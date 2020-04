سال گذشته گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹ معرفی شد که دوربین پنج‌گانه آن باعث شد که این گوشی تا حدی مورد توجه قرار بگیرد. اما متاسفانه این گوشی ضعف‌های زیادی هم داشت و حالا شرکت HMD قصد دارد در آینده‌ی نزدیک جانشین آن را با نام نوکیا ۹.۳ روانه‌ی بازار کند.

بر اساس اعلام یکی از افشاگران، این دوربین برخلاف نسل قبلی از دوربین‌های مبتنی بر تکنولوژی شرکت Light بهره نمی‌برد که این موضوع تا حد زیادی به عدم ارائه‌ی پشتیبانی بعد از عرضه نوکیا ۹ برمی‌گردد. این کمپانی فنلاندی ظاهرا مشغول همکاری با یک شرکت دیگر است تا بتواند برای دوربین جدیدترین پرچم‌دار خود امکانات جذابی ارائه کند.

گفته می‌شود دوربین اصلی مجهز به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی و سیستم لرزشگیر اپتیکال است و برای دوربین اولترا واید هم سنسور غول‌پیکر ۱۰۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است. در رابطه با جزییات سه دوربین باقی‌مانده اطلاعاتی مطرح نشده ولی باید انتظار تعبیه دوربین‌های تله‌فوتو، ماکرو و سنسور تشخیص عمق را داشته باشیم.

البته این اطلاعات فعلا در حد شایعه هستند ولی اگر صحت داشته باشند، با دوربین سلفی ۴۸ مگاپیکسلی هم مواجه خواهیم شد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی نباید اسنپ‌دراگون ۸۶۵، پشتیبانی از اینترنت ۵G و عضویت در پروژه اندروید وان را از قلم بیندازیم. انتظار می‌رود نوکیا ۹.۳ در کنار نوکیا ۷.۳ در اواخر آگوست یا سپتامبر معرفی شود.

