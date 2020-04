جدیدترین رندر گوگل پیکسل ۴a جزئیات کامل آن را به نمایش گذاشت

بعد از موفقیت خیره کننده سری پیکسل ۳a در محبوبیت یافتن بین کاربران و فروش بالا، گوگل تصمیم گرفت شانس خود را با پیکسل ۴a امتحان کند تا بار دیگر بتواند با عرضه محصولی ارزان قیمت، فروش خوبی را در بازار گوشی‌های میان رده تجربه کند.

پرچم‌داران گوگل معمولا از لحاظ محبوبیت چندان خوب عمل نمی‌کنند چون اگر از بروزرسانی‌های گوگل از آن‌ها فاکتور بگیریم، عامل جذاب دیگری ندارند که دیگر پرچم‌دارها از آن بی‌بهره باشند. مثلا گوگل در راستای تبلیغات سرعت بالای سیستم عامل خود، همیشه به نسبت شرکت‌های دیگر میزان کمتری رم روی گوشی‌های خود قرار می‌دهد اما در عمل می‌بینیم باز هم گوشی‌هایی با رم بیشتر بهتر عمل می‌کنند.

البته بروزرسانی گوگل را نمی‌توان عامل کم اهمیتی در نظر گرفت چون مزیت‌های خاص خودش را دارد. اما به طور کلی قیمت این گوشی‌ها بسیار بالاتر از آن چیزی است که به کاربران ارائه می‌کنند. لذا آن‌ها به سمت محصولات ارزان‌ قیمت‌تر این شرکت تمایل پیدا می‌کنند؛ مانند پیکسل ۳a و گوشی مورد انتظار پیکسل ۴a!

با توجه به گزارشی که از سوی ۹To5Google منتشر شده، اکنون از تمام آن چیزی که باید در رابطه با پیکسل ۴a بدانیم باخبر هستیم. البته این چیز عجیبی هم نیست چون گوگل معمولا چند ماهی زودتر از مراسم رونمایی از گوشی‌های خود اطلاعات آن‌ها را فاش می‌کند.

بیشتر بخوانید: قابلیت تبدیل همزمان گفتار به متن برنامه گوگل ترنسلیت برای اندروید منتشر شد

از گوگل پیکسل ۴a چه می‌دانیم؟

اولین نکته مهم در رابطه با این گوشی، حذف نسخه XL است. به عبارتی بر خلاف پیکسل ۳a که در دو اندازه ۵.۶ و ۶ اینچ راهی بازار شد، گوشی جدید تنها در اندازه ۵.۸۱ اینچی عرضه می‌شود. نمایشگر این محصول را پنلی از جنس OLED با وضوح +FHD تشکیل می‌دهد (۱۰۸۰ × ۲۳۴۰) که به لطف دوربین سلفی حفره‌ای ۸ مگاپیکسلی، میزان زیادی از حواشی آن کاهش پیدا کرد؛ تا جایی که حتی از پیکسل ۳a با اندازه ۵.۶ اینچ نیز کوچک‌تر است!

این تغییرات اگرچه بسیار مثبت و خوب هستند اما یک ضعف نیز در آن دیده می‌شود و آن هم فقدان رادار تشخیص چهره (پروژه Soli) است که در سری پرچم‌دار پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL دیده می‌شود. با حذف این رادار محبوب دیگر خبری از تشخیص ژست‌های حرکتی هم در این گوشی نخواهد بود اما خب از یک میان رده نباید انتظاری در این حد داشت! گوگل تصمیم گرفت نبود تشخیص چهره را با حسگر اثرانگشت فیزیکی در پشت دستگاه جبران کند که به شخصه آن را به حسگرهای درون نمایشگر با فناوری فعلی ترجیح می‌دهم.

شاید تنها نقطه ضعف این گوشی پنل نه چندان زیبای پشتی آن باشد که میزبان تنها یک دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی است. این دوربین البته قابلیت‌های زیادی از جمله فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی را در خود جای داده که در کنار یک فلش LED،‌ وظیفه عکاسی و فیلم‌برداری در پیکسل ۴a را به دوش می‌کشد.

اما مشخص نیست چرا گوگل برای تعبیه تنها یک دوربین این ماژول مربعی شکل را در نظر گرفته چون واقعا نیازی به چنین کاری نبود! با این حال شاید در نظر خیلی‌ها این طراحی آنقدرها لذت بخش و کاربرپسند نباشد اما خب به لطف قابلیت‌های خوب آن و شهرت گوگل در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری می‌توان از چنین طراحی چشم‌پوشی کرد.

به احتمال زیاد این گوشی قادر خواهد بود در وضوح FHD با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. همچنین باید انتظار داشته باشیم فیلم‌برداری با قابلیت ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه نیز در این محصول وجود داشته باشد. برای ویدئو آهسته یا به عبارتی همان اسلو موشن با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه باید گفت احتمالا پیکسل ۴a می‌تواند در وضوح HD این کار را انجام دهد. دوربین سلفی این گوشی سنسوری با اندازه مشابه به نسبت پیکسل ۳a دارد و احتمالا بتواند در وضوح FHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. هرچند هنوز در رابطه با کیفیت دوربین این گوشی اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما به نظر می‌رسد حداقل در رابطه با تعداد و مشخصات آن‌ها همه چیز درست باشد.

بیشتر بخوانید: گوگل و اپل برای مبارزه با ویروس کرونا متحد شدند

اسنپدراگون ۷۳۰، جک ۳.۵ میلی‌متری و سه سال بروزرسانی تضمینی

قلب تپنده پیکسل ۴a را پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ تشکیل می‌دهد. همان پردازنده‌ای که گلکسی A71، شیائومی می نوت ۱۰ پرو و بسیاری از گوشی‌های میان رده ولی قدرتمند به آن مجهز شده‌اند. چون این پردازنده اگرچه نام میان رده را یدک می‌کشد اما واقعا از توانایی بالایی در امور پردازشی بهره می‌برد.

طبق گزارشات،‌ گوگل با کاهش ۲ گیگابایت از میزان رم بکار رفته در پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL، از ۴ گیگابایت رم در مدل استاندارد میان رده جدید خود استفاده خواهد کرد. هرچند با توجه به گفته‌های ۹To5Google، میزان حافظه رم برای همه مدل‌های این گوشی ۶ گیگابایت خواهد بود!

در کنار این میزان حافظه رم، کاربر به ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز دسترسی خواهد داشت و این یعنی پیکسل ۴a تنها در دو مدل با دو حافظه داخلی متفاوت راهی بازار خواهد شد. چیپ امنیتی گوگل تایتان M و پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۱۸ نیز دیگر مشخصات سخت‌افزاری این محصول هستند.

در بخش باتری و نرم‌افزار هم همه چیز مطابق انتظار است. اندروید ۱۰ به عنوان سیستم عامل پیش فرض این گوشی ایفای نقش می‌کند و کاربر می‌تواند تا سه سال، جدیدترین بروزرسانی‌ها را برای آن دریافت کند. باتری این گوشی ۳۰۸۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد که از طریق پورت USB-C و با شارژر سریع ۱۸ واتی شارژ می‌شود. برای یک محصول ۵.۸۱ اینچی با نمایشگر OLED، سخت‌افزار بروز و سیستم عامل بهینه، این میزان باتری باید حداقل یک روز را به خوبی دوام بیاورد اما باز هم باید در عمل آن را مورد بررسی قرار داد. با عرضه سری پیکسل ۴ دیدیم که گوگل تمایل چندانی به تجهیز پرچم‌داران خود به باتری قدرتمند ندارد! حال امیدواریم میان رده این شرکت با باتری کوچک خود انتظارات را برآورده کند.

بیشتر بخوانید: بروزرسانی جدید گوگل پلی، حجم برنامه و میزان دانلود آن را نشان می‌دهد

خوشبختانه پشتیبانی از جک محبوب ۳.۵ میلی‌متری در این گوشی تایید شده که واقعا نکته مثبتی است. نسخه جدید دستیار صوتی هوشمند گوگل هم برای کاربران در دسترس قرار خواهد داشت که اولین بار به همراه سری پیکسل ۴ از آن رونمایی شد. پشتیبانی از قابلیت‌هایی چون شارژ بی‌سیم هنوز مشخص نشده و اگر هم در این گوشی وجود نداشته باشد واقعا جای تعجب نخواهد داشت چون پیکسل ۴a یک گوشی میان رده است.

تاریخ عرضه، قیمت و رنگ‌بندی گوگل پیکسل ۴a

پیکسل ۴a به احتمال زیاد ماه آینده رونمایی می‌شود. پیش‌تر قرار بود در مراسم Google I/O در تاریخ ۱۲ مه از این گوشی رونمایی شود اما این رویداد بر اثر شیوع ویروس کرونا لغو شد و گفته می‌شود حتی به صورت آنلاین هم برگزار نخواهد شد! به احتمال زیاد گوگل اواسط ماه مه (اواخر ماه اردیبهشت) پیکسل ۴a را معرفی و کمی بعد راهی بازار خواهد کرد.

برای این گوشی قیمت پایه ۳۹۹ دلاری در نظر گرفته شده که برای نسخه ۶۴ گیگابایتی آن است. احتمالا مدل ۱۲۸ گیگابایتی آن هم ۴۹۹ دلار قیمت خواهد داشت اما خب فعلا در این رابطه حرفی زده نشده. فعلا به نظر می‌رسد گوگل می‌خواهد این گوشی را تنها با دو رنگ مشکی و آبی (احتمالا جایگزین رنگ سفید می‌شود) راهی بازار کند!

بیشتر بخوانید: دو کودک آمریکایی از شرکت گوگل شکایت کردند

منبع: phonearena

The post جدیدترین رندر گوگل پیکسل ۴a جزئیات کامل آن را به نمایش گذاشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala