به گزارش سایت «گیز چاینا»، مدیر عامل هواوی «رنگ ژنفی» که در سال ۱۹۸۷ این شرکت را تاسیس کرده بود، از مدیریت هواوی کنار رفته است. از اواخر سال ۲۰۱۹ تا امروز شاهد تغییرات زیادی در تیم مدیریت هواوی بودیم و حالا به نظر می‌رسد با رفتن رنگ ژنفی، روند این تحولات کامل شده باشد. از جمله تغییرات قبلی می‌توان به خانم «سان یافانگ» (Sun Yafang) اشاره کرد که تا هفته‌ی پیش مدیر حقوقی هواوی به حساب می‌آمد. همچنین در روزهای قبل شاهد کنار رفتن ۴ مهره کلیدی از تیم مدیریت هواوی بودیم که «زو ژیجون» (Xu Zhijun) مشهورترین آنها به حساب می‌آید.

کمی قبل از این گوئو پینگ (Guo Ping) از مدیریت شرکت تولیدات ارتباطی هواوی کنار گذاشته شد و «منگ وانژو» (Meng Wanzhou) از هیئت مدیره این شرکت کنار گذاشته شد. از دیگر افراد کلیدی هواوی که در روزهای اخیر کنار گذاشته شده‌اند نیز می‌توان به «ونگ تائو» (Wang Tao) اشاره کرد که تا پیش از آن مدیریت یکی از شرکت‌های اصلی زیرمجموعه هواوی را در شهر چنگدو بر عهده داشته است.

رنگ ژنفی در سال ۱۹۸۷ هواوی را به عنوان تولید کننده تجهیزات سرور پایه‌گذاشت. هواوی در آن زمان محصولات خود را با قیمت پایین‌تر نسبت به بقیه محصولات بازار به فروش می‌رساند و با همین روش مدارج موفقیت را به سرعت طی کرد. رنگ ژنفی ۷۵ ساله ظرف ۳۲ سال مدیریت در هواوی موفق شده بود این شرکت را به یکی از اصلی‌ترین غول‌های اقتصادی جهان بدل کند و بسیاری از رتبه‌های اول را در حوزه‌های گوناگون به خود اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید: تاریخچه مختصر و مفید گوشی‌های سری P هواوی

کشور چین در یکسال اخیر درگیر یک جنگ تمام عیار تجاری بوده است و هواوی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مهره‌های اقتصادی چین، در نوک پیکان تهاجم‌های آمریکا قرار داشته است. هرچند برخی ممکن است مشکلات مربوط به این درگیری‌ها را به تغییر تیم مدیریت هواوی مربوط کنند، اما برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که حتی در نبود چنین مشکلاتی هم ایجاد تغییرات سنگین در تیم مدیریت شرکت هواوی سابقه داشته است.

منبع: Giz China

بیشتر بخوانید: هواوی در سال ۲۰۲۰؛ ادامه حرکت در مسیری پر پیچ‌وخم

The post تحول در تیم مدیریت هواوی: «رنگ ژنفی» بنیانگذار پس از ۳۲ سال خداحافظی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala