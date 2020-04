عملکرد دور از انتظار دوربین گلکسی A71 در بررسی DxOMark!

بررسی دقیق عملکرد دوربین گوشی گلکسی A71 سامسونگ توسط وب‌سایت DxOMark نشان داد این محصول اصلا امتیازی که از آن انتظار می‌رفت را بدست نیاورد و با مجموع ۸۴ امتیاز، پایین‌تر از هم رده‌های خود ظاهر شد و یا در بهترین حالت با آن‌ها برابر بود!

همانطور که می‌دانید،‌‌ وب‌سایت DxOMark وظیفه بررسی دوربین گوشی‌های هوشمند را بر عهده دارد و برای نشان دادن کیفیت و عملکرد آن‌ها، نتیجه را به صورت عدد به نمایش می‌گذارد. چند سالی است که گوشی‌های هواوی در صدر بهترین دوربین گوشی‌ها قرار دارند اما وقتی به میان‌رده می‌رسیم،‌ سامسونگ معمولا دست بالا را داشت!

اما گلکسی A71 که یکی از بهترین و قوی‌ترین میان‌رده‌های این شرکت به حساب می‌آید با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلا در حد و اندازه‌های نام خود ظاهر نشد و عملکرد آن کمی بهتر از گلکسی A50، موتو وان زوم و نوکیا ۷.۲ بود!‌ این در حالی است که قیمت این گوشی‌ها بسیار ارزان‌تر از نماینده جدید سامسونگ است!

البته در کنار این نتیجه کلی،‌ باید از عملکرد بی‌نظیر دوربین ۶۴ مگاپیکسلی این محصول در بخش محدوده دینامیکی یاد کنیم که از پیکسل ۳a و آیفون ۱۱ نیز بهتر بود! تعادل رنگ سفید نیز علی‌رغم تمایل کم آن به رنگ آبی، باز هم قابل قبول و مناسب است. بنابراین سوال اینجاست که چه چیزی باعث رقم خوردن این نتیجه دور از انتظار شده؟!

علی‌رغم سنسور بزرگ این گوشی با وضوح بالا، تصاویر ثبت شده از جزئیات زیادی برخوردار نیستند. همچنین اندازه ۱/۱.۷۲ اینچی سنسور با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 باید در نور کم عملکرد خوبی از خود نشان می‌داد اما می‌بینیم که باز هم دریافت نور در تصاویر ثبت شده در شب اصلا رضایت بخش نیست! عملکرد فوکوس خودکار این گوشی نیز چیزی نبود که از آن انتظار می‌رفت!

دوربین فوق عریض گلکسی A71 لنز واقعا بزرگی دارد (۱۲ میلی‌متر). همین مسئله نیز باعث برتری قابل توجه این محصول در ثبت تصاویر فوق عریض می‌شود. البته از نقطه ضعف این لنز هم می‌توان به این نکته اشاره کرد که باعث اعوجاج هندسی تصاویر می‌شود. سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض در این محصول توانایی بالایی در ثبت تصاویر با محدوده دینامیکی بالا دارد و رنگ‌ها نیز در آن بسیار شفاف و دلنشین ثبت می‌شوند اما در محیطهای بسته مثل درون خانه، کیفیت عکس‌ها چندان رضایت بخش نیست.

در این گوشی دوربین تله‌فوتویی وجود ندارد و برای بزرگ‌نمایی باید روی توانایی‌های سنسور اصلی آن حساب کرد. اما وجود یک سری مشکل در ثبت جزئیات قبل از بزرگ‌نمایی باعث شده بعد از انجام این کار، مشکل دوچندان شود! اگرچه این گوشی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد اما می‌بینیم پیکسل ۳a با همان سنسور کوچک ۱۲ مگاپیکسلی خود در ثبت تصاویر با جزئیات بالا واقعا حیرت‌انگیز عمل می‌کند!

امتیاز گلکسی A71 در بخش ویدئو نیز اصلا چیزی نبوده که بتوان به آن افتخار کرد (۷۴). البته عملکرد لرزشگیر الکترونیکی و فوکوس خودکار حین فیلم‌برداری واقعا خوب بود و نمی توان از آن گذشت. اما محدوده دینامیکی که نقطه قوت این گوشی در ثبت تصاویر به شمار می‌رفت، در ضبط ویدئو محدود می‌شود و همچنین جزئیات موجود در فیلم‌های ۴K در آن با آنچه که توسط دیگر گوشی‌های هم‌رده ثبت می‌شود قابل قیاس نیست!

شما عزیزان می‌توانید نمونه‌ای از تصاویر ثبت شده توسط دوربین گلکسی A71 را در زیر مشاهده کنید. همچنین تصاویر ثبت شده با گوشی‌های آیفون ۱۱، ردمی K20 پرو و گوگل پیکسل ۳a نیز با نمونه‌های نماینده سامسونگ مقایسه می‌شوند.

نظر شما در رابطه با گلکسی A71 چیست؟ آیا این محصول می‌تواند با چنین دوربینی،‌گزینه خوبی برای خرید باشد؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

