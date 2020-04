روز گذشته قیمت پردازنده‌های i7 و i9 سری ۱۰ اینتل که تحت عنوان کامت لیک S (مخصوص دسکتاپ) شناخته می‌شوند توسط یک خرده‌ فروشی کانادایی با نام DirectDial منتشر شد. او لیست قیمت سه مدل پردازنده را مشخص کرد که شامل یک پردازنده اینتل Core i7-10700 و سری K این پردازنده و یک مدل Core i9-10900 می‌شود.

این سه پردازنده نسل ۱۰ اینتل که قرار است در کامپیوترهای دسکتاپ نیز مورد استفاده قرار گیرند در حالی روی وب‌سایت این خرده‌فروشی قرار گرفتند که قیمت پایه آن‌ها برای پیش خرید قابل مشاهده بود ولی عرضه رسمی آن‌ها تا اواسط ماه ژوئن ممکن است به طول بینجامد.

اما در مورد خود پردازنده‌ها اگر بخواهیم صحبت کنیم باید بگوییم اینتل واقعا سنگ تمام گذاشته و آن‌ها را با مشخصات بسیار خوبی همراه کرده است. برای مثال مدل Core i9-10900 با تعداد ۱۰ هسته و ۲۰ رشته و Core i7-10700K با تعداد ۸ هسته و ۱۶ رشته، واقعا می‌توانند تا چندین سال بسیاری از نیازهای کاربران را در زمینه‌های مختلف به راحتی پاسخ‌گو باشند.

اینطور که به نظر می‌رسد مدل i9 قرار است با قیمت ۶۷۹ دلار کانادا (۴۸۷ دلار آمریکا) و مدل i7-10700K نیز با قیمت ۵۸۵ دلار کانادا (۴۱۹ دلار آمریکا) راهی بازار شوند. برای مدل استاندارد i7-10700 نیز قیمتی ۵۰۶ دلاری (۳۶۳ دلار آمریکا) در نظر گرفته شده است.

در اینجا باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم. یک اینکه این لیست، قیمت پیش خرید این محصولات را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید انتظار داشته باشیم محصول به هنگام عرضه قیمت پایین‌تری داشته باشد. دوم اینکه این خرده‌ فروشی دقیقا مشخص نکرده آیا این قیمت با احتساب مالیات ارزش افزوده درج شده یا خیر بنابراین اصلا مشخص نیست قیمت نهایی قرار است چقدر تغییر کند. به طور کلی مشخصات سه پردازنده نام برده به همراه قیمت آن‌ها به شرح زیر است.

پردازنده اینتل Core i9-10900 – با ۱۰ هسته و ۲۰ رشته – ۶۷۹ دلار کانادا – ۴۸۷ دلار آمریکا

پردازنده اینتل Core i7-10700K – با ۸ هسته و ۱۶ رشته – ۵۸۵ دلار کانادا – ۴۱۹ دلار آمریکا

پردازنده اینتل Core i7-10700 – با ۸ هسته و ۱۶ رشته – ۵۰۶ دلار کانادا – ۳۶۳ دلار آمریکا

حال که از قیمت تقریبی این سه پردازنده خبر داریم، بهتر است به مشخصات فنی آن‌ها نیز نگاهی داشته باشیم تا ببینیم در مقایسه با پردازنده‌های سری رایزن ۳۰۰۰ شرکت AMD، روی کاغذ چه حرف‌هایی برای گفتن دارند.

پردازنده اینتل Core i9-10900 با ۱۰ هسته – فرکانس ۵.۲ گیگاهرتز تک هسته و ۴.۶ گیگاهرتز تمامی هسته‌ها

همانطور که گفته شد، Core i9-10900 قرار است با ۱۰ هسته و ۲۰ رشته به بازار عرضه شود. این چیپ از ۲۰ مگابایت حافظه کش سطح سه بهره می‌برد و ۶۵ وات نیز توان مصرفی دارد. فرکانس پایه آن ۲.۸ گیگاهرتز است که در حالت بوست (تک هسته) به ۵.۰، در حالت توربو بوست مکس (تک هسته) به ۵.۱ و در حالت Thermal Velocity Boost (تک هسته) به ۵.۲ گیگاهرتز ارتقا می‌یابد. تمام هسته‌های آن نیز در حالت بوست می‌توانند به فرکانس بسیار خوب ۴.۶ گیگاهرتز دست یابند.

در مقایسه با این مدل، سری i9-9900 را از سال قبل در اختیار داریم که حدودا ۴۵۰ دلار آمریکا قیمت گذاری شده بود. این یعنی قیمت سری جدید اینتل آنقدرها هم به نسبت نسل قبل افزایش نداشته چون باید این را هم در نظر داشت که قیمت اعلام شده کنونی به هنگام عرضه کاهش خواهد داشت. نکته مهم اما افزایش دو هسته و ۴ رشته در مدل جدید است! اگرچه سرعت i9-9900 در حالت بوست بیشتر از i9-10900 بوده اما بسیاری از کاربران نتوانستند کلاک پایداری با آن داشته باشند! چون هم توان بسیار زیادی نیاز داشت و هم شدیدا داغ می‌کرد.

بنابراین یک حرکت مثبت اینتل در اینجا، واقع‌گرایانه‌تر کردن قدرت پردازنده‌اش بوده تا هر آن چیزی که در جدول مشخصات پردازنده قدرتمندش ذکر شده بدون دردسر برای کاربران قابل دست‌یابی باشد.

در مقایسه با پردازنده‌های سری رایزن ۳۰۰۰، مثلا رایزن ۹ ۳۹۰۰X که قدرتمندترین آن‌ها به شمار می‌رود، محصولات اینتل هم مشخصات پایین‌تری دارند و هم قیمت بالاتر! مثلا رایزن ۹ ۳۹۰۰X از ۱۲ هسته و ۲۴ رشته بهره می‌برد و در عین حال تقریبا ۴۰۰ دلار قیمت دارد. البته اخیرا پردازنده‌های مبتنی بر معماری Zen 2 توسط بسیاری از خرده‌فروشی‌ها تخفیف خورده‌اند.

نام پردازنده Core i9-9900 Core i9-9900K Ryzen 9 3900X Core i9-10900 Core i9-10900K لیتوگرافی ۱۴nm 14nm 7nm 14nm 14nm هسته / رشته ۸/۱۶ ۸/۱۶ ۱۲/۲۴ ۱۰/۲۰ ۱۰/۲۰ مقدار حافظه کش ۱۶ MB 16 MB 72 MB 20 MB 20 MB فرکانس پایه ۳.۱۰ GHz 3.60 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 3.70 GHz فرکانس بوست (تک هسته) ۵.۰۰ GHz 5.00 GHz 4.60 GHz 5.20 GHz 5.20 GHz فرکانس بوست (تمام هسته‌ها) ۴.۶۰ GHz 4.70 GHz 4.20-4.30 GHz 4.60 GHz 4.90 GHz توان مصرفی ۶۵W 95W 105W 65W 125W قیمت ۴۴۹ دلار ۴۹۹ دلار ۴۹۹ دلار ۴۸۰ دلار (حدودا) ۵۰۰ دلار (حدودا)

پردازنده اینتل Core i7-10700K با ۸ هسته – فرکانس ۵.۱ گیگاهرتز تک هسته و ۴.۷ گیگاهرتز تمامی هسته‌ها

پردازنده i7-10700K اینتل اما از هسته‌ها و رشته‌های کمتری برخوردار است. تعداد هسته در این پردازنده به ۸ و تعداد رشته نیز به ۱۶ می‌رسد که البته هنوز هم بسیار بیشتر از نیازهای یک کاربر خواهد بود. مقدار حافظه کش سطح سه این محصول به ۱۶ مگابایت می‌رسد و ۱۲۵ وات نیز توان مصرفی آن تخمین زده شده! فرکانس پایه این پردازنده به ۳.۸ گیگاهرتز می‌رسد که در حالت بوست (تک هسته‌) به ۵.۰ و در حالت توربو بوست مکس (تک هسته) به ۵.۱ می‌رسد. بیشترین مقدار فرکانس برای هر هشت هسته نیز ۴.۷ گیگاهرتز است که رقم بسیار خوبی به حساب می‌آید.

i7-10700K را باید جانشین i7-9700K دانست که ۸ هسته و ۸ رشته داشت. قیمت این دو پردازنده نیز به ترتیب از مدل جدید به قدیمی ۴۰۰ و ۳۸۰ دلار است. اختلاف قیمت آنقدرها زیاد نیست اما با توجه به افزایش رشته‌های محصول جدید، باید افزایش ۲۰ دلاری را معقول در نظر گرفت. با این قیمتی که i7-10700K دارد، باید آن را هم‌ تراز با i9-990KS دانست چون از هر لحاظ از نسل قبلی خود بهتر و قدرتمندتر است.

از آن جایی که نماینده جدید اینتل یک هشت‌ هسته‌ای سریع‌تر و قدرتمندتر از نسل قبل است، شاید بد نباشد آن را با رایزن ۷ ۳۸۰۰X مقایسه کنیم. رایزن ۷ ۳۸۰۰X یکی از بهترین پردازنده‌های سری ۷ رایزن است که با قیمت مناسب خود واقعا ارزش خرید بالایی دارد! جالب است بدانید پردازنده رایزن ۷ ۳۷۰۰X که مدل ضعیف‌تری نیز به حساب می‌آید تنها ۲۷۰ دلار قیمت دارد و این در حالی است که در عمل، تفاوت چندان محسوسی بین آن و رایزن ۷ ۳۸۰۰X وجود ندارد! هر دو این چیپ‌ها از نظر توان مصرفی در شرایط بهتری به نسبت رقیب خود قرار دارند و همین مسئله باعث می‌شود اورکلاک آن‌ها با آسودگی خاطر بیشتری انجام شود.

پردازنده اینتل Core i7-10700 با ۸ هسته – فرکانس ۴.۸ گیگاهرتز تک هسته و ۴.۶ گیگاهرتز تمامی هسته‌ها

پردازنده اینتل Core i7-10700 نیز از هشت هسته و ۱۶ رشته بهره می‌برد و مقدار حافظه کش سطح سه در آن به ۱۶ مگابایت می‌رسد. یعنی دقیقا مانند مدل K. اما تفاوت‌ بین این دو به فرکانس پایه بر می‌گردد. جایی که مدل استاندارد از ۲.۹ گیگاهرتز تا ۴.۶ (تک هسته‌) در حالت بوست و ۴.۸ گیگاهرتز (تک هسته) در حالت توربو بوست مکس، فرکانس متغیری دارد. همچنین فرکانس تمام هسته‌ها نیز در بیشترین حالت به ۴.۶ گیگاهرتز می‌رسد.

یک بار دیگر می‌توان مقایسه‌ای که در بالا مشاهده کردیم را در اینجا نیز داشته باشیم. اگرچه پردازنده اینتل Core i7-10700 به نسبت سری قبل خود پیشرفت بسیار خوبی داشته و تقریبا با پردازنده نسل قبل خود هم قیمت است (۳۵۰ دلار) اما همچنان رایزن ۷ ۳۷۰۰X می‌تواند به نسبت قیمتی که دارد، قابلیت‌های فراوانی را در اختیارتان قرار دهد. حتی می‌توان آن را در صورت لزوم اورکلاک کرد که پردازنده اینتل Core i7-10700 از آن بی‌بهره است.

نام پردازنده Core i7-9700 Core i7-9700K Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3800X Core i7-10700 Core i7-10700K لیتوگرافی ۱۴nm 14nm 7nm 7nm 14nm 14nm هسته / رشته ۸/۸ ۸/۸ ۸/۱۶ ۸/۱۶ ۸/۱۶ ۸/۱۶ مقدار حافظه کش سطح سه ۱۲ MB 12 MB 36 MB 36 MB 16 MB 16 MB فرکانس پایه ۳.۰۰ GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 3.90 GHz 2.90 GHz 3.80 GHz فرکانس بوست (تک هسته) ۴.۷۰ GHz 4.90 GHz 4.40 GHz 4.50 GHz 4.80 GHz 5.10 GHz فرکانس بوست (تمام هسته‌ها) ۴.۴۰ GHz 4.60 GHz 3.90-4.00 GHz 4.10-4.20 GHz 4.60 GHz 4.70 GHz توان مصرفی ۶۵W 95W 65W 105W 65W 125W قیمت ۳۳۵ دلار ۳۸۵ دلار ۳۲۹ دلار ۳۹۹ دلار ۳۵۰ دلار (حدودا) ۴۰۰ دلار (حدودا)

همانطور که در جدول بالا می‌بینید، رایزن ۷ ۳۷۰۰X و رایزن ۷ ۳۸۰۰X واقعا پردازنده‌های توانایی به حساب می‌آیند و فقط در بخش فرکانس بوست پردازنده است که نمی‌توانند با نماینده‌های اینتل برابری کنند. اگرچه به این نکته اشاره کردیم که قیمت این پردازنده‌های اینتل هنگام عرضه کمتر خواهد بود، اما قطعا نمی‌توانند از نظر ارزش خرید به رقبای خود از AMD برتری داشته باشند. به عبارتی در سال ۲۰۲۰ هم این AMD است که انتخاب هوشمندانه‌تری به حساب می‌آید.

پردازنده‌های سری ۱۰ اینتل (کامت لیک)، ماه آینده راهی بازار می‌شوند. پیش‌تر اعلام شده بود این پردازنده‌ها در تاریخ ۲۷ مه عرضه می‌شوند اما بعدا مشخص شد ۲۷ مه تاریخ عرضه مادربردهای W480، H470، B460 و H410 به بازار است. سری مادربردهای Z490 اما قرار است به همراه پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل در تاریخ ۱۳ مه (۲۴ اردیبهشت) به فروشگاه‌ها عرضه شوند که یعنی حدودا دو هفته بعد از رونمایی رسمی آن‌ها در ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت).

نکته: برخی از مشخصات این پردازنده‌ها هنوز به طور کامل تایید نشده‌اند و باید آن را یک شایعه محتمل در نظر گرفت. لذا ممکن است آنچه در اینجا لیست شده با نسخه نهایی اندکی فرق داشته باشد.

نظر شما در رابطه با این پردازنده‌ها چیست؟ کدام شرکت می‌تواند در سال ۲۰۲۰ برنده نبرد حساس پردازنده‌های دسکتاپ شود؟

منبع: wccftech

