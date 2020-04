از گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

داستان نخستین گوشی تاشو سامسونگ یعنی گلکسی فولد فراز و نشیب‌های زیادی دارد. در سپتامبر ۲۰۱۸ این شرکت کره‌ای رسما به ساخت گوشی موردنظر اشاره کرد و بعد از حاشیه‌های مختلف بر سر نمایشگرهای آسیب‌دیده، بالاخره در سپتامبر ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شد. با وجود اصلاح برخی مشکلات، نمایشگر این گوشی در برابر برخی آزمایش‌ها نتوانست دوام زیادی از خود نشان بدهد و به راحتی هم خط و خش بر روی آن ایجاد می‌شود. دقیقاً معلوم نیست که چه تعداد از این گوشی ۱۹۸۰ دلاری به فروش رسیده ولی برخی از آمارهای غیر رسمی حاکی از فروش حدودا نیم میلیون گلکسی فولد در بازار است.

البته در این زمینه چندان نباید به سامسونگ سخت بگیریم زیرا بالاخره گلکسی فولد یکی از اولین گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود و بنابراین وجود مشکلات در چنین محصول نوآورانه‌ای طبیعی است. حالا سامسونگ برای گلکسی فولد ۲ باید بتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. در رابطه با این گوشی تا حالا شایعات زیادی منتشر شده که مثلا طبق یکی از آن‌ها، احتمالا این گوشی دارای دوربین سلفی زیر نمایشگر خواهد بود. در هر صورت در ادامه به ویژگی‌های موردنظر انتظار از گلکسی فولد ۲ می‌پردازیم.

نمایشگر بیرونی بهتر

یکی از مهم‌ترین موارد آزاردهنده مربوط به گلکسی فولد، در ارتباط با نمایشگر بیرونی آن بود. این نمایشگر ۴.۶ اینچی با نسبت تصویر ۲۱:۹ هم کوچک محسوب می‌شود و هم قدبلند و به همین خاطر تجربه کاربری چندان مناسبی به ارمغان نمی‌آورد. رزولوشن ۱۶۸۰ در ۷۲۰ آن مناسب است و به اندازه کافی روشن و شفاف به حساب می‌آید. از آنجایی که این نمایشگر قرار نیست به‌عنوان نمایشگر اصلی انجام وظیفه کند، همین مقدار رزولوشن کفایت می‌کند ولی با افزایش اندازه می‌تواند تجربه کاربری را بهبود ببخشد.

در ضمن باید خاطرنشان کنیم به لطف قابلیت app Continuity کاربران می‌توانند کارهای انجام شده در نمایشگر بیرونی را بدون دردسر به نمایشگر اصلی منتقل کنند و روند موردنظر را ادامه دهند. سامسونگ و گوگل با همکاری با یکدیگر API هایی توسعه داده‌اند تا نه فقط این موضوع امکان‌پذیر شود، بلکه حتی انتقال از یک حالت یا جهت گوشی به دیگری ممکن شود. چنین قابلیت‌هایی بسیار جذاب هستند، ولی در عمل نمایشگر بیرونی این گوشی فقط یک فضای بزرگ برای لاک‌اسکرین همیشه روشن محسوب می‌شود. سامسونگ باید با اعمال تغییرات مختلف کاری کند که کاربران تمایل بیشتری به استفاده از نمایشگر بیرونی پیدا کنند.

ضخامت کمتر

گلکسی فولد روی هم رفته گوشی ضخیم و سنگینی به حساب می‌آید. در هنگام بسته بودن، اندازه آن ۱۶۰.۹ در ۶۲.۸ در ۱۵.۷ میلی‌متر است و هنگام باز بودن اندازه آن به ۱۶۰.۹ در ۱۱۷.۹ در ۶.۹ میلی‌متر می‌رسد. در ضمن نباید وزن ۲۷۶ گرمی آن را از قلم بیندازیم که ۱۰۰ گرم سنگین‌تر از بیشتر گوشی‌ها است. اگرچه وزن زیاد آن برای برخی از کاربران آزاردهنده محسوب می‌شود، ولی مشکل اصلی این گوشی برای بیشتر کاربران، بحث ضخامت زیاد این گوشی هنگام بسته بودن گلکسی فولد است. با حدود ۱۶ میلی‌متر ضخامت، این گوشی در جیب کاربر ابعاد غول‌پیکری دارد.

بار دیگر باید خاطرنشان کنیم که بالاخره این گوشی نسل اول یک تکنولوژی جدید محسوب می‌شود و چنین محدودیت‌هایی کاملا طبیعی است. ولی در هر صورت انتظار داریم که برای ساخت گلکسی فولد ۲ بخشی از این محدودیت‌ها برطرف شود. اگر سامسونگ بتواند ضخامت این گوشی در حالت بسته بودن را به میزان حتی ۱ یا ۲ میلی‌متر کاهش دهد و وزن آن را مقداری پایین بیاورد، این موضوع منجر به بهبود تجربه کاربری می‌شود. آیا سامسونگ می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ نمی‌دانیم ولی در هر صورت امیدواریم که قادر به انجام این کار باشد.

حذف بریدگی نمایشگر

در تصویر بالا یک بریدگی نمایشگر زشت و عجیبی را مشاهده می‌کنید که برای گلکسی فولد مورد استفاده قرار گرفته است. به همین خاطر برای گلکسی فولد ۲ امیدواریم شاهد چنین مشخصه‌ای نباشیم. در دورانی که شرکت‌ها می‌خواستند حاشیه‌های نمایشگر را تا حد ممکن کاهش دهند، به ناچار برای تعبیه دوربین سلفی به بهره‌گیری از بریدگی نمایشگر روی آوردند. این بریدگی‌ها به شرکت‌ها اجازه می‌داد که در عین کاهش حاشیه‌ها بتوانند دوربین سلفی و سیستم تشخیص چهره را در بخشی از نمایشگر تعبیه کنند.

اما حالا بسیاری از گوشی‌های جدید به بهره‌گیری از نمایشگرهای حفره‌دار روی آورده‌اند. به همین خاطر امیدواریم که سامسونگ گلکسی فولد ۲ مانند گلکسی Z Flip از نمایشگر حفره‌دار استفاده کند تا دیگر شاهد بریدگی نمایشگر بزرگی نباشیم.

دوام بیشتر

اگر به خاطر داشته باشید، گلکسی فولدهایی که برای کارشناسان و روزنامه‌نگاران ارسال شده بود دارای یک لایه‌ی محافظ نمایشگر بودند که بسیاری از آن‌ها فکر می‌کردند صرفا یک محافظ پلاستیکی معمولی است. اما با جدا کردن این بخش، نمایشگر دچار مشکل شد و علاوه بر این نباید مشکلات مربوط به لولای این گوشی را از قلم بیندازیم.

به همین خاطر، سامسونگ با اعمال تغییرات بر چند بخش از جمله لولای این گوشی تلاش کرد که دوام آن را تا حد زیادی افزایش بدهد و حالا در برابر هزاران بار باز و بسته شدن دچار مشکل خاصی نمی‌شود. سامسونگ برای لولای گوشی تاشو گلکسی Z Flip هم بار دیگر از همین مکانیسم لولا ولی در ابعاد کوچک‌تر استفاده کرده است.

البته این تلاش‌ها باعث نشده که گلکسی فولد روی هم رفته به گوشی بسیار بادوامی بدل شود. حتی سامسونگ در مورد افتادن آن به زمین هم هشدار داده است و در مورد Z Flip هم شاهد تکرار چنین هشدارهایی هستیم. مهم‌ترین مشکل این گوشی، گرد و غبار است. در گوشی‌های تاشو قطعات متحرک زیادی وجود دارد و در ضمن نباید خود نمایشگر انعطاف‌پذیر را از قلم بیندازیم که حساسیت زیادی دارد. به همین خاطر اگرچه سامسونگ برای لولا محافظ‌های مختلفی تعبیه کرده تا مانع ورود گرد و غبار شوند، اما در هر صورت نمی‌توان این خطر را نادیده گرفت.

البته می‌دانیم که فعلا نباید از گوشی‌های تاشو انتظار دوام بسیار زیادی داشته باشیم، ولی در هر صورت سامسونگ باید جدیدترین گوشی تاشو خود را طوری بسازد که کاربران برای استفاده روزمره از آن‌ها نگرانی چندانی نداشته باشند.

قیمت پایین‌تر

گلکسی فولد با قیمت هنگفت ۱۹۸۰ دلاری روانه‌ی بازار شد. تعداد اندکی از گوشی‌ها مانند هواوی میت ایکس ۲۴۰۰ دلاری قیمت بالاتری نسبت به این گوشی دارند. از جمله گوشی‌هایی که از لحاظ قیمت تا حدی به فولد نزدیک هستند، می‌توانیم به دو گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا و گلکسی Z Flip سامسونگ اشاره کنیم که هر دو حدودا ۱۴۰۰ دلار قیمت دارند. البته نباید انتظار قیمت بسیار پایین‌تری را برای گلکسی فولد ۲ داشته باشیم ولی احتمالا قیمتی حدود ۱۶۰۰ دلار می‌تواند توجه تعداد بیشتری از کاربران را جلب کند.

