به احتمال فراوان آیفون ۹ یا همان آیفون SE 2 در این ماه معرفی می‌شود. بعد از عرضه نسل اول آیفون SE به بازار، گمانه‌زنی‌های زیادی شکل گرفت مبنی بر اینکه اپل نسخه دوم این گوشی را هم روزی طراحی خواهد کرد که خب بالاخره این اتفاق افتاد. اما با آنچه که تا کنون از آیفون SE 2 شنیدیم، به نظر می‌رسد این گوشی قرار است طرفداران زیادی پیدا کند! اما سوال اینجاست چرا؟ در ادامه به بررسی ۵ دلیلی می‌پردازیم که در محبوبیت این گوشی نقش به سزایی ایفا خواهند کرد.

تاچ آیدی محبوب با حسگر اثر انگشت

اپل سال‌ها در گوشی‌های خود از تاچ آیدی مجهز به حسگر اثر انگشت استفاده می‌کرد و به عبارتی این قابلیت شناسه گوشی‌های این شرکت شد تا اینکه تصمیم گرفت در سال ۲۰۱۷ و با عرضه آیفون X با قابلیت فیس آیدی یا همان تشخیص چهره، تاچ آیدی را بازنشسته کند! تصور آیفون بدون تاچ آیدی آنقدر برای کاربران گوشی‌های این شرکت سخت بود که بسیاری‌ها از اپل خواستند در گوشی‌های بعدی خود از حسگر اثر انگشت درون صفحه استفاده کند.

اپل ابتدا قصد داشت در این محصول نیز از همان حسگر تشخیص چهره استفاده کند. در واقع قرار بود آیفون SE 2 محصولی ارزان قیمت‌تر از خانواده آیفون ۱۱ باشد؛ درست مثل نسل اول که از حیث طراحی شبیه به آیفون‌های زمان خود بود.

شیوع ویروس کرونا اما باعث شد طراحی آیفون SE 2 نیز تحت تاثیر قرار گیرد. اگرچه نگاه به گوشی و باز کردن آن شاید روش سریع‌تری برای باز کردن گوشی باشد اما وقتی ماسک روی صورت دارید این قابلیت دیگر به کار نخواهد آمد. بسیاری از کاربران در این روزها فیس آیدی را غیرفعال کرده و با رمز عبور وارد گوشی خود می‌شوند. در واقع وجود تاچ آیدی در این شرایط برای کاربران آیفون می‌توانست بسیار کاربردی‌تر از تشخیص چهره باشد!

آیفون SE 2 هیچگونه ناچ یا حفره‌ای ندارد

اگرچه بسیاری‌ها در رابطه با طراحی آیفون نظرهای متفاوتی دارند،‌ اما وقتی در مورد ناچ حرف می‌زنیم به نظر می‌رسد همه با هم اتفاق نظر دارند. حقیقت این است که وجود ناچی به این بزرگی در بالای نمایشگر واقعا طراحی زیبای آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد! البته آیفون SE2 هم قرار نیست از نمایشگر بدون حاشیه‌ای بهره ببرد و در واقع شما همان آیفون SE چند سال پیش را با نمایشگری ۴.۷ اینچی و بروزرسانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اختیار خواهید داشت!

کوچک و سبک

در حال حاضر و در بازار امروز که با حذف حاشیه‌ها، شرکت‌های تولید کننده گوشی هوشمند توانستند پا را فراتر از استاندارد اندازه نمایشگر بگذارند و محصولاتی بزرگ‌تر از ۶.۵ اینچ تولید کنند، وجود یک محصول ۴.۷ اینچی می‌تواند تنوع بسیار عالی باشد! خصوصا اینکه گوشی‌های فعلی به خاطر اندازه بزرگ بسیار سنگین هستند و در محدوده وزنی ۱۸۰-۲۲۰ گرم قرار می‌گیرند اما آیفون SE جدید می‌تواند با ۱۵۰ گرم، برای بسیاری از کاربران محصولی ایده‌آل باشد!

نه تنها اپل در طراحی این محصول وزن و اندازه را کاهش داده بلکه ضخامت آن را نیز به خوبی کنترل کرد و به ۶۸ میلی‌متر رساند. به عبارتی ساده‌تر باید بگوییم قرار است یک آیفون ۸ دیگر روانه بازار شود که از چیپست قدرتمند A13 Bionic و جدیدترین نسخه از سیستم عامل iOS بهره می‌برد! جالب است بدانید در سال ۲۰۲۰ یک محصول با این اندازه و وزن می‌تواند به خودی خود خاص و منحصر بفرد هم باشد!

چیپست A13 Bionic

یکی دیگر از مواردی که ارزش آیفون جدید را دو چندان می‌کند، استفاده از چیپست A13 Bionic است. شاید دوست داشتیم چیپست جدیدتری مانند A14 در این گوشی ببینیم اما باید گفت همین A13 در بهترین و قدرتمندترین محصول حال حاضر اپل حضور دارد و با امتیازی بیش از ۵۰۰.۰۰۰ در بنچمارک AnTuTu، بهترین پردازنده در بین نمونه‌های بکار رفته در گوشی‌های دیگر به حساب می‌آید. استفاده از چنین پردازنده قدرتمندی در یک گوشی کوچک باعث می‌شود لقب «Small Steel Cannon» کاملا برازنده این محصول باشد. البته این در صورتی است که به گوشی کوچک علاقه‌مند باشید.

قیمت آیفون SE 2

در بازار گوشی‌های هوشمند امروزی، قیمت حرف اول را می‌زند. این روزها قیمت پرچم‌داران شرکت‌های مختلف دیگر از ۱۰۰۰ دلار شروع نمی‌شود و اکثرا شاهد برچسب قیمتی بیش از ۱۱۰۰ دلار برای بهترین پرچم‌داران هستیم. اما آیفون SE2 با بهره‌مندی از بهترین چیپست کنونی با قیمت پایه ۳۹۹ دلار راهی بازار خواهد شد! در بازار چین هم قیمت این گوشی ۳۰۰۰ یوآن یعنی معادل ۴۲۶ دلار خواهد بود. این قیمت در تاریخ گوشی‌های اپل بی‌سابقه است و اگر این محصول بدون مشکلی خاص راهی بازار شود قطعا می‌تواند رکورد فوق‌العاده‌ای را از لحاظ فروش از خود بجای بگذارد.

حتی به همه این موارد می‌توان بروزرسانی تضمین شده اپل را نیز اضافه کرد! یکی از بزرگ‌ترین مزیت خرید محصولات این شرکت بهره‌مندی بلند مدت از بروزرسانی‌های بزرگ (سیستم عامل) است که قطعا در این گوشی نیز شاهد آن خواهیم بود. بنابراین تصور اینکه یک گوشی با قیمت زیر ۵۰۰ دلار خریداری کنیم و همچنان به بروزرسانی آن برای بیش از ۳ سال امیدوار باشیم شگفت انگیز است!

البته این گوشی نقاط ضعف خاص خود را هم دارد! در درجه اول این نکته را در ذهن خود بسپارید که آیفون SE 2 یک گوشی میان‌رده است! به خاطر داشتن این موضوع باعث می‌شود برخی از نکاتی که در ادامه ذکر می‌شود اصلا نقاط ضعف به حساب نیاید چون در هیچ محصول دیگری با این قیمت چنین قابلیت‌هایی دریافت نخواهید کرد!

از نقاط ضعف این گوشی می‌توان به رفرش ریت پایین صفحه، عدم پشتیبانی از اینترنت ۵G، طراحی قدیمی، حاشیه زیاد، عدم بهره‌مندی از دوربین‌های فوق عریض یا تله‌فونو و … اشاره کرد. هرچند برای آن دسته از کاربرانی که می‌خواهند حس و حال آیفون‌های قدیمی را در قالب محصولی جدید تجربه کنند، آیفون SE 2 بهترین گزینه خواهد بود.

نظر شما در رابطه با آیفون SE 2 چیست؟ آیا آیفون جدید می‌تواند تجربه‌ای شگفت‌انگیز از فروش را برای اپل به ارمغان بیاورد؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: digikala