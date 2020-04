با گسترش ویروس کرونا شرکت‌های تکنولوژی و مدیران آن‌ها وسایل پزشکی و مقداری پول را برای مبارزه با این ویروس اهدا کرده‌اند. در این زمینه، مثلا افرادی مانند بیل گیتس حضور دارند که ۲۰ سال قبل به همراه همسرش بنیاد خیره‌ای تاسیس کرده و ید طولایی در اقدامات بشردوستانه دارد. همچنین مدیرعامل توییتر، جک دورسی، با اهدا ۱ میلیارد دلار از ثروت خود برای مبارزه با اثرات این ویروس سروصدای زیادی به راه انداخت.

اما این مقدار پول برای بسیاری از ثروتمندان سیلیکون ولی که از جمله ثروتمندترین افراد جهان محسوب می‌شوند، مقدار اندکی از ثروت آن‌ها محسوب می‌شود. در ادامه به مقدار پول اهدا شده توسط ۴ ثروتمند معروف سیلیکون ولی اشاره می‌کنیم و این مقدار پول را با ثروت کلی آن‌ها مقایسه می‌کنیم.

جک دورسی

تخمین ثروت : ۳.۸۹ میلیارد دلار

مقدار پول اهدا شده: ۱ میلیارد دلار

مدیرعامل توییتر چند روز قبل اعلام کرد که بخشی از سهام خود در شرکت Square را به صندوق Start Small اختصاص می‌دهد. این پول قرار است اثرات گسترده شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف را کاهش دهد که بعد از این دوران در حوزه‌های مختلف با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. دورسی همچنین لینکی منتشر کرده تا عموم افراد بتوانند نحوه عملکرد این صندوق خیریه را مشاهده کنند. در گام اول، این صندوق ۱۰۰ هزار دلار به صندوق غذای آمریکا اهدا کرده است. به گفته دورسی، این مقدار پول اهدایی برابر با ۲۸ درصد از کل ثروت او محسوب می‌شود.

جف بزوس

تخمین ثروت: ۱۲۳ میلیارد دلار

مقدار پول اهدا شده: ۱۰۰ میلیون دلار

جف بزوس در اوایل ماه آوریل اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون دلار به نهاد Feeding America اهدا می‌کند که یک نهاد غیرانتفاعی به حساب می‌آید و بر حمایت از بانک‌های غذایی تمرکز دارد. در حال حاضر، جف بزوس با داشتن ثروتی حدود ۱۲۳ میلیارد دلار، ثروتمندترین فرد جهان محسوب می‌شود و ۱۰۰ میلیون دلار فقط ۰.۰۸ درصد از ثروت کلی او را تشکیل می‌دهد. در این بین، آمازون هم صندوق کمک مالی برای کمک به پیمانکاران و کارگران فصلی راه‌اندازی کرده و در آغاز ۲۵ میلیون دلار را به این صندوق واریز کرده است.

بیل گیتس

تخمین ثروت: ۱۰۱ میلیارد دلار

مقدار پول اهدا شده: ۱۰۰ میلیون دلار

بنیاد بیل و ملیندا گیتس، در ماه فوریه اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون دلار را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اختصاص می‌دهد که این مقدار، ۰.۹۹ درصد از ثروت کلی بیل گیتس را تشکیل می‌دهد. در ماه مارس، بنیاد گیتس اعلام کرد که در یک صندوق مشترک ایجاد شده به همراه Wellcome و Mastercard مبلغ ۵۰ میلیون دلار اختصاص می‌دهد که در کل ارزش این صندوق را به ۱۲۵ میلیون دلار می‌رساند. مشخص نیست که آیا این ۵۰ میلیون دلار از تعهد اولیه ۱۰۰ میلیون دلار حاصل شده یا نه. این بنیاد همچنین بودجه آزمایش‌های خانگی ویروس کرونا در ایالت واشنگتن را تامین می‌کند. از دیگر اقدامات بیل گیتس می‌توان به تامین بودجه ۷ شرکت فعال در زمینه‌ی واکسن ویروس کرونا اشاره کرد.

مارک زاکربرگ

تخمین ثروت: ۶۵ میلیارد دلار

مقدار پول اهدا شده: ۲۵ میلیون دلار

سازمان خیریه زاکربرگ در ماه مارس اعلام کرد که به نهاد ایجاد شده توسط بنیاد گیتس، مسترکارت و Wellcome مبلغ ۲۵ میلیون دلار اهدا کرده است. این مبلغ معادل فقط ۰.۰۴ درصد از کل ثروت مارک زاکربرگ به حساب می‌آید. در پی این خبر، یک ویدیو در شبکه اجتماعی تیک‌تاک منتشر شد که اندک بودن این کمک را مورد توجه قرار داد و به یک ویدیو بسیار پربیننده بدل شد.

منبع: business insider

