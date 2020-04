خبرگزاری بلومبرگ در جدیدترین گزارش خود به جزییات برخی از محصولات جدید اپل در سال ۲۰۲۰ از جمله ۴ عضو خانواده آیفون ۱۲ پرداخته است. همانطور که سال گذشته تحلیلگر مشهور محصولات اپل یعنی مینگ چی کو اعلام کرد، حداقل دو عضو خانواده آیفون ۱۲ از لبه‌های تخت مشابه آیپد پرو بهره می‌برند. مینگ چی کو گفته بود که نمایشگر این گوشی‌ها تا حدی خمیده است ولی در گزارش بلومبرگ آمده که باید انتظار تعبیه نمایشگر تخت را داشته باشیم.

بلومبرگ گزارش می‌دهد که دو مدل آیفون ۱۲ پرو با دوربین سه‌گانه به همراه سنسور اسکن سه‌بعدی LIDAR موجود در آیپد پرو عرضه خواهند شد. روشن نیست که آیا این سنسور جای یکی از این دوربین‌ها را پر می‌کند یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا این طراحی مبتنی بر لبه‌های تخت برای دو مدل ارزان‌تر این خانواده مجهز به دوربین دوگانه استفاده خواهد شد یا نه.

طبق این گزارش، بزرگ‌ترین مدل آیفون ۱۲ پرو از نمایشگر کمی بزرگتری نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس ۶.۵ اینچی بهره می‌برد و همچنین باید انتظار کاهش اندازه بریدگی نمایشگر را داشته باشیم. مینگ چی کو سال گذشته اعلام کرد که مدل‌های پرو آیفون ۱۲ مجهز به نمایشگرهای ۵.۴ و ۶.۷ اینچی هستند.

باید انتظار عرضه یک مدل کوچک‌تر و ارزان‌تر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد را در سال جاری داشته باشیم.

بلومبرگ همچنین خاطرنشان کرده که باید انتظار عرضه یک مدل کوچک‌تر و ارزان‌تر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد را در سال جاری داشته باشیم. ظاهرا این مدل از طراحی مشابه مدل فعلی بهره می‌برد اما اندازه آن حدودا نصف مدل اصلی محسوب می‌شود. گفته می‌شود اپل قصد دارد این محصول را در سه‌ماهه دوم سال جاری روانه‌ی بازار کند. در نهایت بلومبرگ اعلام کرده که باید انتظار معرفی نسل مک‌بوک پرو، اپل تی‌وی، آی‌مک و آیپد پایین‌رده را داشته باشیم ولی در مورد جزییات این محصولات اطلاعاتی مطرح نشده است. مینگ چی کو مدتی قبل اعلام کرده بود که مک‌بوک پرو اینچی مجهز به کیبورد مبتنی بر مکانیسم قیچی در آینده نزدیک معرفی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، شیوع ویروس کرونا قرار نیست تغییر قابل توجهی در برنامه عرضه این گجت‌ها ایجاد کند ولی شاید برخی از مدل‌های چند هفته دیرتر از حد معمول روانه‌ی بازار شوند. گزارش‌های حاکی از آن است که مهندسان برای نهایی کردن کار خط تولید، ماه آینده پیش از آغاز تولید انبوه آیفون‌ها به چین می‌روند.

منبع: The Verge

The post بلومبرگ: آیفون ۱۲ با لبه‌های تخت و ناچ کوچک‌تر عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala