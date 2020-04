قرار است شرکت وان‌پلاس فردا از جدیدترین گوشی‌های خود به نام وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو رونمایی کند و در این مطلب قصد داریم با توجه به اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده، به‌صورت مختصر و مفید به ویژگی‌های احتمالی این دو گوشی بپردازیم.در تصویر بالا هم شاهد وان‌پلاس ۷T پرو هستید که وان‌پلاس ۸ شباهت زیادی به این گوشی دارد.

طراحی وان پلاس ۸ و ۸ پرو

در رابطه با طراحی، تغییرات زیادی روانه‌ی مدل استاندارد وان‌پلاس ۸ می‌شود ولی مدل پرو نسبت به نسل قبلی تفاوت ظاهری زیادی نخواهد داشت. روی هم رفته، مدل استاندارد این گوشی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به مدل پرو پیدا می‌کند.

اول از همه باید بگوییم که هر دو گوشی از نمایشگر خمیده بهره می‌برند. این در حالی است که در نسل‌های قبلی، کاربران در رابطه با این مشخصه حق انتخاب داشتند. همچنین ماژول دوربین این دو گوشی یادآور دوربین‌های اصلی وان‌پلاس ۷T پرو است و دیگر شاهد ماژول مدور دوربین ۷T نیستیم.

از دیگر تغییراتی که روانه‌ی هر دو گوشی وان پلاس ۸ می‌شود نباید وجود نمایشگر حفره‌دار را از قلم بیندازیم. این یعنی دیگر با دوربین پاپ‌آپ و بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل مواجه نمی‌شویم. روی هم رفته، طراحی این گوشی‌ها تا حد زیادی یادآور طراحی مدل‌های پرو وان‌پلاس در سال ۲۰۱۹ است. اگرچه این دو مدل شباهت ظاهری زیادی به یکدیگر دارند، ولی از لحاظ سخت‌افزاری می‌توانیم به تفاوت‌های مختلفی اشاره کنیم.

مشخصات سخت‌افزاری وان پلاس ۸ و ۸ پرو

برای صحبت در مورد تراشه این دو گوشی نیازی به گزارش‌های منتشر شده نداریم و مطابق معمول از جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام یعنی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برند. از بین امکانات این تراشه، باید به ارائه پشتیبانی از اینترنت ۵G اشاره کنیم. در گزارش‌های مختلف به بهره‌گیری مدل پایه هر دو گوشی از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره شده است. همچنین به نظر می‌رسد رم مدل پرو مبتنی بر تکنولوژی LPDDR5 که نسبت به LPDDR4X حدود ۵۰ درصد سریع‌تر محسوب می‌شود و ۳۰ درصد از لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر است. در ادامه می‌توانید مهم‌ترین مشخصات سخت‌افزاری این دو گوشی را مشاهده کنید:

مشخصات وان‌پلاس ۸ وان‌پلاس ۸ پرو نمایشگر ۶.۵۵ اینیچ امولد، رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰، رفرش ریت ۹۰ هرتز ۶.۷۸ اینج امولد، رزولوشن ۳۱۶۸ در ۱۴۴۰، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پردازنده اسنپ‌دراگون ۸۶۵ اسنپ‌دراگون ۸۶۵ رم ۸ و ۱۲ گیگابایت LPDDR4X 8 و ۱۲ گیگابایت LPDDR5 حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت UFS 3.0 128 و ۲۵۶ گیگابایت UFS 3.0 باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت، شارژ سریع ۳۰ وات ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعت، شارژ سریع سیمی ۳۰ وات، شارژ بی‌سیم ۳۰ وات، شارژ معکوس بیومتریک تشخیص جهره، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر تشخیص جهره، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر

اگرچه شاید رفرش ریت و پیکسل‌های بیشتر نمایشگر مدل پرو برای برخی از کاربران ویژگی‌های چندان هیجان‌انگیزی نباشند، اما رم سریع‌تر و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم شاید بتواند برخی از کاربران را نسبت به خرید مدل پرو ترغیب کند. در این میان، به نظر می‌رسد مدل پرو از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهره می‌برد و وان پلاس ۸ فاقد چنین مشخصه‌ای است.

دوربین‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو

امروزه امکانات دوربین از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های هر نوع گوشی هوشمندی به حساب می‌آید و برای پرچم‌داران اهمیت این موضوع دوچندان است. طبق گزارش‌های منتشر شده، مشخصات دوربین‌های این دو گوشی از این قرار است:

دوربین وان‌پلاس ۸ وان‌پلاس ۸ پرو اصلی ۴۸ مگاپیکسل با سنسور IMX586 سونی، دارای لرزشگیر اپتیکال ۴۸ مگاپیکسلی با سنسور IMX586 سونی، دارای لرزشگیر اپتیکال دوم اولترا واید ۱۶ مگاپیکسل اولترا واید ۱۶ مگاپیکسل سوم ماکرو ۲ مگاپیکسل تله‌فوتو ۸ مگاپیکسل چهارم – سنسور فیلتر رنگ ۵ مگاپیکسل سلفی ۱۶ مگاپیکسل با سنسور IMX471 سونی ۱۶ مگاپیکسل با سنسور IMX471 سونی

این روزها بسیاری از گوشی‌ها با دوربین ماکرو عرضه می‌شوند و وان پلاس ۸ هم جدیدترین پرچم‌دار مجهز به این دوربین خواهد بود. مدل پرو به جای دوربین ماکرو از دوربین تله‌فوتو بهره می‌برد. همچنین دوربین چهارم مدل پرو یک سنسور مرسوم نیست و بلکه قرار است در زمینه‌ی بهبود پردازش تصویر مثمر ثمر واقع شود. دوربین اصلی هم مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX586 سونی است که سنسور بسیار قدرتمندی به حساب می‌آید.

قیمت و تاریخ عرضه

طبق اعلام شرکت وان‌پلاس، این دو گوشی فردا در تاریخ ۲۶ فروردین در ساعت ۷:۳۰ شب به وقت تهران رسما معرفی خواهند شد. در رابطه با قیمت آن‌ها هم مدتی قبل گزارشی منتشر شد که به قیمت آن‌ها در اروپا اشاره شده و به احتمال زیاد قیمت دلاری آن‌ها از این قرار است:

مدل وان‌پلاس ۸ وان‌پلاس ۸ پرو ۸/۱۲۸ گیگابایت ۷۷۹ دلار ۹۹۹ دلار ۱۲/۲۵۶ گیگابایت ۸۷۹ دلار ۱۰۸۹ دلار

همانطور که می‌بینید، این نسل از گوشی‌های وان‌پلاس حتی برای کاربران ساکن کشورهای پیشرفته هم دیگر پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ای محسوب نمی‌شوند. در رابطه با تاریخ عرضه آن‌ها هم باید تا فردا صبر کنیم تا ببینیم در مراسم معرفی آن‌ها چه تاریخی برای ورود این گوشی‌ها به بازار انتخاب می‌شود.

منبع: Phone Arena

The post هرآنچه در مورد گوشی‌های وان‌پلاس ۸ می‌دانیم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala