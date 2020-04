عدم رضایت کاربران از استاندارد ضد آب IP53 ردمی K30 پرو

گوشی ردمی K30 پرو یکی از مقرون به صرفه‌ترین و البته قدرتمندترین پرچم‌دارانی است که تا کنون به بازار عرضه شده اما بهره‌مندی آن از استاندارد IP53 باعث ناراحتی کاربران و علاقه‌مندان به این محصول شده.

لو ویبینگ، مدیر عامل برند ردمی و از مدیران ارشد شیائومی، با انتشار پستی در صفحه رسمی خود در ویبو اعلام کرد از اینکه گوشی ردمی K30 پرو از استاندارد IP53 بهره می‌برد راضی است. به اعتقاد او، برای این محصول استاندارد یاد شده کافی به نظر می‌رسد اما نظر وی نتوانست برخی از طرفداران عصبانی این شرکت را متقاعد کند.

همانطور که می‌دانید، گوشی‌های بالارده ردمی معمولا به قاتلین پرچم‌دار معروف هستند چون در کنار بهره‌مندی از سخت‌افزار قدرتمند، از قیمت بسیار مناسبی نیز برخوردارند. اما نکته‌ای در رابطه با این محصول وجود دارد و آن هم استاندارد IP53 است. اگر با استانداردهای ضد آب و گرد و غبار آشنا باشید، می‌دانید که در حال حاضر بهترین آن IP68 است که در پرچم‌دارهای شرکت‌هایی نظیر سامسونگ، اپل و … شاهد آن هستیم.

IP53 در واقع به این معناست که گوشی زیر باران‌های نه چندان شدید می‌تواند در برابر نفوذ آب مقاومت کند و یا مثلا اگر فشار گرد و غبار شدید نباشد، نباید مشکلی از بابت ورود آن به درون گوشی شما را نگران کند، چون این اتفاق نخواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد کاربران این گوشی تقریبا ۴۲۵ دلاری (قیمت پایه)، انتظارات بیشتری از آن داشتند! در واقع قابلیت‌های خوبی که ردمی در طی سال‌ها روی گوشی‌های بالارده خود قرار داد باعث شد انتظار کاربران نیز کاملا از محصولات این شرکت بالا برود تا اینجا که اکنون استاندارد IP53 اصلا آن‌ها را راضی نمی‌کند و خواهان IP68 هستند که در پرچم‌داران حدودا ۱۰۰۰ دلاری شاهد آن‌ هستیم.

لو ویبینگ اما کاملا از این بابت راضی است و طبق ترجمه ماشینی حرف‌های او در ویبو، به نظر می‌رسد او برای ردمی K30 پرو اعتقاد خاصی به IP68 ندارد (فکر نمی‌کنم به IP68 نیازی باشد) اما بیان چنین حرفی باعث شده از زمان انتشار این پست تا کنون بیش از ۳۰۰۰ کامنت که اکثر آن عدم رضایت کاربران را نشان می‌داد برایش ارسال شود!

به نظر می‌رسد بسیاری از کاربران اصلا همسو با نظر مدیرعامل ردمی نیستند و می‌خواهند این شرکت در گوشی‌های آینده خود از استاندارد بالاتری نظیر IP68 استفاده کند چون بهره‌مندی از این استاندارد یعنی گوشی در برابر فشار زیاد آب و گرد و غبار نیز می‌تواند مانع از ورود آن‌ها به داخل شود. البته برخی‌ها هم عقیده با ویبینگ اعلام کردند تا همین اندازه مقاومت در برابر آب نیز کافی است و با کمی احتیاط از جانب کاربران ردمی K30 پرو می‌توان از بروز هرگونه آسیبی ناشی از ورود آب و گرد و غبار به درون گوشی جلوگیری کرد.

بهره‌مندی از گواهی IP68 صرفا بروزرسانی نرم‌افزاری نیست که بتوان به سادگی به آن دست یافت و در واقع نیازمند آن است که ردمی در طراحی محصول خود تجدید نظر کرده و بخش‌های آسیب‌پذیر را تقویت کند. شاید این مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده شود اما درخواست کاربران از ردمی دقیقا همین بود که حداقل در گوشی‌هایی که بیشتر از ۴۰۰۰ یوآن قیمت‌گذاری می‌شوند (معادل ۵۶۹ دلار) مانند ردمی K30 پرو زوم، از این استاندارد استفاده شود.

لو ویبینگ اما که در نهایت متقاعد شد استاندارد IP68 آن چیزی است که کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت خواهان آن هستند اعلام کرد چون همه آن‌ها مشتاقند گوشی خود را مجهز به بالاترین استاندارد ضد آب یعنی IP68 ببینند، بنابراین محصولات آینده این شرکت از آن بهره‌ خواهند برد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا بهره‌مندی از استاندارد IP53 برای محصولی با چنین قابلیت و قیمت، نقطه ضعف به حساب می‌آید؟

