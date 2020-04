طبق آخرین شایعات، به نظر می‌رسد HMD قصد دارد در ماه آگوست یا سپتامبر، از دو گوشی جدید نوکیا ۹.۳ و نوکیا ۷.۳ رونمایی کند.

آخرین پرچم‌دار نوکیا که اکنون نیز در بازار موجود است، نوکیا ۹ PureView نام دارد. محصولی که قابلیت‌های خوبی داشت اما نتوانست نظر مثبت کاربران را به خود جلب کند. حال برای جانشین این محصول، نوکیا باید کاملا هشیار باشد! چرا که گوشی جدید نه تنها از نظر قدرت سخت‌افزاری، بلکه از نظر نرم‌افزاری نیز باید حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. مسلما این موضوع برای برند تازه سرپا شده نوکیا هدف ساده‌ای نخواهد بود اما بعید به نظر می‌رسد پیشی گرفتن از نوکیا ۹ PureView کار سختی هم باشد!

روز گذشته اما شایعه جدیدی منتشر شد مبنی بر اینکه محصول جدیدی تحت عنوان نوکیا ۹.۳ در اوایل یا اواخر فصل سوم سال جاری معرفی خواهد شد. این یعنی ماه آگوست یا سپتامبر! به نظر می‌رسد HMD اصلا دوست نداشته با پرچم‌دارانی که در نیمه اول سال عرضه شدند رقابت کند و ترجیح داده زمانی پا به بازار بگذارد که گوشی‌های قدرتمندی چون گلکسی نوت ۲۰، هواوی میت ۴۰، پیکسل ۵ و احتمالا آیفون ۱۲ در آن حضور داشته باشند!

اما در همان روزی که نوکیا ۹.۳ به عنوان پرچم‌دار رونمایی می‌شود، یک گوشی میان‌رده نیز تحت عنوان نوکیا ۷.۳ خواهیم داشت که به نظر می‌رسد باید آن را جانشینی برای نوکیا ۷.۲ دانست. حداقل با توجه به نامی که برای آن انتخاب شده می‌توان این فرضیه را در ذهن داشت.

با توجه به منبعی ناشناس، هر دو گوشی جدید و معرفی نشده نوکیا در حال حاضر در حال سپری کردن آزمایش‌های اولیه هستند که اتفاقا این فرآیند به خوبی نیز پیش می‌رود. اینطور که به نظر می‌رسد، دو مدل اولیه از نوکیا ۷.۳ وجود دارد که یکی از آن‌ها از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و به نظر می‌رسد همین مدل نیز قرار است در نهایت به بازار عرضه شود.

زمان عرضه این محصولات به بازار هنوز تایید نشده و خب نمی‌توان به آنچه که در این گزارش هم گفته شده به صورت قطعی اطمینان داشت. بدیهی است این مسئله (تاریخ عرضه) به شدت وابسته به ویروس کرونا و پیشرفت این ویروس است. اگر قرار باشد شرایط به همین صورت باقی بماند، بعید به نظر می‌رسد HMD در ماه‌های یاد شده از گوشی‌های خود رونمایی کند.

منبع: gsmarena

