جلوی نمایشگر نیز یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی بکار رفته که می‌تواند در وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند.

گلکسی A21 هم مانند A11 با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۱۵ واتی سریع، سه گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار می‌شود. این گوشی دو روز پیش معرفی شد و گفته می‌شود در همین ماه نیز در دسترس قرار می‌گیرد؛ هرچند فعلا زمان دقیقی برای آن اعلام نشده.

گلکسی A51 5G

علاوه بر این ۴ گوشی مقرون به صرفه، دو محصول دیگر نیز در سبد گوشی‌های امسال سامسونگ قرار می‌گیرند که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند؛ گلکسی A71 5G و گلکسی A51 5G! این دو گوشی را باید نسخه بروزرسانی شده A51 و A71 دانست که از قیمت بالاتری نیز برخوردارند. برای مثال A51 5G حدودا ۵۰۰ و A71 5G حدودا ۶۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند.

تفاوت دیگری نیز بین این محصولات با نسخه‌های ۴G آن‌ها وجود دارد. مثلا در A51 5G دیگر خبری از نسخه ۴ گیگابایتی نیست و پردازنده از اگزینوس ۹۶۱۱ به اگزینوس ۹۸۰ ارتقا پیدا می‌کند. باتری این گوشی نیز با افزایش ۵۰۰ تایی به ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت رسیده تا بهتر بتواند پاسخ‌گوی نیازهای کاربران باشد. همچنین پشتیبانی از اینترنت ۵G مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز گیگاهرتز و موج میلی‌متری (mmWave) نیز به آن افزوده شده تا کاربر بتواند با بالاترین سرعت موجود از اینترنت بهره ببرد.

گلکسی A71 5G

دومین گوشی ۵G سامسونگ در دسته میان‌رده، گلکسی A71 5G است. محصولی که نسخه استاندارد آن نیز بسیار قدرتمند است! این گوشی ۶۰۰ دلاری جز محدود میان‌رده‌های سامسونگ به حساب می‌آید که قیمتی نزدیک به پرچم‌داران را ارائه می‌دهد. از نظر سخت‌افزار درست همان چیزی را که در A51 5G شاهد بودیم در این گوشی نیز می‌بینیم. ۶-۸ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و پردازنده قدرتمند اگزینوس ۹۸۰!

تفاوت اما به اندازه نمایشگر بر می‌گردد. جایی که به جای ۶.۵ اینچ،‌ نمایشگری بزرگ با اندازه ۶.۷ اینچ را در اختیار داریم. دیگر جزئیات این نمایشگرها با یکدیگر برابر است از جمله دوربین سلفی حفره‌ای و وضوح +FHD پنل OLED آن‌ها. در پنل پشتی شاهد بکارگیری ۴ دوربین هستیم. دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق. از دیگر قابلیت‌های خوب این محصول می‌توان به پشتیبانی از شارژر سریع ۲۵ واتی اشاره کرد در حالی که حجم باتری آن با A51 5G برابر است. در مورد اینترنت ۵G نیز همه آنچه که در گلکسی A51 5G وجود داشت در این محصول در دسترس قرار دارد.

سامسونگ با عرضه این گوشی‌ها خطر بسیار بزرگی برای دیگر شرکت‌ها محسوب می‌شود. چون توانسته فناوری ۵G را با قیمتی مناسب راهی بازار کند. برای آن دسته از کاربرانی که گوشی قدرتمند با پشتیبانی از اینترنت ۵G می‌خواهند و در عین حال تمایل به پرداخت هزینه هنگفت سری اس ۲۰ ندارند، این محصولات انتخاب شگفت انگیزی به حساب می‌آیند. مخصوصا A71 5G که ۲۰۰ دلار از اس ۲۰ ارزان‌تر است. هنوز خیلی چیزها در رابطه با A71 5G نمی‌دانیم اما اگر اس ۲۰ کاهش قیمت داشته باشد، امکان دارد در آینده انتخاب کاربران خواهان اینترنت پر سرعت، یکی از این دو محصول باشد!

