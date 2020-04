همانطور که انتظار داشتیم، ال‌جی مشغول تغییر نامگذاری گوشی‌های خود است و مطابق معمول در این زمینه به طور قطره‌چکانی اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. ساعاتی قبل، ال جی اعلام کرد که جدیدترین گوشی این کمپانی Velvet نام دارد که به معنای مخمل است.

ال‌جی اعلام کرده که دیگر از نامگذاری مبتنی بر حروف الفبا دوری می‌کند و در عوض از اسامی معناداری استفاده خواهد کرد. به عبارتی دیگر به غیر از کنار گذاشتن سری G، به احتمال زیاد دیگر شاهد گوشی‌های سری V هم نخواهیم بود. در هر صورت باید از ال‌جی G9 خداحافظی کنیم و در عوض به ال جی Velvet سلام کنیم. گفته می‌شود این گوشی از طراحی متقارن بهره می‌برد که در دست گرفتن آن حس خوبی را به کاربر منتقل می‌کند.

طی سال‌های گذشته، بخش موبایل ال‌جی اصلا وضعیت خوبی نداشته و ضررهای هنگفتی را به این کمپانی وارد کرده است. در کنار مشکلات متعدد، برندینگ نامناسب، طراحی‌های معمولی و شباهت گوشی‌های مختلف باعث شده که این گوشی‌های ال‌جی به‌عنوان محصولات ماندگار در ذهن کاربران باقی نمانند. در رابطه با موفقیت ال جی Velvet هم هیچ تضمینی وجود ندارد ولی در هر صورت به نظر می‌رسد ال‌جی بالاخره می‌خواهد تغییراتی را برای گوشی‌های خود عملی کند.

اول از همه باید به کنار گذاشتن پسوند ThinQ اشاره کنیم که از همان ابتدا اعتراضات زیادی به همراه داشت و با این کار نام گوشی‌های این شرکت کوتاه‌تر و بهتر می‌شود. در ضمن به نظر می‌رسد پنل پشتی این گوشی برخلاف بسیاری از رقبا، مات خواهد بود که در برابر پنل‌های شیشه‌ای براق بیشتر به چشم می‌آید.

در نهایت بر اساس گزارش‌های پراکنده، ظاهرا این گوشی مبتنی بر تراشه میان‌رده است و به همین خاطر گوشی پرچم‌داری محسوب نمی‌شود. به همین خاطر امیدواریم ال‌جی برای این گوشی هم قیمت مناسب و هم ویژگی‌های جذاب در نظر بگیرد تا بالاخره بعد از سال‌ها گوشی موفقی از جانب این شرکت روانه‌ی بازار شود.

منبع: Android Authority

The post ال‌جی نام Velvet را برای جدیدترین گوشی خود انتخاب کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala